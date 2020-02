Le predizioni zodiacali di mercoledì 26 febbraio 2020 presentano novità interessanti soprattutto nei campi dell'amore e del lavoro. In primo piano l'arrivo della Luna in Ariete avvenuta martedì, ma i cui effetti si avvertiranno in misura maggiore questo mercoledì. Il Sole splende ancora placido nel campo dei Pesci insieme a Nettuno e Mercurio. Il Toro ospita Urano, in questo frangente in ottimo trigono a Marte e in sestile al Sole. Infine Marte, Giove, Saturno e Plutone risultano essere ancora nel segno del Capricorno.

Adesso andiamo a vedere, segno per segno, le predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Un nuovo amore può sbocciare da una conoscenza nata per motivi professionali o di studio, ma non correte troppo. Le predizioni zodiacali di mercoledì annunciano successi in vista. Tendete ad essere molto energici e vi impegnate al massimo per soddisfare le esigenze della famiglia e degli amici. Cuore e ragione viaggiano d'amore e d'accordo. Non vi è difficile assumere l'atteggiamento vincente in una delicata questione sentimentale.

Più socievoli del solito, godete della compagnia di persone simpatiche, che rendono più piacevole la routine.

Toro - Marte sarà per voi speculare negativo in quanto sotto quadratura con la Luna. Troppo dispotici nelle questioni di cuore, siate più disponibili nei confronti del partner. Favoriti tutti coloro che operano in campo creativo, come in agenzie di pubblicità, in campo musicale o letterario.

Affinate le vostre doti estetiche. Con la vostra determinazione, in base ai riscontri rilasciati dalle predizioni zodiacali, riuscirete a convincere un cliente difficile e portate a compimento un'importante trattativa di lavoro. Finalmente arrivano gli applausi e i riconoscimenti, anche economici, che meritate. Torna il clima sereno nel focolare.

Gemelli - Tenerezza nel rapporto di coppia e una magica unità di sentimenti.

Per qualche single sboccia l'amore. Sorprese e novità nel settore professionale. Con buone letture imparate cose importanti che davate per scontate. C'è un deciso salto di qualità nel lavoro: le promesse non vi bastano più. Avete avuto abbastanza pazienza, ora è arrivato il momento di chiedere riconoscimenti concreti. Fatelo, i vostri superiori sanno bene quanto siete importanti per il buon andamento degli affari dell'azienda.

Cancro - Ispirazioni creative nel lavoro vi mettono in buona luce. Dovete solo ricordarvi di spiegare per filo e per segno le vostre idee, senza dare nulla per scontato.

Siete aperti e disponibili, se qualcuno vi chiede un favore non vi tirate indietro. Non siate troppo dispotici nelle questioni di cuore e siate molto disponibili verso il partner. Favoriti tutti coloro che operano nel settore dell'arredamento, dell'antiquariato e dell'arte, dove potete affinare le vostre spiccate doti estetiche.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 26 febbraio prevedono che possa sbloccarsi una situazione professionale difficile. Ciò che sembrava insormontabile, ora si risolve da solo. Il vostro umore migliora come d'incanto. Siate solari e sorridete alla vita, che vi porta nuove occasioni e nuovi progetti che prendono forma.

Riuscite a realizzare un progetto lavorativo che vi sta a cuore, ottenendo guadagni extra e una soddisfazione personale più unica che rara. Nella vita di coppia fate un salto di qualità e vi dedicate a nuovi interessi in comune. Buona forma fisica.

Vergine - Cercate di vedere con più distacco la vostra vita affettiva: rischiate di farvi prendere la mano da possessività e gelosia. Affrontate i dubbi con sincerità, presto svaniranno. Ottimi risultati per chi deve affrontare un pesante impegno di lavoro. Non c'è che dire, avete un progetto ben chiaro in mente e non vi lasciate sfuggire alcuna possibilità per avvicinarvi ad esso.

Forse lasciate un po' da parte l'amore, in questa giornata, ma sotto le lenzuola ci mettete la passione e vi fate perdonare.

Bilancia - Favorita l'armonia di coppia secondo le predizioni zodiacali del momento. Per i single si presentano ottime possibilità di incontrare l'anima gemella in una situazione allegra e divertente. La vostra voglia di vivere contagia tutti coloro che vi circondano. Energia positiva e piacere di vivere. Con l'attuale posizione dei pianeti, si sblocca una situazione professionale che non siete riusciti a dominare, nonostante tutti gli sforzi. Di pari passo cresce l'entusiasmo: nuovi progetti prendono forma, e vi tengono occupati per tutto il giorno.

Scorpione - 'Cuor contento il ciel l'aiuta', dice un vecchio adagio: e questo mercoledì vi sentite decisamente allegri dentro. Si tratta di un giorno molto propizio per le imprese commerciali, per le relazioni sociali e per fondare una società. I single possono fare nuovi incontri. Inutile stare ad aspettare. Prendete coraggio e dite pure alla persona che vi interessa quali sono i vostri sentimenti: potreste scoprire di essere ricambiati. Buono il rapporto con i colleghi: vi dà lo slancio giusto per osare in un affare difficile.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le stelle stuzzicano la vostra curiosità, ma attenzione a non intromettervi in affari che non vi riguardano, potreste cacciarvi nei guai.

Per i più giovani novità in arrivo dal punto di vista sentimentale, ma non illudetevi di avere trovato l'amore. Meglio collaudare, almeno parzialmente, un progetto che avete in mente, prima di proporlo alle persone che contano. Incontrate una persona piacevole, ma che ben presto può annoiarvi per mancanza di argomenti in comune e per la sua scarsa personalità.

Capricorno - Siate obiettivi con voi stessi: le predizioni zodiacali indicano che non sempre la colpa è delle persone che vi stanno intorno, qualcuno potrebbe perdere la pazienza. Al lavoro ricevete il consiglio prezioso di un amico: vi è utile per gestire una situazione che vi sta sfuggendo di mano.

Venite corteggiati da varie persone che sono interessate ad un rapporto disimpegnato: decisamente non fanno al caso vostro. Se siete già impegnati, cercate di accantonare un attimo la vostra gelosia, potreste creare situazioni piuttosto difficili.

Acquario - Avete energia da vendere, ma forse non le idee tanto chiare su ciò che vi interessa davvero. Correte il rischio di fare sforzi inutili. Nuove strade si aprono di fonte a voi: per qualcuno in campo professionale, per altri sul fronte della passione. Fate poco caso alle avances di un collega, non tanto perché non vi piace, quanto perché non desiderate mischiare vita sentimentale e ambiente di lavoro.

Quando però capite che le sue intenzioni sono serie, cominciate a prenderlo in considerazione.

Pesci - Non c'è che dire, avete un progetto ben chiaro in mente e non vi lasciate sfuggire nessuna possibilità per metterlo a segno. Forse oggi lasciate un po' da parte l'amore, ma nell'intimità vi fate ampiamente onore e la soddisfazione è reciproca. Sapete rendere molto efficaci le vostre energie e riuscite a portare a termine progetti in precedenza trascurati. Se volete conquistare una persona che vi interessa veramente, la determinazione è la vostra arma vincente. Surclassate la concorrenza!.