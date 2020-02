Giovedì 27 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere e la Luna sui gradi dell'Ariete. Nel frattempo Marte, Giove, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Urano permarrà nel domicilio del Toro come Nettuno mentre il Sole e Nettuno continueranno a stazionare in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Sagittario, meno concilianti invece per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping. Giovedì in cui molti nativi potranno e vorranno concedersi l'acquisto di un capo d'abbigliamento adocchiato da tempo.

Grazie alla congiunzione Venere-Urano sarà probabile trovare un'offerta sensazionale.

2° posto Toro: energici. Il bottino energetico dei nati del segno sarà, con ogni probabilità, stracolmo e tale mole di forze sarà perlopiù indirizzata verso le questioni professionali con gratifiche al seguito.

3° posto Sagittario: brioso. Tono umorale ottimo quello che presumibilmente sfoggeranno in questa giornata i nativi, dono gradito degli Astri che sembreranno disinteressarsi della loro orbita posizionandosi in maniera neutrale.

I mezzani

4° posto Leone: finanze top. Florido balzo in avanti per il bilancio economico dei nati Leone che potrebbero ricevere delle somme di denaro in sospeso come degli ingenti rimborsi per la seconda decade.

5° posto Capricorno: figli. Il focus odierno dei nativi sarà presumibilmente rappresentato dall'educazione dei figli che saranno motivo di scambio di vedute col partner.

6° posto Bilancia: sereni.

Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello in casa Bilancia e la serenità tornare a regnare sovrana nella storia d'amore in essere.

7° posto Scorpione: routine. 24 ore senza infamia e senza lode quella che sembrerebbe prospettarsi per i nati del segno che farebbero bene a dedicarsi alle attività insolute in modo da ottimizzare il tempo libero a disposizione.

8° posto Gemelli: perplessi.

Lo strano atteggiamento del partner renderà perplessi i nati del segno. Passata l'impasse iniziale chiederanno numi in merito.

9° posto Ariete: lavoro flop. Qualche attrito potrebbe palesarsi questo giovedì per i nativi a causa di incomprensioni coi nuovi colleghi di lavoro. Sarà bene misurare le parole onde evitare catastrofi dialettiche.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: disorientati. Saturno si sta avvicinando all'orbita dei nati Acquario e già i suoi influssi iniziano a ravvisarsi rendendoli disorientati e dubbiosi sul prossimo futuro, soprattutto sentimentale. Per avere le idee più chiare, però, dovranno attendere ancora qualche settimana.

11° posto Cancro: relax. La voglia di starsene in panciolle ciondolando tra tavola da pranzo e divano sarà irrinunciabile ed, infatti, presumibilmente non se lo faranno ripetere due volte cogliendo la palla al balzo.

12° posto Pesci: timidi. Le effemeridi odierne sarebbero pure sfavillanti viaggiando tra congiunzioni e sestili nel loro domicilio, peccato che un ruolo fondamentale lo giocherà Mercurio che, con la sua retrogradazione, renderà i nativi oltremodo timidi e riservati sbarrando così la strada a nuove conoscenze interpersonali.