Le predizioni zodiacali di domenica 16 febbraio 2020 mettono in chiaro come potrebbe evolvere l'ultima giornata di questa settimana. Il periodo, visto con l'occhio critico dell'Oroscopo, evidenzia la presenza della Luna in Sagittario con Marte da poco entrato in Capricorno. Il Sole in Acquario sarà in trigono a Urano in Toro mentre Venere in Ariete risulta in trigono alla Luna in Sagittario. Parlando di segni, ad essere un po' agitati saranno i nativi dell'Ariete, con i Gemelli pronti a fare pace con il partner.

Voglia di evadere per gli amici del Cancro mentre per quelli del Leone potrebbero andare incontro ad una domenica abbastanza dispendiosa in termini monetari.

A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci, scoprendo così quali saranno tra questi i più e i meno fortunati.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Giornata di domenica 16 febbraio un po’ agitata: mantenete la calma e aspettate a prenotare un viaggio. Se i punti di riferimento traballano, sappiate ritirarvi in buon ordine e senza dare nell’occhio.

Inutile cercare di dare un senso logico, farsi domande e analizzare con la mente ciò che sta accadendo in campo sentimentale: le risposte sono solo nel cuore.

Toro - Questa domenica con Marte in trigono al vostro Urano cercate di trovare un po’ di tempo da dedicare al relax: anche se la parola in genere non compare sul vostro vocabolario, il riposo merita un po’ d’attenzione. Non mancherà la sintonia con chi vi circonda, se una volta tanto saprete chinare la testa, eventualmente chiedendo 'scusa' e 'per favore'.

Gemelli - Sarà facile chiarire una questione o riappacificarsi con il partner, dopo un malinteso. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Parliamo di lavoro. Se fino ad ora siete rimasti a guardare, limitandovi a sognare un mondo migliore, oggi attivatevi per fare qualcosa di concreto. Belle novità.

Cancro - Conferme al vostro fascino stuzzicano la voglia d’evasione: attenti, niente passi falsi.

Questa domenica sarete costretti a scegliere tra il farvi travolgere dall’onda o il cavalcarla per arrivare dove volete. Se intendete chiedere qualcosa o rivendicare un vostro diritto, osservate la questione dalla prospettiva degli altri: sarà più facile trovare un accordo.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali di domenica 16 febbraio vedono la giornata abbastanza dispendiosa. Sul vostro bilancio peseranno contrattempi di vario genere: ritardi nelle entrate, ma anche spese consistenti per la vostra abitazione e per soddisfare i vostri mille capricci. In amore, dovrete darvi da fare più solito per conquistare la persona che più vi piace, in questo momento volubile e incontentabile.

Vergine - Una Luna amica vi fa viaggiare con una marcia in più. Molto buona la giornata di domenica, ideale per l'amore o per intraprendere qualcosa di nuovo: una rimpatriata con gli amici? Preparatevi a festeggiare un successo professionale, una promozione. Il supporto anche di Venere è d’ottimo auspicio per ampliare gli orizzonti affettivi, fare scelte convinte, ispirate e appassionate.

Bilancia - Molto spesso quello che andiamo cercando in 'lidi lontani' è a due passi da noi; si dice che la felicità è sempre sull’altra sponda, ma non è quasi mai così. In questo giorno di fine settimana potrete facilmente accorgervi che la soluzione a molti dei vostri problemi è sempre stata vicinissima, soltanto che il vostro sguardo cercava da un’altra parte.

Le predizioni zodiacali invitano a riflettere su alcune questioni aperte.

Scorpione - Le predizioni zodiacali indicano una domenica abbastanza smorta. Se qualcuno di voi sta cercando di liberarsi di un rapporto sentimentale ormai privo di senso, questo è il momento giusto per passare all’azione e chiarire le cose una volta per tutte. Le configurazioni astrali del momento vi aiutano a fare piazza pulita di tutto ciò che nella vostra vita rappresenta per voi un freno, una palla al piede.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Pensavate di approfittare della giornata di riposo per occuparvi di alcune questioni sentimentali rimaste in sospeso, in famiglia oppure altrove?

Se così fosse, fatevi dare una mano da qualcuno. Eventuali affanni quotidiani se condivisi con gli altri vi lasceranno più tempo libero da sfruttare. Ci sono cose che non vanno, che non soddisfano nel rapporto di coppia: la disponibilità a mettervi in discussione comincia a dare i suoi frutti.

Capricorno - Vi farete conquistare dal fascino di una persona speciale, ma un po’ volubile: godetevi il presente, senza fare programmi per il futuro. In ambito professionale le predizioni zodiacali indicano che saprete farvi apprezzare per lo spirito d’iniziativa. Arricchita da nuovi interessi comuni, la sfera affettiva non dimostra la sua età e sa ancora regalarvi momenti indimenticabili.

Acquario - La giornata di domenica, secondo le predizioni zodiacali, non è tra le più serene, con la Luna in posizione storta. L’entusiasmo da solo non basta per superare alcuni intoppi: c’è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà. Un richiamo da parte di una persona stimata non è la fine del mondo, soprattutto se in tutta onestà ve lo siete proprio meritato. Animo!

Pesci - Le predizioni zodiacali di domenica 16 febbraio riguardo l'amore annunciano una giornata un po’ stressante: mantenete calma e aspettate a fare qualcosa di nuovo o prendere decisioni importanti. Secondo gli astri di vostra competenza, se i punti di riferimento traballano, sappiate ritirarvi in buon ordine e senza dare nell’occhio.

