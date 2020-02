L'Oroscopo lascia presagire un inizio settimana interessante per il Sagittario, a causa della Luna nel segno, ma anche per l'Acquario, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Saturno. Alti e bassi per la Bilancia, che inizia la nuova settimana con qualche perplessità. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, lunedì 17 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero del 17 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: quella di lunedì sarà una giornata favorevole per il segno, che potrà fare affidamento sul supporto della Luna. Al contrario il resto della settimana si rivelerà leggermente sottotono, soprattutto in ambito lavorativo, qualcosa potrebbe non andare come previsto. Le stelle comunque raccomandano prudenza al segno e lo rassicurano: a partire dalla metà di marzo la situazione prenderà una piega decisamente più ottimistica.

Toro: l’oroscopo di lunedì 17 febbraio lascia presagire una giornata intensa ed emozionante, che sarà solo il preludio di una settimana vantaggioso in cui si potrà ottenere molto.

È un buon momento per parlare d’amore, ma anche per raggiungere gli obiettivi professionali. Al contrario sarebbe meglio evitare le spese superflue.

Gemelli: lunedì sara una giornata sottotono per il segno, la Luna in opposizione infatti creerà dubbi e perplessità. All'interno della sfera lavorativa e in amore potrebbero nascere piccoli contrasti, tuttavia a partire dalla giornata di giovedì sarà possibile recuperare.

Cancro: l’oroscopo lascia presagire un inizio settimana vantaggioso sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, al contrario a partire da giovedì il segno potrebbe avvertire un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Il consiglio delle stelle è di sfruttare al massimo questa giornata per portarsi avanti nel lavoro o risolvere alcune problematiche, gli astri vi appoggeranno. Durante il weekend sarebbe meglio cercare di ritagliarsi un momento di recupero e curare corpo e mente.

Oroscopo del giorno 17 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo di lunedì 17 febbraio lascia presagire una giornata faticosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo dove potrebbero nascere contrasti e malumori. Qualcuno infatti potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote o di infangare il lavoro da voi svolto. Al contrario l’amore sarà il protagonista di questa settimana e regalerà forti emozioni, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: l'inizio della settimana si rivelerà vantaggioso per il segno, sarà il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta, presentare nuovi progetti o avviare delle collaborazioni.

Anche in amore le stelle sono dalla vostra parte, si potranno trovare dei chiarimenti e ristabilire l’equilibrio, anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: la settimana parte in maniera confusa e agitata, non mancheranno gli alti e bassi e i momenti di indecisione. Le stelle consigliano di evitare le decisioni affrettate e rimandare le scelte all'inizio del prossimo mese, quando il segno potrà fare affidamento su un oroscopo decisamente più vantaggioso. Per ora sarà bene andare con i piedi di piombo ed evitare di esporsi più del dovuto.

Scorpione: l’oroscopo consiglia al segno di iniziare questa giornata facendo una cernita delle cose da portare avanti e dei progetti invece da mettere in pausa.

Durante le giornate precedenti infatti i nati sotto questo segno potrebbero essersi sovraccaricati di lavoro o progetti da realizzare ed ora potrebbero non sapere da dove iniziare. Meglio agire un passo per volta, ristabilendo le proprie priorità.

Previsioni astrologiche del 17 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: grazie alla Luna nel segno l’oroscopo lascia presagire una giornata positiva e vantaggiosa per il Sagittario. In amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali il Sagittario avrà una marcia in più, si sentirà leggero e spensierato. Sarà il momento ideale per chi desidera organizzare un viaggio o una serata tra amici.

Al contrario in ambito lavorativo potrebbero esserci delle situazioni da riguardare.

Capricorno: sarà un anno di cambiamenti per il segno che nonostante alcuni momenti sottotono, potrà gradualmente portare a compimento alcuni degli obiettivi prefissati, ma soprattutto raggiungere la serenità ed l'equilibrio da tempo ricercati. Tuttavia l’oroscopo di questo lunedì consiglia di non prendere decisioni affrettate ma soprattutto di non sovraccaricarsi, meglio agire un passo alla volta, anche perché come dice un vecchio detto: “la gatta frettolosa fa i figli ciechi".

Acquario: durante la settimana appena iniziata Saturno toccherà il segno, dandogli una forte spinta energetica.

La giornata di lunedì 17 febbraio sarà ideale per dedicarsi alla cura del corpo e della mente, concentrarsi sulle proprie passioni o praticare dello sport. Sarà un momento vantaggioso per i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale, al contrario in ambito lavorativo potrebbero nascere piccoli contrasti.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una giornata leggermente sottotono per il segno, che è potrebbe trovarsi alle prese con piccoli contrasti o malumori. Al contrario già partire da martedì i Pesci potranno recuperare e fare affidamento su un cielo completamente favorevole. Sarà una settimana interessante e ricca di emozioni non sono in amore ma anche per quanto riguarda il lavoro.