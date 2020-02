Le previsioni zodiacali della settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio prevedono una situazione astrale particolarmente propizia per i nati sotto i segni d'Acqua, in particolare Cancro e Pesci, entrambi favoriti in amore, negli affari e nel lavoro.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la stanchezza lavorativa accumulata nelle scorse settimane inizia a farsi sentire. Soprattutto in serata sarete piuttosto demotivati e sottotono.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non sempre potrete assecondare le vostre passioni e i vostri desideri e ciò alle volte potrebbe portarvi del malessere mentale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): i nuovi inizi portano con sé sempre qualche timore dovuto al cambiamento. Impiegherete del tempo prima di abituarvi alle mansioni impegnative e di responsabilità del vostro nuovo impiego professionale.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): mantenete la calma in famiglia, sebbene il nervosismo sia a fior di pelle a causa di alcune incomprensioni con i vostri parenti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): i silenzi del partner sono sintomo che nella relazione amorosa c'è qualcosa che non va.

Sforzatevi di capire dove avete sbagliato e cercate di rimediare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ottenere risultati di successo richiede sempre molto sforzo e sacrifici ingenti. Dimostrate a tutti che siete capaci di farcela, senza arrendervi al primo ostacolo.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): gli affari proseguono a gonfie vele e vi state impegnando in un nuovo ambizioso progetto professionale che potrebbe garantirvi un importante status symbol.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarà una settimana ricca di cambiamenti per il vostro segno zodiacale. In miglioramento sia l'aspetto professionale (con un'importante avanzamento di carriera) sia quello sentimentale (con una nuova fiamma in arrivo).

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): il vostro impegno lavorativo non è gratificante come vi aspettereste. Siete piuttosto delusi anche dal comportamento di alcuni vostri colleghi.

Previsioni astrali: la giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): saranno sette giorni positivi nel lavoro, mentre nella vita di coppia vi sarà qualche incomprensione col partner soprattutto nei giorni del week-end.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se state attendendo per prendere una decisione importante, rimandate tutto alla prossima settimana, quando gli astri saranno dalla vostra parte.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): concentrate le giuste energie per realizzare progetti seri, senza sprecare tempo e risorse in cose frivole e di scarsa importanza.