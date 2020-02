L'Oroscopo del mese di marzo 2020 si presenta estremamente positivo per i segni zodiacali di Acquario e Cancro, entrambi molto favoriti nelle relazioni sentimentali e nella vita di coppia. In miglioramento anche l'Ariete, per il quale gli astri annunciano cambiamenti nel lavoro e negli affari.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): assecondate il partner nelle decisioni della vita di coppia per evitare inutili polemiche e spiacevoli disguidi nella vostra relazione sentimentale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): rispetto alle settimane precedenti, va registrato un netto miglioramento per quanto concerne l'attività professionale e il business. Gli affari potrebbero migliorare ulteriormente dopo il venti del mese.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il lavoro non vi gratifica più come un tempo e questo vi porterà in uno stato di angoscia e depressione che farete fatica a mandar via.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sfruttate la positiva congiunzione astrale della Luna con Mercurio che vi garantirà, soprattutto nella prima decade, una formidabile intesa con il vostro partner.

Nei sentimenti novità in arrivo anche per i single.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nei rapporti sociali la sincerità e l'altruismo premiano sempre. Non cambiate il vostro carattere in seguito a cocenti delusioni provenienti da persone che vi sono molto vicine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attenzione alle spese folli. Le vostre risorse economiche versano in una situazione critica a causa di problemi lavorativi che durano ormai da diversi mesi.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): prosegue il momento d'oro nella vostra storia d'amore. I sentimenti rappresentano per voi in questo momento il fulcro della vostra esistenza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ascoltate il vostro cuore a discapito del cervello. Siete combattuti su una scelta importante e sarà difficile prendere la decisione giusta in quanto ogni scelta rappresenta inevitabilmente una rinuncia a qualcosa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): favoriti i contatti con le persone. Meno bene la situazione lavorativa con qualche incomprensione in ufficio con i vostri colleghi.

Il mese di marzo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): saranno delle settimane molto frenetiche e piene di impegni e appuntamenti di lavoro. Arriverete stremati e stanchi a fine mese.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro stato di salute potrebbe giocarvi qualche brutto scherzetto: febbre e influenza potrebbero mettervi k.o. per la prima settimana di marzo.

Toro (21 aprile – 21 maggio): in famiglia dovrete affrontare piccoli problemi domestici a causa del vostro carattere, concentrato molto di più sul lavoro che negli affari.