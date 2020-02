Le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 12 febbraio rivelano buoni auspici per i segni zodiacali della Bilancia, dei Pesci e dello Scorpione, soprattutto in ambito lavorativo mentre si prospetta una giornata di difficoltà per quanto riguarda l'Ariete e il Capricorno a causa di un momento di stress. Scopriamo quali saranno le previsioni astrali dei dodici segni zodiacali per la giornata di mercoledì 12 febbraio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Gemelli

Ariete: giornata alquanto difficoltosa per il segno zodiacale dell'Ariete.

Mercoledì sarà una giornata che vi metterà sotto stress, soprattutto dal punto di vista lavorativo: ci saranno alcune situazioni che non andranno per il verso giusto. Voi cercherete di trovare la giusta soluzione e probabilmente riuscirete a raddrizzare la situazione.

Toro: alcuni diverbi avuti nell'ultimo periodo hanno reso le vostre giornate un po' irrequiete. Avete bisogno di mettere in chiaro alcune questioni che hanno lasciato dell'amarezza nella coppia. Mercoledì sarà una giornata di incertezze.

Gemelli: mercoledì sarà una giornata, nel complesso, positiva. Sarete in ottima forma, avrete modo di mostrare le vostre buone qualità sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambito familiare: essere disponibile ed aiutare il vostro partner o una persona a cui tenete in modo particolare vi farà sentire appagati.

Previsioni astrologiche per mercoledì 12 febbraio da Cancro a Scorpione

Cancro: il vostro carattere troppo permissivo potrebbe giocarvi brutti scherzi, avete bisogno di essere più fermi e determinati sulle vostre decisioni.

La vostra tendenza ad essere docili, di certo, non aiuta a raggiungere tale scopo. Giornata di piccoli malintesi quella di mercoledì.

Leone: non riuscite ad accettare alcuni 'vizi' o cattive abitudini da parte del vostro compagno o della vostra compagna o anche da parte di un vostro familiare. Siete arrivati ai limiti della sopportazione. Mercoledì sarà una giornata non del tutto piacevole, cercate di tenere lontani i possibili litigi.

Vergine: qualcuno che fa parte delle vostre conoscenze, ultimamente si è rilevato poco sincero. L'ipocrisia è un aspetto che non tollerate in alcun modo e non sopportate l'idea di avere persone false nella cerchia dei vostri amici. Mercoledì giorno di riflessioni.

Bilancia: giornata piena di vitalità quella che attende i nativi della Bilancia. Giove è in transito e vi accompagnerà durante la vostra giornata. Sarete di ottimo umore e non mancheranno sicuramente le buone iniziative e l'armonia di coppia.

Scorpione: parola d'ordine armonia, per il segno dello Scorpione. Avrete l'opportunità di confrontarvi con i vostri colleghi di lavoro, riuscirete a dimostrare la vostre migliori competenze, un aspetto che gioverà alla vostra posizione professionale.

Cosa dicono le stelle: oroscopo del 12 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: giornata all'insegna della tranquillità quella di mercoledì. Il lavoro tenderà a placarsi: potrete così cogliere l'occasione per sfruttare al meglio il vostro tempo libero, dedicandovi magari ai vostri hobbies preferiti o semplicemente al riposo.

Capricorno: secondo l'oroscopo la giornata di mercoledì 12 febbraio risulterà leggermente movimentata per il Capricorno. I troppi impegni di lavoro cominceranno a pressarvi ma dovrete, comunque, cercare di riuscire a mantenere un tono alto durante tutta la giornata. La situazione migliorerà in serata.

Acquario: siete in attesa di qualcosa di importante, ma non riuscite a mostrarvi pazienti. Avete bisogno di risposte ma in brevissimo tempo, l'attesa non fa per voi. Giornata di monotonia quella di mercoledì.

Pesci: buoni auspici per i Pesci. Sarete al top, di ottimo umore: inoltre non è da escludere qualche piccolo colpo di fortuna grazie al benefico influsso dell'energia lunare.