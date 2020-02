Le previsioni astrali di martedì 11 febbraio 2020 annunciano una favorevolissima condizione astrologica per i nati sotto i segni zodiacali di Toro e Gemelli: i primi saranno molto avvantaggiati nel lavoro, i secondi avranno fortuna in amore.

Approfondiamo nel dettaglio cosa riservano gli astri per i dodici segni zodiacali.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il vostro carattere schivo, riservato e timido spesse volte non vi aiuta a sfruttare nel migliore dei modi le possibilità che si palesano lungo il percorso della vostra vita.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): lo zodiaco annuncia guai in vista per l'attività professionale: ad esempio un cliente troppo esigente potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la giornata sarà caratterizzata da monotonia e noia. Siete alla ricerca di qualcosa o qualcuno che dia una scossa alla vostra esistenza.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): imparate ad ascoltare i consigli di familiari e amici perché sono gli unici che vogliono il vostro bene e tengono alla vostra persona.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): il vostro è il segno più fortunato di questo martedì di febbraio. Soprattutto in amore, gli astri saranno dalla vostra parte, favorendo incontri e nuove conoscenze.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la crisi sentimentale non accenna a passare. Nonostante il vostro impegno, il partner almeno per il momento non ci pensa proprio a perdonarvi.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): provate ad affrontare di petto le situazioni, anche le più complicate e difficoltose. Prendere tempo o rimandare spesso serve solo a complicare le cose.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): rimediate a un errore commesso in amore per il troppo bene nei confronti del vostro partner: non sarà facile, ma alla fine i sentimenti trionfano sempre.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): attenzione al vostro stato di salute: gli sbalzi di temperatura e il freddo di questo febbraio potrebbero causarvi una brutta influenza.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): i cattivi pensieri che attanagliano la vostra mente potrebbero condurvi ad uno stato di stress psicologico e mettervi giù di morale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): vi state impegnando in un progetto davvero importante, ma almeno per adesso non vedrete i risultati sperati. Non demordete alle prime difficoltà.

Toro (21 aprile – 21 maggio): i problemi lavorativi sono soltanto un lontanissimo ricordo.

Ora avete raggiunto la giusta sinergia con i colleghi e il vostro capo.