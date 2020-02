Le predizioni astrologiche di domani, giovedì 20 febbraio 2020, descrivono una situazione zodiacale particolarmente positiva per i nati sotto il segno dell'Ariete e del Toro, che vivranno una giornata all'insegna dei cambiamenti e delle novità. L'astrologia risulta favorevole anche per Leone e Pesci, molto fortunati soprattutto in amore.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): soprattutto in serata, potreste ricevere una bella telefonata o anche un'occhiata particolare da una persona che vi piace molto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): dietro l'angolo, pronte ad attendervi, ci saranno belle novità e importanti cambiamenti, in particolar modo in merito all vostra attività professionale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il momento negativo non è ancora passato del tutto e anche oggi vorrete starvene per i fatti vostri, lontano da tutto e da tutti.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in amore vi sono giorni in cui non tutto funziona alla meraviglia e le cose non sempre vanno come vi aspettavate.

Non scoraggiatevi e siate caparbi con il partner.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): le delusioni sono più pesanti e cocenti quando arrivano da persone a voi molto vicine, che non pensavate minimamente potessero nuocervi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): potrebbe essere una giornata perfetta in amore e sul lavoro, peccato solo per i soldi: le risorse economiche esigue vi creeranno qualche piccola discussione in famiglia.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): per andare incontro a una situazione astrale abbastanza rosea dovrete attendere almeno sino alla prossima settimana. Il consiglio è quello di essere pazienti verso gli accadimenti non sempre positivi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le stelle, nella giornata odierna, vi regaleranno grande grinta ed energia. Anche l'amore va nel verso giusto, grazie a una ritrovata intesa con il partner.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): per volontà, o per destino, dovrete rivedere alcune vostre posizioni, in particolare per quel che concerne la vostra relazione sentimentale.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): oggi sarà una giornata di discreto recupero delle vostre energie psico-fisiche, consumate nei giorni precedenti a causa del notevole carico di lavoro in ufficio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in questa giornata resta una sorta di agitazione che va tenuta sotto controllo. Attenti anche ai piccoli fastidi fisici: non prendete tutto di petto per cercare di strafare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): prosegue per voi il momento astrale interessante. L'ondata positiva non accenna a sfumare e andrete incontro, soprattutto nelle ore serali, a una gradita sorpresa.