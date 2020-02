Le previsioni dell'Oroscopo relative alla giornata di giovedì 20 febbraio riveleranno una giornata alquanto interessante per i nativi dell'Ariete e del Leone che saranno in ottima forma mentre vedremo un calo piuttosto evidente per i segni zodiacali del Cancro e del Capricorno. Probabili novità in arrivo per lo Scorpione. Scopriamo cosa rivelerà l'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di giovedì 20 febbraio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Cancro

Ariete: giornata molto positiva quella di giovedì, secondo l'oroscopo.

Sarete pieni di vigore e vitalità, la Luna vi manderà una buona luce, avrete modo di sfoggiare il meglio di voi stessi. Si prospetta anche una serata molto interessante.

Toro: gli astri vi porteranno verso la via del cambiamento. Molte cose non vi sono ancora del tutto chiare, avete bisogno di risposte e soprattutto di maggiori certezze. Giovedì sarà una giornata, nel complesso, calma ma dovrete, comunque, esercitare una certa padronanza a motivo di qualche discussione che potrebbe nascere sul lavoro.

Gemelli: alcune vostre relazioni interpersonali stanno attraversando un periodo difficile. Non sempre tutto può andare a genio: tuttavia la strada non sarà solamente in salita, attendetevi presto una discesa che vi permetterà di recuperare. Giovedì giornata poco stimolante.

Cancro: giovedì poco promettente per il Cancro. Giove è stranamente in aspetto negativo per cui dovrete fare attenzione ad eventuali intoppi e imprevisti che potrebbero verificarsi durante la giornata.

Previsioni per giovedì 20 febbraio da Leone a Sagittario

Leone: siete pronti a finire la settimana in ottima forma? Giovedì sarà una di quelle giornate prosperose. Marte è favorevole, potrete godere di ottimi benefici, sia nell'ambito professionale che nel rapporto di coppia.

Vergine: alcune persone molto vicine a voi non hanno ancora compreso e capito tutte le vostre buone qualità. Finora avete ricevuto giudizi che non vi appartengono.

È il momento di sfoggiare tutta la vostra personalità. Secondo l'oroscopo, si prospetta una giornata abbastanza intrigante soprattutto per quanto accadrà in serata.

Bilancia: ultimamente vi sentite trascurati. State ricevendo poche attenzioni da parte del vostro partner o da parte di qualcuno a cui siete legati in particolare. Avete bisogno di un ravvicinamento non solo emotivo ma anche affettivo. Giovedì giornata variabile, con alti e bassi.

Scorpione: giovedì sarà una giornata appagante. Avrete modo di provare momenti in serenità, anche in buona compagnia. Qualche piacevole novità potrebbe arrivare a fine giornata.

Sagittario: avete trascorso un periodo buio ma finalmente è giunto il tempo di voltare pagina. Avete bisogno di ritrovare voi stessi e di cercare un nuovo inizio. Giovedì sarà una giornata promettente, piena di iniziative.

Oroscopo del giorno 20 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: sprecate il vostro tempo con chi non merita la vostra attenzione e soprattutto la vostra fiducia. Siete stati sempre sinceri e disponibili ma è importante anche essere rispettati. Giovedì giornata discutibile, qualche piccola disputa che potrebbe crearsi improvvisamente.

Acquario: giovedì sarà una giornata alquanto movimentata per i nati sotto il segno dell'Acquario.

Sarete occupati a motivo di alcuni impegni che non potete assolutamente rimandare. Sarà importante anche trovare il tempo da trascorrere con i vostri familiari.

Pesci: una persona molto vicino a voi ultimamente ha assunto un atteggiamento inconsueto che vi ha suscitato delle perplessità. Giovedì giornata incerta, è probabile che qualche vostro dubbio possa essere sfatato.