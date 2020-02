L'oroscopo del 24 febbraio è pronto a rivelare l'andamento di questa giornata d'inizio settimana. Per i nativi dell'Ariete e della Bilancia èuna giornata favorevole per gli affari di cuore. Per le persone nate sotto il segno della Vergine è un periodo contraddittorio. Segno per segno, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa potrebbe essere una giornata quieta per l'amore, che spinge a riflettere e a metabolizzare i cambiamenti, le novità e il passato.

Sarà proprio in questo momento riflessivo che prenderete decisioni importanti per il vostro futuro. Insomma, c'è aria di cambiamento, di prese di coscienza su ciò che volete fare. Avere idee chiare significa assicurarsi il successo e la soddisfazione. Ottimo periodo in campo lavorativo, soprattutto per capire come agire per raggiungere i vostri obiettivi.

Toro – Tutto potrebbe andare bene, ma dovete imparare a non prendervela troppo per i fastidi provenienti dalla famiglia, che potrebbero ostacolare i vostri sogni.

Organizzatevi bene per trascorrere più tempo con la persona amata. Il dialogo è un vero e proprio toccasana per la vita di coppia. A qualunque età ci sono sempre progetti e sogni da realizzare. Se pensate che tra voi e il partner non ci siano più sogni, forse non è la persona giusta per voi. Questa potrebbe essere una giornata buona per quanto riguarda il lavoro e i soldi: potreste voltare pagina e chiudere con le certe situazioni spinose.

Avete ottime idee per espandere il vostro raggio d'azione, anche in senso economico.

Gemelli – Una mancanza di contatto tra voi e il partner potrebbe farvi sentire piuttosto depressi in questa giornata. Potreste pensare che la vostra dolce metà non si preoccupi più per voi, per questo motivo il vostro cellulare non sta più squillando. Non cadete in questa trappola: se cercate di essere obiettivi, vi renderete conto che questo non è vero.

È molto probabile che il vostro amore sia stato trattenuto e che chiamerà appena si libererà da certi impegni. In campo lavorativo cercate di mettervi in contatto con persone che pensano in grande e in positivo. Queste ultime sono felici e non hanno paura di correre rischi: saranno le vostre alleate ideali.

Previsioni di lunedì 24 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata potreste avvertire il bisogno di qualcosa di più definitivo, o di diverso, e il partner non avrà tempo per soddisfare le vostre richieste. Se si sforza di accontentarvi, allora vuol dire che ci tiene a voi. Se non vi prende in considerazione, vuol dire che non è più interessato.

In questo caso cercate di non chiudervi in voi stessi e riflettete sul da farsi. Meglio essere diretti e chiari con il partner e chiudere la relazione, ma solo se siete sicuri che non vale più la pena di fingere di essere una coppia. In campo lavorativo dovete vedere oltre il vostro naso: progettate qualcosa d'importante. Se state cercando lavoro, aumentate il giro dei vostri contatti, anche in internet.

Leone – È arrivato il momento di cogliere il meglio dalla vostra relazione d'amore, di non esitare più a chiedere quello che desiderate. Per coloro che stanno chiudendo una storia, o vorrebbero farlo, prima o poi troveranno il modo di agire e di uscire allo scoperto.

È arrivato il momento di mettere al centro dell'attenzione cuore, eros e anima. In campo lavorativo potreste scovare buone occasioni e concludere investimenti importanti. Questa è una giornata ottima per chi cerca un nuovo impiego.

Vergine – Un po' di polemiche e aggressività potrebbero caratterizzare l'andamento del vostro rapporto. Con il partner potreste discutere e non essere d'accordo oppure essere affiatati e dibattere con i familiari o gli amici. Sfruttate questo periodo contraddittorio per capire come migliorare il vostro rapporto. In campo lavorativo le difficoltà sono agli sgoccioli.

L'oroscopo consiglia di stare attenti a ciò che fate, perché il rischio di commettere errori è molto alto. Favorite le finanze.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Vi aspetta un periodo molto favorevole per il cuore. Le vostre emozioni sono vivaci, coinvolgenti, sincere e profonde. La vostra passionalità potrebbe attirare molte attenzioni, anche quelle indesiderate. In questa giornata dovete fare attenzione ai pettegolezzi e alle invidie. Il vostro fascino è al massimo e questo potrebbe non andare giù a qualcuno. Nel lavoro, progetti, affari, colloqui e altre situazioni che vi riguardano, questo è un lunedì abbastanza positivo.

Magari un trasloco vi chiede maggiore prudenza, ma in qualche modo riuscirete a risolvere gli intoppi.

Scorpione – Qualche battibecco potrebbe inaugurare la giornata. Di sicuro voi e il partner non sarete d'accordo su alcune cose. Se c'è l'amore risolverete tutto con il potere del dialogo e trovando insieme una soluzione razionale. Nella vostra unione si fa largo il bisogno di sperimentare una dimensione più completa e profonda dell'amore. In campo lavorativo avrete modo di migliorare e affrontare determinate questioni delicate. Molte situazioni si mettono in moto e qualcosa potrebbe realizzarsi proprio in questo periodo.

Sagittario – In questa giornata dovete mettere in conto qualche discussione, divergenze più o meno serie con il partner a causa della gelosia o delle insoddisfazioni. Non avete nulla di cui preoccuparvi se il vostro rapporto è solido e se c'è la certezza che il partner ricambi i vostri sentimenti. Le vostre discussioni servono solo a rafforzare la vostra complicità. Per le coppie alla frutta, l'oroscopo consiglia di evitare polemiche, altrimenti rischiate di litigare in maniera aspra. Nel lavoro ci sono parecchie incertezze, occhio al pessimismo. Non sarà immaginando catastrofi che troverete una soluzione ai vostri problemi.

Già da questa giornata vi risolleverete completamente, fatevi forza.

L'oroscopo di lunedì 24 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L'amore è il settore che funziona meglio in questo momento. Vivete un periodo di maggiore tranquillità, che vi aiuterà a focalizzare i vostri desideri, i vostri progetti. Approfittatene per chiarire ciò che vorreste fare nel vostro immediato futuro. Se le vostre iniziative non andranno bene, presto troverete il modo di voltare pagina, senza fare drammi. In campo lavorativo potrebbero esserci degli imprevisti, equivoci e momenti di tensioni. Se avete dubbi o insoddisfazioni, cercate di affrontarli subito.

Attenzione alle questioni economiche.

Acquario – In questa giornata nessuno dei vostri amici potrebbe essere a casa. Potreste avere difficoltà ad avviare conversazioni telefoniche o a farli visita. Questo potrebbe farvi sentire molto soli. Potreste rimuginare un po' e convincervi che a nessuno importa più di voi. Tutti questi vostri pensieri sono sbagliati, sapete benissimo che non è così. Leggete o guardate una serie tv fino a quando qualcuno non vi chiama. Presto qualche amico vi chiamerà o vi verrà a trovare. In amore è un periodo passionale, molte neo coppie iniziano a progettare il futuro.

La vostra situazione lavorativa è stabile e presto migliorerà anche il vostro valore sul mercato. Meglio evitare discussioni e confronti accesi.

Pesci – Sicuramente avete avuto momenti migliori, ma anche peggiori. Insomma, questa giornata o andrà benissimo oppure vi porterà a litigare con il partner, ma con un po' di pazienza molte cose cambieranno, anche se non saranno tutte rose e fiori. Molti di voi si troveranno costretti a rimanere a casa per qualche motivo. Forse aspettate un visitatore in ritardo oppure una consegna di qualche tipo. Pertanto, potreste sentirvi un po' ansiosi. Vi piace stare a casa, ma solo se siete voi a deciderlo.

Trovate qualcosa di creativo per riempire il tempo di attesa. Ottimo periodo per lavoro e denaro. Occhio alle questioni burocratiche, siate prudenti e chiedete il parere di un esperto.