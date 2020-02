Le previsioni astrali di domenica 23 febbraio vedono tra i segni zodiacali più favoriti il Leone e l'Ariete, entrambi fortunati nel lavoro e negli affari. Sarà una giornata positiva anche per i nati sotto i segni di Pesci e Cancro: per i primi si prevede grande successo nelle attività professionali, per i secondi andrà benissimo l'aspetto sentimentale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): avrete dalla vostra parte talmente tanti pianeti favorevoli che sarà possibile programmare qualcosa di davvero importante.

Avrete ambiziosi progetti da sviluppare: il successo è davvero molto vicino.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in ambito lavorativo le cose vanno alla grande: ben presto riceverete un premio prestigioso o un riconoscimento importante per le vostre doti professionali.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): imparate ad ascoltare molto di più le esigenze ed i bisogni delle persone che vi circondano per fare in modo che esse capiscano che possono fidarsi di voi.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): se dovete affrontare una persona o chiarire una situazione, siate diretti anche se le cose potrebbero mettersi nel verso sbagliato.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la giornata sarà caratterizzata da alti e bassi: il vostro umore è incostante e non siete sicuri più nemmeno voi di quello che volete davvero.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l'ambizione smodata ed eccessiva potrebbe rivelarsi deleteria sia per il vostro stato di salute psico-fisica, sia per il compimento di importanti affari futuri.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): l'amore vi porterà tante emozioni piacevoli. L'intesa con il partner raggiungerà vette mai toccate prima: state vivendo una fase della vostra vita davvero molto felice.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): i vostri sforzi passati saranno ricompensati soprattutto negli affari, ambito nel quale riceverete un successo dietro l'altro e tante belle gratificazioni per le vostre qualità personali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): nonostante i vostri sforzi, l'amore tarderà ad arrivare. Conoscerete tante nuove persone interessanti ma nessuna di queste colpirà il vostro cuore.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): siete in attesa di risposte che tarderanno ad arrivare e questo vi porterà nel baratro dell'incertezza e del dubbio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): date retta ai consigli degli amici di vecchia data: spesso ascoltare i loro suggerimenti potrà servirvi ad evitare qualche brutta delusione.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la sensibilità del partner potrebbe essere turbata da alcuni vostri comportamenti.

Fate attenzione anche ai dettagli se non volete ferire il/la vostro/a compagno/a.