L'Oroscopo della giornata di sabato 8 febbraio 2020 annuncia una situazione zodiacale particolarmente rosea per i nati sotto il Sagittario, segno zodiacale particolarmente fortunato in queste ventiquattr'ore. Meno positiva la situazione per i Pesci, che, invece, dovranno fare i conti con un momento di grande incertezza. Ecco nel dettaglio le previsioni astrali dei dodici segni zodiacali.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): i colleghi di lavoro non sempre sono dalla vostra parte, anzi spesso sono i primi che possono mettervi in cattiva luce agli occhi del vostro datore di lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): prosegue il vostro momento favorevole. Gli astri sono dalla vostra parte e in questa giornata riceverete grandi soddisfazioni personali e cambiamenti in positivo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): non fasciatevi la testa prima del tempo. Essere pessimisti e vedere tutto nero non servirà di certo a migliorare le cose, anzi vi metterà soltanto in una condizione fisica e mentale di ulteriore stress e angoscia.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): imparate a parlare per affrontare i problemi.

Spesso una sana discussione, sul lavoro come in famiglia, può servire a migliorare la situazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in amore non gettate la spugna al primo ostacolo o difficoltà. Le cose belle, soprattutto nei sentimenti, richiedono impegno e caparbietà.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): le maldicenze delle persone potrebbero limitarvi in alcuni vostri comportamenti se non siete in grado di farvi scivolare addosso le critiche.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): state vivendo una fase della vostra vita caratterizzata da estrema instabilità e incertezza e ciò non vi permette di essere sereni come meritereste.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): state attraversando una fase della vostra vita particolarmente complicata, in particolar modo per la situazione lavorativa in cui versate. La vostra professione non vi soddisfa a pieno e per questo siete spesso giù di morale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la situazione sentimentale non è delle più felici e questo vi porterà ad essere molto nervosi in famiglia e sul luogo di lavoro. Le cose potrebbero migliorare a partire dall’inizio della prossima settimana.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro partner è piuttosto freddo e distaccato da voi a causa dell'accesa discussione di qualche giorno fa.

Toro (21 aprile – 21 maggio): imparate a non fidarvi di nessuno, se volete sopravvivere nella giungla della competizione lavorativa. Le insidie dovute all'invidia sono sempre dietro l'angolo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): imparate a controllare l'ansia e gestire le emozioni per evitare di fare brutte figure in pubblico.