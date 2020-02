Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Leone, mentre Saturno, Giove e Plutone saranno nel segno del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Nettuno e Mercurio in Pesci ed il Sole nell'orbita dell'Acquario. Infine, Venere sarà in Ariete ed Urano continuerà il suo moto in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per la Vergine e Leone, meno rosee per lo Scorpione e Cancro.

Ariete energico

Ariete: energici. I nativi questo fine settimana potranno presumibilmente contare su un bottino energetico stracolmo, e tali forze li aiuteranno a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Toro: relax. I Luminari in posizione avversa potrebbero stroncare la voglia di fare nativa che, di conseguenza, li farà optare per un weekend all'insegna del relax.

Gemelli: routine. Dopo un sabato alle prese con l'educazione della prole, i nativi si troveranno a vivere una domenica routinaria divisa tra lavoro e famiglia.

Cancro: straniti. Il partner potrebbe comportarsi in maniera ambigua suscitando la perplessità dei nativi, i quali non perderanno un istante nel chiedere numi in merito.

Progetti per Leone

Leone: progetti. Sin dalle prime ore del mattino i nativi respireranno un clima diverso, più frizzante, ed il merito sarà della Luna Nuova nel loro segno che formerà un trigono con Marte nell'affine Sagittario.

Vergine: shopping. Le finanze dei nati Vergine probabilmente saranno floride in questa giornata e ciò farà decidere a molti tra loro di acquistare un oggetto desiderato da tempo.

Bilancia: sereni. Dopo le burrasche dei giorni precedenti il clima nel focolare domestico potrebbe volgere al bello anche se con Venere opposta sugli ultimi gradi sono banditi i chiarimenti.

Scorpione: fuori fase. Ai nati del segno questo fine settimana sembrerà di faticare molto, ma riceverete ben poco rispetto all'impegno profuso. Per un trend migliore sarà necessario aspettare ancora qualche giornata in più.

Umore top per Sagittario

Sagittario: umore top. Il tono umorale dei nativi potrebbe essere alto e non ci metteranno molto ad accorgersene gli amici, che faranno a gara per stare in loro compagnia.

Capricorno: stacanovisti. Dal pomeriggio di sabato i nati del segno lavoreranno alacremente senza quasi mai accusare la stanchezza ed i risultati non tarderanno ad arrivare.

Acquario: bizzosi. Weekend dove i nativi potrebbero risultare oltremodo nervosi e ciò sarà da attribuirsi allo scontro tra la Luna Nuova ed il Sole nel loro segno.

Pesci: umore flop. Imbronciati e con lo sguardo basso saranno presumibilmente i nati Pesci, questo fine settimana nemmeno il sorriso del partner gli risolleverà il morale.