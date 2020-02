Le previsioni astrologiche di giovedì 27 febbraio annunciano una situazione astrale abbastanza incerta e dubbiosa per i segni zodiacali di Capricorno e Bilancia. Anche per i nati sotto l'Ariete sarà una giornata caratterizzata da troppa indeterminazione e instabilità.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in un periodo piuttosto buono, potrebbero anche esserci tante emozioni difficili da gestire. Siate prudenti e mantenete sempre il giusto equilibrio.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in amore sarete piuttosto incerti e dubbiosi perché il partner non vi trasmetterà più grande fiducia nella vita di coppia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): cercate di non farvi attrarre sempre dalle persone sbagliate. Spesso è meglio seguire la ragione, molto meno istintiva del cuore.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il tempo scorre veloce, godetevi la vita senza pensare troppo ai problemi e alle difficoltà quotidiane. Il rischio è quello di avere troppi rimorsi e rimpianti nel futuro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): dopo lo stress lavorativo dei giorni scorsi, una bella e lunga vacanza farebbe proprio al caso vostro.

Purtroppo, però, impegni professionali e scarse risorse economiche non ve lo permetteranno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sarà una giornata piuttosto enigmatica, soprattutto per quanto riguarda l'attività professionale. Non siete più convinti che il vostro lavoro vi gratifichi come prima.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il sorriso manca da troppo tempo sul vostro volto a causa di una situazione astrale abbastanza negativa.

Ciò accade a causa dell'opposizione astrale tra Luna e Mercurio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): avrete bisogno dell'aiuto di un amico per affrontare una situazione personale piuttosto complessa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sentirete la mancanza di una persona fondamentale per la vostra esistenza, che con la sua assenza ha lasciato un grande vuoto nella vostra vita.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): siate più determinati nelle vostre scelte di vita, senza lasciarvi influenzare dal giudizio di amici o parenti, che fanno leva sul vostro temperamento piuttosto insicuro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): un cielo importante per fare scelte utili per il vostro futuro professionale e sentimentale. Non temete i cambiamenti, anche se a volte spaventano molto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): un contratto, o un accordo professionale consolidato, potrebbe essere rimesso in discussione nella giornata odierna.