L'oroscopo della giornata di sabato 15 febbraio, prevede dei momenti positivi per la carriera professionale dei nativi Toro, grazie ad una buona configurazione astrale, mentre Mercurio sfavorevole per i nativi Leone potrebbe rendere distratti i nativi del segno sul posto di lavoro. Momento produttivo per quanto riguarda la sfera lavorativa per i nativi Sagittario, grazie al pianeta Marte, mentre sarà molto dolce nei confronti del partner con Venere in quadratura.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 15 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 15 febbraio segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi mette di un'ottima forma fisica secondo l'oroscopo di sabato. In ambito sentimentale sarete incoraggiati dal pianeta Mercurio, che vi porterà tanta fortuna nella vostra relazione di coppia, con la voglia di portare qualcosa di nuovo. Per single sarà previsto un possibile ritorno di fiamma con una persona nuovamente importante. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete bisogno di un piccolo incoraggiamento per portare avanti un progetto rischioso.

Voto - 7,5

Toro: sarà un periodo positivo per voi nativi del segno grazie ad un oroscopo formato dai pianeti Urano e Mercurio favorevoli. Sul fronte amoroso il vostro buon umore sarà contagioso e saprete attirare l'attenzione della vostra anima gemella con efficacia, intavolando piacevoli conversazioni che miglioreranno il vostro legame. I single grazie a Giove in trigono saranno allegri e socievoli con la voglia di accumulare nuove esperienze.

Sul posto di lavoro, riuscire a portare a termine nuove mansioni sarà motivo di allegria e soddisfazione. Voto - 9

Gemelli: un oroscopo di sabato che prevede i pianeti Mercurio e Sole in trigono dal segno amico dell'Acquario. Nel lavoro non vi lasciate frastornare da chiacchiere che stanno circolando nel vostro ambiente e pensate a ciò che dovrete fare. Per quanto riguarda i sentimenti inizierete a muovervi per risolvere un problema che piano piano sta mettendo in ginocchio la vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete pieni di energie e potreste aspettarvi un possibile colpo di fortuna. Voto - 7,5

Cancro: aiutati dal pianeta Giove sarete particolarmente sereni durante la giornata di sabato. Tra sogno e realtà, la vostra relazione di coppia toccherà momenti indimenticabili, grazie al vostro modo di fare unico agli occhi del partner. Per quanto riguarda i single la situazione sarà solamente discreta, considerato che non ci sarà una grande voglia di socializzare. In ambito lavorativo a un esame o un colloquio di selezione, supererete la prova più con l’intuito che con la logica. Discorso simile per chi ha un impiego fisso, che porterà a termine alcune mansioni grazie alla buona sorte, e non per aver dimostrato le proprie capacità.

Voto - 7,5

Leone: momento interessante per quanto riguarda la salute secondo l'oroscopo di sabato. Sul fronte sentimentale sarete particolarmente attivi. Avrete voglia di fare movimento, avviare nuovi progetti con il partner e tenere alto l'affiatamento di coppia. Potreste prendere in considerazione inoltre l'idea di fare un piccolo viaggio, di piacere o per impegni, con il partner. I single dovranno chiarire una questione con un amico caro prima di poter tornare alla normalità. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo occorrerà pazienza e cercare di evitare ulteriori spese per il momento. Voto - 7,5

Vergine: gli influssi del Sole e di Mercurio nel segno dell'Acquario potrebbero rovinare quanto fatto in precedenza in amore con una configurazione astrale decisamente migliore.

In amore infatti potreste essere circondati da un'aura d'indecisione e insicurezza che potrebbe far innervosire la vostra anima gemella. Se siete cuori solitari fareste meglio a stare alla larga da una persona che finge di essere innamorata di voi. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a portare a casa degli ottimi risultati grazie all'impegno che ci state mettendo. Voto - 7

Bilancia: giornata piuttosto complicata per voi nativi del segno considerata la vostra configurazione astrale ultimamente piuttosto altalenante. In ambito sentimentale cercherete di essere dolci con il vostro partner, ciò nonostante non sarà detto che la vostra anima gemella abbia voglia di essere dolce.

Fareste meglio a non insistere se non volete causare dei litigi. I single non avranno tanta voglia di mettersi alla ricerca dell'amore considerato il loro malumore. Nel lavoro la situazione sarà tutto sommata discreta, svolgendo le vostre mansioni senza impegnarvi troppo. Voto - 6,5

Scorpione: qualche malumore mattutino causato dal pianeta Mercurio e dal pianeta Venere che potrebbero portare una serie di discussioni assurde e malintesi tra voi e la vostra anima gemella, che andranno dunque a complicare la vostra relazione di coppia. Anche se il vostro nervosismo sarà giustificato, ciò non vuol dire che potrete dire o fare tutto ciò che vi pare.

Se siete single potreste vivere dei momenti molto caotici. In ambito lavorativo sarete impegnati con le vostre faccende e non avrete tempo da dedicare ai colleghi oppure a mansioni secondarie. Voto - 6

Sagittario: momento alquanto produttivo per quanto riguarda la sfera lavorativa grazie ad una grande energie e voglia di fare fornitavi dal pianeta Marte in quadratura al vostro cielo. Tutto ciò vi permetterà di lavorare senza affaticarvi troppo e tornare a casa con ancora tanta voglia di fare. In ambito sentimentale dunque con la vostra voglia di fare e la vostra allegria potreste convincere a trascorrere una serata a vostro piacimento in compagnia della persona che amate.

Se siete single non tiratevi indietro di fronte a chi vuole farvi una corte serrata, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9

Capricorno: con una configurazione astrale così bella sarà facile per voi sentirsi realizzati e amati all'interno della vostra relazione di coppia. Si andrà a creare una notevole situazione di benessere che sarà particolarmente piacevole per voi nativi del segno. I single sentiranno l'esigenza di risolvere a tutti i costi un piccolo problema che li affligge da qualche giorno. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo portare a termine ottimi affari sarà molto gratificante per voi nativi del segno.

Voto - 8,5

Acquario: con il Sole stazionario nel vostro cielo attraverserete momenti decisivi nella vostra relazione di coppia, soprattutto se la vostra storia d'amore è appena cominciata. Dovrete infatti mettere a punto tanti aspetti della vostra relazione affinché l'affiatamento sia sempre su livelli molto buoni. I single avranno voglia di mettersi ed uscire e mettersi in mostra sarà per loro l'unica soluzione. Nel lavoro potrete agire con decisione e con una certa serenità, permettendovi inoltre di fare qualche spesa ingente. Voto - 8

Pesci: sarete dolci come non mai per quanto riguarda la vostra relazione di coppia grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo.

Una dichiarazione d'amore potrebbe aprire le porte per un sentimento molto duraturo se siete single. Scegliete di amare quindi con tutto il vostro cuore per una relazione duratura. Le relazioni fisse avranno modo di colmare alcune lacune della loro relazione di coppia. In ambito lavorativo presi dai vostri pensieri e da fantasie che nulla hanno a che vedere con la sfera professionale. Cercate di mantenere una certa concentrazione per non avere problemi. Voto - 7,5