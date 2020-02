Mercoledì 12 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare nel segno della Bilancia, mentre Saturno, Giove e Plutone saranno nel domicilio del Capricorno. Venere permarrà in Ariete come Urano nel segno del Toro ed il Sole sui gradi dell'Acquario. Infine Nettuno e Mercurio continueranno il loro moto nei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Bilancia, meno rosee per Ariete e Vergine.

Ariete geloso

Ariete: gelosi.

Sebbene non vi siano motivazioni degne di nota, questo mercoledì i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti del partner, dono sgradito dell'opposizione Venere-Luna.

Toro: distratti. Riuscire a rimanere attenti e concentrati nell'ambiente lavorativo non sarà un'impresa facile in casa Toro, difatti molti potrebbero optare per ritagliarsi un giorno libero dalla professione.

Gemelli: figli. Il focus del mercoledì nativo sarà, con ogni probabilità, orientato verso l'educazione dei propri figli.

Solo verso sera potrebbe giungere un compromesso con la persona amata per fissare delle regole precise.

Cancro: umore basso. Il tono umorale in casa Cancro potrebbe non essere dei migliori e la causa è da attribuirsi alle molteplici asperità planetarie, capitanate dalle avversità dei Luminari.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top. Le faccende professionali avranno presumibilmente il vento in poppa questo mercoledì per i nativi del segno, che potranno contare sull'appoggio di Marte in trigono ad Urano ed in sestile al Sole.

Vergine: finanze flop. Il settore finanziario potrebbe aver bisogno di essere revisionato, in modo da scongiurare brutte sorprese come spese extra o more da pagare.

Bilancia: shopping. L'economia sembra girare bene in questa giornata ed i nati Bilancia coglieranno la palla al balzo per concedersi un acquisto agognato da tempo.

Scorpione: attriti lavorativi. Qualcosa sul fronte professionale potrebbe non girare per il verso giusto, sopratutto nei rapporti con i colleghi che dal primo pomeriggio inizieranno ad inasprirsi.

Sagittario energico

Sagittario: energici. Il bottino energetico dei nati Sagittario sarà, c'è da scommetterci, stracolmo e tutte queste forze potranno essere indirizzate ovunque desiderino, cogliendone ugualmente degni risultati.

Capricorno: ostinati. La caparbietà potrebbe essere il piatto forte per i nativi questo mercoledì, sopratutto in termini di idee ed opinioni che difficilmente muteranno nel corso delle 24 ore.

Acquario: umore alto. Briosi e pieni di vitalità, i nativi affronteranno probabilmente questa giornata col sorriso dipinto sul volto, per la soddisfazione di capi e colleghi che non ne potevano più dei loro musi lunghi.

Pesci: routine. Mercoledì che potrebbe rivelarsi avaro di novità, tanto che molti nati del segno sceglieranno di dedicarsi alle attività pratiche procrastinate nei giorni addietro in modo da ottimizzare il loro tempo libero.