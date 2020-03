Le previsioni zodiacali del 10 marzo evidenziano l'andamento amoroso e professionale di tutti i segni dello Zodiaco. Il Cancro non dovrebbe scendere a compromessi, mentre i single dei Pesci potrebbero incontrare una persona speciale. La Bilancia potrebbe ricevere gratificazioni lavorative.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vivrete una giornata all'insegna dell'amore verso il vostro partner. I single potrebbero decidere di prendersi una giornata di assoluto relax. Il lavoro potrebbe consentirvi di mettervi in luce per alcune idee geniali.

Toro: non siate ripetitivi, chiarite una volta per tutte alcune situazioni poco chiare. I cuori solitari potrebbero incontrare una persona con cui scambiare delle considerazioni molto interessanti. L'attività lavorativa risulterà essere in salita, continuate così.

Gemelli: il partner accetterà le vostre scuse, mettete da parte l'orgoglio e procedete in maniera diretta. Se siete single avrete la possibilità di conoscere una persona speciale. L'ambiente lavorativo saprà regalarvi la giusta serenità e renderete di più.

Cancro: è il momento di dire ciò che realmente pensate, evitate di scendere a compromessi e prendete le decisioni opportune. Voi single potreste trovare il vero amore, serve impegno e forza di volontà. La sfera lavorativa vi regalerà opportunità inattese.

Leone: non ascoltate troppo le persone a voi vicine, alcune di esse potrebbero non essere sincere. I single godranno di momenti entusiasmanti, un'avventura emozionante vi attende.

La vostra professione ha in serbo per voi delle gradite sorprese, soprattutto economiche.

Vergine: il partner ha bisogno delle vostre attenzioni, sappiate regalare attimi intensi e pieni di passione. I cuori solitari dovranno faticare molto per crearsi delle buone opportunità. Il lavoro vi potrà dare quelle soddisfazioni che in altri campi tardano ad arrivare.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una vostra amicizia del passato potrebbe turbare la serenità di coppia, valutate attentamente come affrontarla. I cuori solitari avranno la possibilità di conoscere una persona interessante. Il vostro lavoro vi regalerà soddisfazioni e gratificazioni. Attenzione ad un collega particolarmente geloso.

Scorpione: il vostro carattere potrebbe farvi un brutto scherzo. La gelosia potrebbe essere un elemento di grande disturbo. Voi single potreste subire un rifiuto inatteso. Sappiate reagire e andate avanti. Il lavoro potrebbe portarvi di fronte ad un bivio, scegliete con la ragione più che con l'istinto.

Sagittario: il rapporto di coppia sta andando molto bene, evitate di commettere passi falsi. Voi single non avrete grosse possibilità, sappiate sfruttare la giornata nel modo giusto. La parte lavorativa potrebbe regalarvi qualcosa di molto positivo, proponete un bel progetto ai vostri capi.

Capricorno: cercate di dialogare maggiormente con il vostro partner, potrà portare a qualcosa di estremamente positivo. Se siete ''cuori solitari'', apritevi maggiormente agli altri e non rintanatevi troppo in voi stessi. Il lavoro potrebbe consentire di stabilizzarvi dal punto di vista economico.

Acquario: non siate troppo permalosi, dovreste dare al vostro partner maggiori spazi.

Non cambierà di certo l'amore che prova per voi. I single saranno attratti da qualcosa di veramente emozionante, potrebbe scaturire almeno una frequentazione.

Pesci: la vostra relazione di coppia vi sta dando notevoli soddisfazioni, sarete veramente orgogliosi del vostro rapporto sentimentale. I single potranno vivere una bella esperienza con una persona speciale. L'attività lavorativa potrebbe non essere così impegnativa e avrete la possibilità di distrarvi un po'.