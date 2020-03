Le predizioni zodiacali di sabato 7 marzo 2020 sono pronte. Come sempre in primo piano vi è l'Astrologia con relative effemeridi, le uniche e vere responsabili della bontà o meno assegnata ai periodi temporali di riferimento. Volendo dare qualche spunto in merito ai segni più fortunati di questo inizio weekend, sul podio della positività troviamo a pieno titolo l'Ariete e Vergine. Invece a destare qualche preoccupazione sarà il Sagittario, nel frangente valutato con possibili inquietudini verso le quali confrontarsi.

A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - In amore la presenza di Urano e Venere in congiunzione è una garanzia di fiducia e scaccerà ogni pensiero negativo, ogni incertezza che la Luna irritante si diverte a seminare. In società non fatevi prendere la mano dal piacere di stupire indulgendo in atteggiamenti contrari al bon ton. Nel lavoro la sollecitazione ad una maggiore concretezza non deve cadere nel vuoto, anche se sarà importante indirizzarla verso obiettivi precisi.

In amore invece, se anche in famiglia non sono tutte rose e fiori, ricordate che nel momento del bisogno i vostri cari vi hanno sempre aperto le braccia.

Toro - Le difficoltà restano, ma questo sabato avete le carte in regola per affrontarle o rimuoverle grazie ad un successo in amore, nello studio o nel lavoro. Siete a vostro agio. La compagnia vi entusiasma e persino il partner, durante il giorno, vi trova irresistibile.

Nel lavoro, diciamo la verità, è da un po' che tutto vi sembra più facile. Procedete quasi senza sforzo, siete affabili con i colleghi, come non accadeva da tempo. In amore, riscoperta la naturale propensione al gioco malizioso, non deluderete con modi sfuggenti chi si avvicina a voi con esplicite offerte.

Gemelli - Questo sabato d'inizio weekend le predizioni zodiacali invitano ad ingentilire i vostri gesti: fate in modo di essere meno bruschi per favorire i contatti con persone interessanti che possono insegnarvi qualcosa.

Le attenzioni speciali di un superiore gratificano la vostra ambizione ma, inevitabilmente, ciò vi attira qualche inimicizia. Sul lavoro la precisione è importante, ma a volte è meglio 'sorvolare' sulle inesattezze, per mantenere una buona armonia con i colleghi. In amore una persona conosciuta sul lavoro vi fa gli occhi dolci mettendo alla prova la vostra rinomata fedeltà? Svincolate con diplomazia.

Cancro - Saturno in Capricorno, speculare negativo, vi mette di fronte alla necessità di rivedere alcune vostre opinioni, che non è detto siano in assoluto le migliori. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti, potrebbe servire per prendere la rincorsa.

Il lavoro, anche quello meno creativo, va portato a termine con precisione. Seguite un metodo tradizionale, però che sia decisamente efficace. In amore, in fase di conquista evitate modi camerateschi un po’ troppo rudi. In coppia invece inutile ostinarsi a voler essere al centro dell’attenzione.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 7 marzo, fanno presente che, per quanto siate tendenzialmente diffidenti, dovreste cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Coltivate la fiducia, l’ottimismo e la trasparenza evitando le situazioni incerte, confuse o complicate.

In merito al lavoro, questo un tempo fortunato, innovativo e interessante per la vostra attività. Ben presto vedrete i chiari sintomi di sostanziosi cambiamenti. In amore per scacciare quella fastidiosa sensazione di non essere amati, dimostratevi più aperti e il partner risponderà con maggiori attenzioni.

Vergine - Dal comparto del Leone e in avvicinamento al segno, la Luna alimenta la vostra natura ariosa, sdrammatizzando alcuni problemi e consentendovi di affrontarli con la giusta leggerezza. Acquisti, conferenze e concerti da non perdere. Un corso di aggiornamento, magari in terra straniera, renderanno il lavoro interessante e meno routinario.

Dunque una giornata fervida di idee, progetti, occasioni di cambiamento, che favorisce la nascita di nuovi desideri: piccoli o grandi viaggi? In amore, una bella serata di allegria, promesse, propositi e sogni ad occhi aperti. Non importa sapere se diventeranno realtà, non questo sabato almeno.

Bilancia - Il transito della Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute: che dispettosa. State percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama. Non rovinate tutto con L’insicurezza. Nel lavoro avete mezzi e potenzialità da mettere in campo.

Con diplomazia attirate chi ora vi ostacola, ma che presto appoggerà un vostro progetto. In amore il partner mette a dura prova la vostra pazienza eludendo le vostre richieste? Chiedete maggiore rispetto e soprattutto sincerità.

Scorpione - Se finora vi sono mancate le occasioni per brillare, adesso, tra feste e cene d’affari, il vostro bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. Grandiosa, la Luna in Leone, che alleggerisce l’umore e vi garantisce un fine settimana da sballo. Riguardo il lavoro. Sollecitati da nuovi contatti, non state nella pelle dal desiderio di mettere in atto ciò che vi ronza in testa.

Cogliete la palla al balzo. In amore, siete talmente su di giri che in coppia non date peso alle vostre divergenze di opinioni per godere della reciproca compagnia.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Una lieve inquietudine, che non riuscite a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo. Una sana dose d’introspezione e l’interesse per questioni trascendenti potrebbero aiutarvi in questo momento. In merito al lavoro qualcosa vi preoccupa. Credete di non avere i numeri per le mansioni di responsabilità che avete attualmente? Fantasie.

In amore rincontrando una ex fiamma vi accorgete che il ricordo non corrisponde affatto alla realtà e finalmente potete mettervi il cuore in pace.

Capricorno - Con l’appoggio del dinamico Urano presente in 'Casa 9' del Toro, la Luna libera da legami o interazioni astrali di qualsiasi tipo vi consentirà di muovervi in piena autonomia. Riuscirete a focalizzare i problemi e a risolverli, potendo contare su persone pronte a darvi una mano. Nella professione, parlando di lavoro, avete tutte le carte in regola: curiosità, intraprendenza e ottime occasioni non si faranno attendere. Volendo, avete la vittoria già in tasca.

In amore, combinazione astrale adatta per una dichiarazione d’amore, una riappacificazione con la persona amata o un incontro elettrizzante.

Acquario - È arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Urano e Venere cercando, per quanto è possibile, di stringere alleanze con persone fidate. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno degli altri: troverete le porte aperte. In merito al lavoro, buone occasioni per chi cerca occupazione o per chi aspira a un cambiamento. Inviate curriculum e non arrendetevi al primo insuccesso. Stimoli positivi. Con un minimo di saggezza potrete cogliere un’occasione per approfondire in modo costruttivo il dialogo con il partner.

Pesci - La giornata parte già con il piede giusto, grazie alla Luna in Leone armonica al settore, fautrice di dinamismo, vivacità e spigliatezza. Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile capace di affascinare chiunque vi avvicini.Lavoro. Tante ed efficaci, le strategie da giocare per valorizzare le vostre iniziative. Inventiva, rapidità di decisione, vivacità espressiva. Le predizioni zodiacali di sabato 7 marzo riguardo l'amore annunciano, Chi ha il cuore libero si prepari a “soccombere” ad un’attrazione improvvisa, senza comunque affrettare le prevedibili conclusioni.