L'Oroscopo di sabato 7 marzo prevede una fase di recupero per i nati Leone, che nelle settimane precedenti potrebbero aver avvertito un forte stress. Per il Toro sarà un momento importante soprattutto a livello professionale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito sentimentale potrete godere di un ottimo periodo d'intesa con il partner. Chi ha vissuto una crisi di coppia potrà adesso riprendersi. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità, soprattutto per chi è alla ricerca di un lavoro part-time.

Toro: per le questioni di lavoro questo sarà un periodo molto importante. Sarete più energici e potrete affrontare ogni questione con maggiore fermezza e responsabilità. A livello sentimentale, potrete capire se vale la pena portare avanti una relazione.

Gemelli: nell'ultimo periodo della vostra vita avete affrontato delle difficoltà. In questa giornata del 7 marzo avrete modo di analizzare in maniera più approfondita le problematiche che vi hanno colpito e accetterete il vostro destino. Bisognerà portare pazienza, a breve la situazione migliorerà.

Cancro: Giove in aspetto dissonante potrebbe aver creato momenti di tensione per tutti i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sul lavoro potreste avere delle discussioni con i colleghi, ma dovrete stare attenti a non portare il vostro nervosismo in casa: rischierete di far scoppiare una polemica con il partner.

Leone: lo scorso anno vi ha portato dei problemi fisici che vi hanno impedito di portare avanti con determinazione tutti i vostri obiettivi.

Adesso però avrete modo di ristabilire il giusto equilibrio e di tornare a realizzare i vostri desideri.

Vergine: in questa giornata del 7 marzo potrebbero esserci alcuni contrattempi che potrebbero turbarvi. Luna in opposizione sul vostro segno zodiacale potrebbe portarvi a commettere qualche errore di valutazione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questa fase della vostra vita avrete delle occasioni importanti da dover sfruttare, ma dovrete cercare di farlo al meglio.

Qualcuno potrebbe mettervi alla prova e dovrete cercare di dimostrare tutte le vostre capacità.

Scorpione: Urano in opposizione porterà diversi cambiamenti nella vostra vita, alcuni non proprio semplici da gestire. Purtroppo, i nati sotto il vostro segno zodiacale non amano per nulla i cambiamenti, di qualsiasi tipo essi siano. Alcuni ostacoli di percorso potrebbero avervi reso parecchio diffidenti.

Sagittario: l'oroscopo del giorno 7 marzo vi porterà ad agire e ad essere maggiormente determinati. In ambito sentimentale vi saranno delle occasioni che non potrete lasciarvi sfuggire.

Capricorno: Marte sul vostro segno zodiacale vi invita al cambiamento.

Se non siete soddisfatti nel vostro lavoro, potreste decidere di mettervi in proprio o di cambiare completamente strada. In amore potreste dove prendere delle decisioni importanti per il futuro della coppia.

Acquario: nell'ultimo periodo potreste aver accumulato diversi dubbi, che adesso sembrerebbero essere diventati insormontabili. Non potete più rimandare e dovrete assolutamente fare chiarezza sulle problematiche.

Pesci: Luna sul vostro segno zodiacale nella giornata del 7 marzo vi regalerà una grande forza. Purtroppo potreste risentire anche di qualche piccolo malumore per dei disguidi in ambito familiare.