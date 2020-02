Nella settimana dal 23 al 29 marzo troveremo sul piano astrologico Venere ed Urano sui gradi del Toro, mentre il Sole stazionerà nell'orbita dell'Ariete. Mercurio e Nettuno permarranno in Pesci come Saturno che proseguirà nel domicilio dell'Acquario. Infine, Giove, Plutone e Marte saranno nel segno del Capricorno. Oroscopo favorevole per Capricorno e Leone, meno conciliante per Scorpione e Vergine.

Ariete tenace

Ariete: tenaci. Il Sole nella loro orbita, nel weekend congiunto alla Luna, li renderà presumibilmente grintosi verso gli ostacoli che i Pianeti Lenti metteranno sul loro cammino professionale.

Toro: distratti. Urano di Terra quadrato a Saturno d'Aria potrebbe minare la capacità di concentrazione nativa, rendendo più difficoltoso lo svolgimento delle attività pratiche settimanali.

Gemelli: umore flop. Le effemeridi settimanali, sino a giovedì, sottolineano come il tono umorale dei nativi potrebbe essere ai livelli minimi. Da venerdì, invece, il Luminare femminile sbarcherà nella loro orbita donandogli un pizzico di buonumore.

Cancro: bizzosi. I nativi, durante la prima parte della settimana, potrebbero scatenare la loro rabbia per questioni di poco conto, specialmente nelle faccende amorose dove il partner non perderà tempo nell'esternare il proprio malcontento.

Bilancia stressata

Leone: amore top. Le faccende di cuore dei nati Leone, grazie alla congiunzione Sole-Luna nel weekend, balzeranno probabilmente in primo piano. Sino a mercoledì le questioni professionali, invece, avranno un ruolo predominante.

Vergine: lavoro flop. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto, a causa della quadratura Saturno-Urano, che renderà i nativi decisamente critici coi colleghi che non lavoreranno con la loro stessa intensità.

Bilancia: stressati. Una settimana in cui i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, alle prese con diverse incombenze pratiche da ultimare che risulteranno più del dovuto. Rimandandone alcuni ai giorni successivi, però, scongiureranno lo stress.

Scorpione: gelosi. Il fantasma della gelosia potrebbe far visita ai nativi durante questi sette giorni, il che li spingerà sabato e domenica a sfoderare delle scenate inopportune in merito.

Capricorno focoso

Sagittario: mondani. La voglia di divertimento dei nativi sarà presumibilmente soddisfatta organizzando, sopratutto martedì e mercoledì, delle serate mondane assieme agli amici di sempre, dove le risate saranno protagoniste.

Capricorno: focosi. La scintilla della passionalità potrebbe improvvisamente riaccendersi nel focolare domestico nativo, con grande soddisfazione dell'amato bene che ultimamente lamentava una certa trascuratezza.

Acquario: cambi di rotta. Con l'avvento di Saturno d'Aria, perlopiù retrogrado, alcuni nativi potrebbero decidere di mutare il loro percorso professionale senza, però, ponderare a dovere pro e contro, a causa di Urano quadrato.

Pesci: straniti. Il partner assumerà, con ogni probabilità, un atteggiamento controverso rendendo perplessi i nativi che, superata l'impasse iniziale, non perderanno un istante nel chiedere numi in merito all'accaduto.