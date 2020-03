L'oroscopo del weekend che va dal 28 al 29 marzo prevede alcune sorprese in campo affettivo ed economico per i nativi Ariete, mentre Capricorno ricomincerà a trovare il ritmo giusto in ambito lavorativo. Nonostante qualche ostacolo, i nativi Leone riusciranno comunque a trascorrere momenti positivi, mentre Acquario dovrà prestare particolare attenzione alle scelte che andrà a compiere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche weekend 28-29 marzo segno per segno

Ariete: il vostro oroscopo sarà caratterizzato da una buona dose di amore, non solo da parte della vostra anima gemella, ma anche dei vostri familiari: tutto ciò vi farà stare bene.

In ambito lavorativo ci saranno ottime prospettive per incrementare i guadagni. Voto - 9

Toro: avrete modo di rilassarvi durante il fine settimana e di non pensare per una volta ai problemi della vita quotidiana. In questo modo vi potrete concentrare maggiormente sulla vostra relazione di coppia per migliorarne l'affiatamento. Voto - 8

Gemelli: avrete poca voglia di darvi da fare in questo momento, a causa di una congiunzione astrale che prevede Giove in opposizione. Ciò potrebbe influire negativamente sul fronte lavorativo, dunque dovrete cercare di fare qualcosa che vi tenga attivi.

Voto - 6

Cancro: secondo l'oroscopo del weekend potreste avere a che fare con una persona che saprà ascoltarvi in questo momento di difficoltà. Questa persona potrebbe riuscire a risollevarvi il morale e magari potreste aver trovato un amico di cui fidarvi. Voto - 7,5

Leone: nonostante qualche problema che continuerà a tormentarvi, l'oroscopo del fine settimana prevede, comunque, momenti abbastanza positivi per voi nativi del segno.

Ricordate che anche quando le cose vanno male, ci si può sempre rifugiare nell'affetto dei propri familiari. Voto - 7

Vergine: sarà il weekend ideale per concedersi un periodo di pausa dagli impegni quotidiani e per dare più attenzioni all'anima gemella. In alternativa potreste trascorrere del tempo con i vostri amici e divertirvi un po'. Voto - 7,5

Bilancia: potreste avere qualche problema per quanto riguarda l'ambito lavorativo: secondo l'oroscopo del fine settimana del 28-29 marzo.

In questo periodo fareste meglio a evitare di spendere soldi inutilmente per far quadrare i conti. Voto - 6

Scorpione: configurazione astrale che vi permetterà di brillare sul fronte amoroso. Vi lascerete andare a focosi sentimenti tutti da riversare verso il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Sagittario: un pessimo umore v'impedirà di esprimere tutto il vostro potenziale sul fronte lavorativo e di conseguenza i vostri guadagni potrebbero diminuire. Questa condizione potrebbe riversarsi anche sulla vostra relazione di coppia, dunque dovrete fare attenzione a ciò che direte.

Voto - 6

Capricorno: dopo alcune giornate poco stimolanti sul posto di lavoro, riuscirete a trovare il giusto ritmo e preferirete trascorrere qualche ora in più in ufficio pur di riuscire a tornare al passo con la vostra personale tabella di marcia. Voto - 8

Acquario: ci saranno alcune novità e alcune scelte da compiere sul fronte lavorativo per voi nativi del segno. Nonostante la situazione sia abbastanza buona al momento, fate attenzione alle scelte che intraprenderete in quanto potrebbero fortemente influenzare la vostra routine. Voto - 7

Pesci: sebbene la vostra relazione di coppia proceda molto bene, potreste avvertire una certa gelosia nei confronti del partner che fareste bene a controllare in quanto potrebbe scatenare inutili discussioni.

Voto - 6,5