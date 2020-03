Per la giornata di giovedì 26 marzo, l'oroscopo annuncia che la Luna entrerà nel segno dell'Ariete, e ciò assieme al Sole in congiunzione, promette momenti in amore sinceri e profondi. Nel frattempo il Sagittario inizierà la giornata con una bella grinta e una grande voglia di fare. Il Cancro cercherà di evitare di immischiarsi in argomenti di tipo finanziario al lavoro e cercare di godersi il periodo, mentre per la Bilancia l'ambito lavorativo si assesterà un po’.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 26 marzo 2020 segno per segno.

Previsioni oroscopo giovedì 26 marzo segno per segno

Ariete: la Luna entrerà nel segno zodiacale per la giornata di giovedì, completando una configurazione astrale che già vede il Sole in congiunzione. Con questo cielo, non potete che aspettarvi il meglio, soprattutto sul fronte sentimentale. Infatti, oltre a dei momenti romantici e seducenti con la persona che più amate al mondo, potreste anche arrivare a prendere delle importanti decisioni per voi e per la famiglia. Se siete single il vostro magnetismo potrebbe portarvi a fare delle conquiste.

In ambito lavorativo sfruttate la vostra mente particolarmente elastica se volete arrivare a fine giornata soddisfatti. Voto - 9

Toro: una disposizione planetaria che vedrà ancora una volta il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo. La vita amorosa procederà molto bene grazie ad un ottimo affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella. Permettetevi dunque di osare, e fare qualcosa che vi piace.

I cuori solitari saranno felici di fare qualcosa per la persona da cui sono molto attratti. In ambito lavorativo la fantasia vi darà lo spunto necessario per portare avanti i vostri progetti lavorativi. Voto - 8,5

Gemelli: gli influssi del pianeta Mercurio in quadratura dal segno amico dei Pesci, completano un oroscopo soddisfacente per voi nativi del segno. Grazie ad una certa allegria e buon umore, svolgere le faccende non vi sembrerà così pesante, soprattutto se riguardano la famiglia.

Se siete single forse sarebbe il caso di prendere delle decisioni che non possono essere più rimandate. Nel lavoro riuscirete a mantenere un atteggiamento freddo per svolgere correttamente le mansioni più complicate. Voto - 7,5

Cancro: la Luna in quadratura nel segno di fuoco dell'Ariete potrebbe rendere un po’ difficoltosa la vostra giornata sul fronte sentimentale. Infatti qualche piccola incomprensione con il partner potrebbe mettervi in difficoltà, al punto che forse sarebbe saggio assumere un basso profilo. Se siete single cercate di non essere sgarbati con chiunque per non farvi etichettare come una persona sgradita.

In ambito lavorativo l'ottimismo potrebbe essere necessario se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6,5

Leone: la vostra energia sarà abbastanza positiva in questo periodo per quanto riguarda l'amore secondo l'oroscopo di giovedì. La vostra relazione di coppia sarà abbastanza soddisfacente, considerato il calore della vostra anima gemella nei vostri confronti, che v'impedirà di essere nervosi o pessimisti. Se siete single avrete sicuramente tante cose da fare. In ambito lavorativo purtroppo le cose non vanno affatto bene considerato che da un po’ di tempo non riuscire a guadagnare e trovare una soluzione sta diventando sempre più difficile.

Voto - 6,5

Vergine: disposizione planetaria che vedrà il Sole, Mercurio e la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale. Con questo cielo, potreste sentirvi piuttosto distratti sul posto di lavoro, non riuscendo dunque a concludere qualcosa di veramente buono. Forse sarebbe il caso di limitarvi solo a fare l'indispensabile. In amore vi sentirete un po’ nervosi al punto che la comunicazione con il partner sarà piuttosto difficile. I single dovranno risolvere una piccola disputa con un amico. Voto - 6

Bilancia: la giornata inizierà in maniera molto convincente per i nativi del segno, con Giove in ottima posizione.

Soprattutto sul fronte lavorativo la vostra carriera professionale si assesterà un po’, riuscendo ad ottenere buoni risultati solamente con le vostre forze. In amore passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi con il partner e dirimete in scioltezza ogni controversia. I cuori solitari vivranno una situazione simile alla prima volta che si sono innamorati, soprattutto se nati nella prima decade. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio e Venere in trigono rispettivamente dal segno dei Pesci e del Toro renderanno la vostra mente particolarmente lucida per affrontare ogni evenienza in ogni ambito.

Sul fronte amoroso se siete single sappiate che l'amore busserà alle porte del vostro cuore e il vostro tono sentimentale sarà positivo per accoglierlo a braccia aperte. Le relazioni fisse faranno in modo di trascorrere una giornata da ricordare. Nel lavoro lo stress inizierà a farsi sentire di meno, e riuscirete a lavorare in maniera più serena. Voto - 8

Sagittario: il Sole in trigono dal segno dell'Ariete vi darà una gran bella grinta per affrontare al meglio la giornata. In ambito lavorativo l'oroscopo annuncia una notevole intraprendenza da parte vostra, che potrebbe anche aprirvi le porte verso nuovi reparti professionali.

Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia procede bene, anche se sarà necessario gestire alcuni aspetti che non vanno bene come una volta. Se siete single sarete abbastanza rilassati per dedicare a ciò che più vi piace fare. Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale che prevede i pianeti Marte e Giove in congiunzione al vostro cielo, assieme alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete. Sul fronte amoroso un certo intuito vi aiuterà a capire esattamente cosa volete dalla vostra relazione, ma soprattutto cosa vuole davvero l'anima gemella. Se siete single potreste fare, anche a distanza, delle nuove conoscenze piuttosto interessanti.

Nel lavoro vi renderete conto che state affrontando una fase della vita piena di soddisfazioni, di successi e di prospettive future ancora migliori. Voto - 8,5

Acquario: il cielo prevede il pianeta Saturno in quadratura al segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non dovrete preoccuparvi di qualche piccola nuvoletta tra voi e il partner, perché riuscirete comunque a trascorrere momenti più che soddisfacenti. Se siete single sentirete il bisogno di prendervi più cura di voi stessi e lo farete. In ambito lavorativo vi siete impegnati parecchio nelle giornate precedenti e finalmente inizieranno ad arrivare i primi frutti.

Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale che prevede i pianeti Sole e Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale, pronti a donarvi benessere nella vostra vita. In ambito sentimentale potrebbe essere la giornata adatta per fare qualcosa di speciale con l'anima gemella, per fuggire, anche solo per un po’, dalla vostra quotidianità. Se siete single sentirete il bisogno di programmarvi dei nuovi obiettivi per il futuro. Sul fronte lavorativo sarà tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Voto - 8,5