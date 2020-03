L'oroscopo della giornata di mercoledì 25 marzo consegna grandi ambizioni per i nativi Ariete, sostenuti dal pianeta Vergine, mentre Capricorno avrà modo di trascorrere momenti magici in compagnia del partner. Gli influssi di Mercurio nel segno dei Pesci influenzeranno poi i nativi Sagittario, che sigleranno un accordo impegnativo al lavoro, mentre per il Cancro un po di fantasia potrebbe risultare utile all'interno della propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 25 marzo 2020 valido per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 marzo 2020 segno per segno

Ariete: grandi ambizioni vi attenderanno durante la giornata di mercoledì grazie ad una magnifica Venere in quadratura al vostro cielo. In amore riuscirete a dimostrare presenza nei confronti del partner, se siete single potreste invece trascorrere momenti molto piacevoli con una persona che vi sta a cuore.

Voto - 8

Toro: configurazione astrale che vi vedrà davvero felici e contenti con la vostra anima gemella grazie ad un notevole Mercurio in ottima posizione. In amore infatti, non potrete chiedere di meglio per il momento. Il partner vi desidera, la vostra vita familiare procede bene e si respira sempre di più un'atmosfera positiva. Nel lavoro riuscirete a sparare le vostre migliori cartucce grazie alla grinta che possedete.

Voto - 9,5

Gemelli: giornata non particolarmente esaltante secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In ambito sentimentale troverete qualcosa che piacerà fare anche alla vostra anima gemella e ne sarete entusiasta. Se siete single ancora calma piatta in amore, ma non fatene una tragedia. Sul posto di lavoro la scelta migliore da fare in campo pratico sarà quella di andare avanti senza esitazioni, con lo scopo di perseguire i vostri obiettivi.

Voto - 7,5

Cancro: oroscopo che prevede Marte e Giove in trigono al vostro cielo, pronti a riempire la vostra mente di tante idee soprattutto sul fronte lavorativo. La fantasia sarà un elemento cruciale durante il vostro turno di lavoro, avrete modo di tirare fuori dal cilindro idee brillanti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se vi lascerete guidare dai sentimenti potreste riuscire ad ottenere qualche beneficio in più dal vostro partner. Se siete single sarete sorpresi quando una persona condividerà le vostre stesse idee e pensieri. Voto - 8

Leone: ottimo Venere nel vostro segno durante la giornata di mercoledì.

La vostra relazione di coppia apparirà audace, erotica e impulsiva, accendendo una fiamma del desiderio con la vostra anima gemella che difficilmente si spegnerà. Se siete single cercherete di concretizzare il nascere di una nuova storia d'amore. In ambito lavorativo puntare troppo in alto potrebbe essere l'idea sbagliata. Volate più basso. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che non si rivelerà esattamente il massimo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, dice il proverbio, e fidarvi di un collega poco simpatico nei vostri confronti potrebbe non essere l'idea adatta.

In amore sarete dolcissimi con il partner e sarete disposti a mettere una pezza ad alcune piccole problematiche avute nelle giornate precedenti. Chi è single farà incontri ricchi di sentimento e passione. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di mercoledì che potrebbe iniziare sottotono per voi nativi del segno a causa di Venere in opposizione. Sul fronte sentimentale infatti, qualche piccola discussione con il partner potrebbe indurvi a litigare, ciò nonostante dovreste riuscire a risolvere queste problematiche da poco in giornata. Se siete single mantenere un certo alone di mistero potrebbe attirare l'attenzione della persona che vi piace.

Per quanto riguarda il lavoro la vostra vita professionale procede senza grandi eventi ma comunque non sarà negativa. Voto - 7

Scorpione: potreste avere la Luna storta per quanto riguarda la vostra carriera professionale secondo l'oroscopo di mercoledì. State svolgendo un buon lavoro, ciò nonostante non state ricevendo i giusti guadagni come fino a poco tempo e la cosa v'innervosisce. Cercate di venirne a capo e risolvere la situazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbero arrivare invece delle gradite sorprese. Se siete single siate onesti con la persona che amate. Voto - 7,5

Sagittario: gli influssi di Mercurio nel segno d'acqua dei Pesci completano per voi un oroscopo molto interessante per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Potreste avere l'occasione di siglare importanti accordi con un collega o con un vostro superiore che però richiederanno molto impegno. Sul fronte sentimentale potrebbe essere una buona idea prendersi qualche momento per svagarsi con la vostra anima gemella. Se siete single potreste non sentirvi pronti per una nuova relazione sentimentale. Voto - 7,5

Capricorno: avrete modo di dedicarvi maggiormente alla sfera sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Il vostro stato d'animo sarà più che positivo e saprete benissimo come rendere felice il partner. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per fare qualche cambiamento nella vostra vita quotidiana.

Sul fronte lavorativo cercare nuove idee che potrebbero lasciare sbalorditi i vostri colleghi potrebbe essere un modo per dimostrare quanto valiate. Voto - 8

Acquario: oroscopo di mercoledì che si prospetta altalenante per via di Marte in trigono. Sul fronte amoroso certi sentimenti ballerini potrebbero essere sintomo di una relazione di coppia instabile. Cercate di essere più calmi con il partner e non riversate la colpa agli altri per ogni cosa. Se siete single avrete a che fare con persone molto gentili e disponibili nei vostri confronti. Nel lavoro potreste ritrovarvi ad affrontare alcuni imprevisti che potrebbero rivelarsi difficili da superare.

Voto - 6,5

Pesci: sarete particolarmente abili in ciò che farete sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di mercoledì grazie a Mercurio in quadratura al vostro cielo. In questo modo sentirete meno lamentele da parte dei colleghi e ciò vi metterà a vostro agio. Sul fronte sentimentale sarete più sereni e malleabili nei confronti del partner, che probabilmente avrà qualcosa di importante da dirvi. Se siete single il rapporto con una nuova conoscenza potrebbe iniziare a farsi più interessante. Voto - 7,5