L'Oroscopo del giorno 18 marzo 2020 inizia all'insegna delle novità e delle buone notizie, portate per l'occasione dalla Luna, quest'ultima già presente nel segno del Capricorno. Quali saranno dunque i simboli astrali 'baciati' dalle stelle per questo mercoledì? Di sicuro a volare alti nel cielo astrale di metà settimana saranno ben cinque segni sui sei analizzati in questo contesto. A tal proposito ricordiamo che le attuali predizioni sono in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A parte lo scontatissimo Sagittario, in periodo favorevole grazie all'apporto della Luna nel segno, questo mercoledì troveranno conforto dall'Astrologia anche i nativi dell'Acquario: entrambi questi due specialissimi segni potranno contare su una giornata a cinque stelle. Non male davvero questo terzo giorno della corrente settimana nemmeno per i nati in Bilancia, Capricorno e Pesci, terzetto classificato nel frangente con quattro buone stelle e di conseguenza posizionati al 2* posto in classifica.

Al contrario, ad avere un mercoledì abbastanza pesante saranno i nativi dello Scorpione. Il predetto segno di Acqua avrà contro i flussi negativi in arrivo da Urano in Toro, in questo periodo in quadratura con Saturno.

Bene, a questo punto dopo le anticipazioni di rito lasciamo pure la parola all'oroscopo di mercoledì 18 marzo segno per segno. A voi gli approfondimenti sull'amore e sul lavoro nonché il riassunto restituito dalla scaletta con le stelle quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline del 18 marzo

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di mercoledì 18 marzo. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere definitivamente il velo alla nuova classifica stelline interessante i segni rappresentanti la seconda sestina. Diciamo subito che tra predetti segni, a gongolare saranno gli amici nativi in Sagittario e Acquario, entrambi sottoscritti a cinque stelle.

Posizione 'scomoda' invece per lo Scorpione, nel frangente valutato in giornata da 'ko'. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: nessuno.

Oroscopo mercoledì 18 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata di mercoledì dai toni positivi, specialmente in campo sentimentale/affettivo. La presenza della Luna nel campo del Capricorno consentirà di migliorare, in modo abbastanza facile, sia la forma fisica che mentale. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, soprattutto per alcuni di voi con una recente delusione sentimentale alle spalle, gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco, non appena tutto sarà ritornato alla normalità.

Ovviamente non con la persona con la quale avete rotto, bensì potrebbero maturare altri tipi di incontri, decisamente allettanti ai fini affettivi o inizialmente a scopo di amicizia. Single, eventuali nuovi amori, non appena il periodo lo permetterà, avranno bisogno della vostra considerazione per decollare. Intanto già da adesso iniziate a lanciare segnali in tal senso: prendete iniziative attraverso chat, messaggini ammiccanti, oppure sui social, giusto per far percepire all'altra persona il vostro vero e sincero interesse, ok? Le previsioni del giorno nel lavoro, invece, le opportunità per migliorare le vostre attuale condizioni ci saranno e potrebbero perfino essere di prima qualità, starà a voi decidere per il meglio.

Scorpione: ★★★. In leggero sottotono questa parte della settimana. Le cause saranno da imputare alla specularità in atto da Urano in Toro. Un piccolo cataclisma potrebbe interessare un rapporto a livello interpersonale: sarà positivo o negativo? Lo saprete presto. In amore intanto, anche la Luna potrebbe mettersi di leggermente di traverso in alcuni rapporti di coppia. Quindi sappiate che, senza le giuste attenzioni, non ci sarà una grande intesa con la dolce metà: visto il periodo, converrà ad entrambi cercare di convivere in serenità. Single, l'oroscopo del giorno invita a portare pazienza: questi tempi un po' tristi presto saranno solo un pessimo ricordo e quando succederà, grazie all'aiuto delle stelle potrete concedervi ogni tipo di evasione possibile immaginabile.

Gli incontri torneranno ad essere favoriti e nasceranno relazioni molto importanti. Nel frattempo prendetevi una pausa e cercate di riordinare le idee. Nel lavoro invece, farete appello alla vostra forza di volontà, ma soprattutto alla pazienza. Per non cedere al nervosismo continuate a fare buon viso, seppur a cattivo gioco.

Sagittario: ★★★★★. Luna neutrale ma Venere e Sole completamente dalla vostra. Ne consegue che la giornata sarà quasi tutta a favore. Tra oggi e soprattutto domani vi sentirete leggeri come una piuma, pronti ad accogliere con favore buone notizie e/o interessanti novità. In amore, l'eventuale presa di coscienza verso la sensibilità del vostro partner darà di sicuro buoni frutti.

Anche la simpatia, se usata con criterio, potrebbe dare una grossa mano nel liberarvi dai soliti problemi che da un po' di tempo assillano la coppia. Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai prima avevate sperimentato. Single, se vi piace tormentarvi con dubbi e domande, questo periodo vi darà senza meno spunti sufficienti per giustificare improvvisi cambiamenti di umore o immotivate ombrosità di carattere.. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 18 marzo al Sagittario indica che sarà sicuramente un mercoledì fortunato per tanti di voi, almeno secondo le stelle del momento.

Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto.

Astrologia del giorno 18 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì vedono molti di voi Capricorno indaffarati nel lavoro, con incombenze familiari in attesa: a chi dare priorità? In generale, quasi tutti i programmi che oggi avete formulato potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza realizzerete anche quel progetto che vi sta a cuore, ovviamente insieme alle persone che più vi piacciono o che stimate. In amore, eduzione e mistero caratterizzeranno questa giornata che trascorrerete con parsimonia, e a tratti anche con sana gioia, insieme al partner.

Preparerete certamente dei progetti riguardanti la coppia: ultimamente molti di voi nativi sono pronti a spiccare il volo programmando (forse solo in cuor vostro) eventuali matrimoni o convivenze. Single, se c'è un individuo che mal sopporta la vita in solitaria è certamente qualche buon tradizionalista appartenente al vostro segno. Siate più aperti e meno titubanti seguendo con fermezza i vostri obiettivi: per strani che possano sembrare (agli altri), con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di avere ragione. Nel lavoro, questo potrebbe essere un giorno importante, secondo il firmamento.

Se le ansie sembreranno voler buttare giù il morale reagite: troverete la grinta e la forza necessaria proprio dentro di voi.

Acquario: ★★★★★. Giornata abbastanza particolare, indicata soprattutto per le cose a stampo affettivo ma anche abbastanza positiva sul lato professionale. Diciamo pure che l’esuberanza del vostro segno subirà una accelerazione da sprinter: mitigate intanto l'eventuale vostra voglia di fare con toni più tolleranti e rilassati. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, vivrete una giornata molto positiva grazie alla Luna in Capricorno: le coppie sentiranno la passione risvegliarsi potendo giovare senz'altro di questo eccellente transito, se non altro permetterà di cementare ancor di più l'unione con la persona amata.

In molti sarete affascinanti e seducenti, colpirete nel segno? Noi ne siamo certi, ma voi? Single, quella di mercoledì sarà per voi una giornata molto fortunata con le stelle pronte a sorridervi. Infatti dalla mattina alla sera avrete il pieno supporto da parte dei pianeti di settore, senz'altro pronti a favorire gioie, soddisfazioni e tante piacevoli sorprese. Nel lavoro invece, le vostre idee verranno valutate positivamente e vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare. Approfittatene per stilare la lista delle cose da svolgere.

Pesci: ★★★★. In arrivo un discreto mercoledì, nel contempo valutato dall'Astrologia abbastanza positivamente con quattro stelline.

Diciamo pure che la giornata sarà poco impegnativa nei riguardi delle situazioni legate all'amore. Secondo l'oroscopo del giorno 18 marzo riguardo l'amore, alcune situazioni potrebbero spingervi in posizioni complesse. Se siete in coppia, attenti a non ferire l’amore proprio del partner: cercate di non agire solo badando al vostro piacere. I sentimenti sono per voi Pesci come il respiro e la loro eventuale mancanza vi manda in apnea. Se single invece, grazie alla posizione di Venere, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa avvenire occorrerà che vi rendiate disponibili 'ad incontrare', e questo sappiamo che per il momento non è possibile. Siate pronti al dialogo, anche se solo via etere. Nel lavoro, per chiudere, le stelle vi regaleranno opportunità di un certo rilievo. Quasi certamente un'investimento di cui già vi stavate occupando evolverà a buon fine.