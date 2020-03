L'Oroscopo di aprile dei Pesci offrirà grandi evoluzioni sensazionali sia per l'amore che per il lavoro. Marte e Saturno porteranno tante novità e garantiranno una nuova grinta per concretizzare i progetti al meglio. Nuove sfide saranno accettate con coraggio e risolte con successo grazie anche all'influenza benevola di Giove e Plutone in sestile. L'amore risentirà di una Venere in quadratura che creerà qualche attrito ma il tutto sarà facilmente superabile seguendo i consigli delle previsioni astrali fortunate.

Tante sfide professionali nell'oroscopo di aprile dei Pesci

Il mese di aprile sarà molto impegnativo per voi nati dei Pesci. Vi troverete a fronteggiare così alcuni astri in quadratura che proporranno nuove sfide da affrontare con maggiore grinta. Marte e Saturno potrebbero rendere le sensazioni alquanto nervose, ma mai lasciarsi prendere dallo scoraggiamento poiché il Sole in Ariete fino al 19 vi regalerà tanta forza interiore e voglia di progredire sempre. Un grande aiuto verrà dato anche da Giove e Plutone in sestile e dal transito di Marte e Saturno che elargiranno una carica energetica fuori dal comune, spingendovi a concretizzare i sogni con successo.

Con il passaggio di tanti pianeti a voi benevoli, anche la quadratura di Venere verrà mitigata. Le sfide che verranno proposte con l'aiuto di tanti astri saranno prontamente superate. In questo mese di aprile voi Pesci vi sentirete particolarmente bene poiché Giove e Saturno vi proteggeranno con la loro influenza rigenerante e godrete anche di un'ottima salute. Inoltre Mercurio in Pesci fino all'11 aprile vi renderà molto comunicativi e sarete ricchi di intraprendenza e intuizione.

Voi alla ricerca di un nuovo lavoro potrete iniziare a cercare proprio in questo mese ricco di grandi opportunità, lanciandovi in avventure entusiasmanti. Nulla infatti potrà deprimere voi Pesci forti, decisi e intuitivi come siete sempre. Carichi di energia conferita dagli astri favorevoli, sarete agguerriti e supererete ogni difficoltà che si presenti sul cammino per raggiungere le mete prefissate.

Previsioni astrali sentimentali di aprile per i Pesci

Il mese di aprile risulterà un po' sottotono per quanto riguarda la sfera sentimentale di voi Pesci. Dal giorno 4 aprile l'influenza benefica di Venere finirà e inizierà una fase di quadratura del pianeta dell'amore che non permetterà di vivere i rapporti sentimentali con serenità e armonia. Potreste infatti passare dalla noia più apatica a una voglia di rivoluzionare l'amore in maniera precipitosa ed eccitante, seguendo l'influsso di Urano che dal Toro renderà la sfera sentimentale molto aperta ai cambiamenti rapidi. Questa quadratura quindi sarà per voi una sfida a superare le difficoltà e non è detto che voi nati sotto questo segno non potrete vivere in aprile un periodo sereno e tranquillo.

Se qualcuno di voi starà vivendo una crisi con il proprio partner, dovrà fare attenzione poiché questa potrà acuirsi. Soprattutto le coppie appena formate potranno vivere alcune difficoltà, ma non bisognerà disperarsi poiché la benevola influenza di Giove in sestile aiuterà a trovare una soluzione adeguata a tutto. La positiva influenza di questo pianeta assisterà anche chi è in cerca dell'anima gemella. Una nuova intuizione animerà la sfera affettiva e intriganti opportunità si affacceranno all'orizzonte. Più affascinanti e aperti ai cambiamenti positivi, anche in questo periodo un po' sottotono non sarà detto che non possiate trovare una "nuova fiamma" in grado di farvi battere il cuore.

Dovrete valutare le tante amicizie e chissà che tra queste non vi sarà una persona speciale in grado di farvi trascorrere momenti veramente piacevoli.