Marzo sta per terminare e per molti segni è sinonimo di cambiamenti: i nati sotto il segno del Sagittario sono polemici soprattutto per situazioni che riguardano il lavoro. I Pesci fanno da scudo a molti cambiamenti imminenti. Scopriamo insieme che cosa ci consigliano le stelle in questo ultimo giorno di marzo. Oroscopo del giorno 31 marzo 2020.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: il mese si conclude con una strana voglia di pace e tranquillità. Ci sono delle zone d'ombra nel vostro rapporto di coppia che potrebbero emergere e creare un po' di caos: non fatevi cogliere impreparati.

Bilancia: siete distratti e svogliati e ciò non porta i risultati sperati. Il contrario invece in amore: il vostro partner è molto più disposto al dialogo. Emozioni in vista anche in famiglia. State attenti alla salute.

Acquario: oggi potrebbe emergere l'insicurezza di tutto ciò che vi circonda. In primis il lavoro che potrebbe creare disguidi vari e discussioni con i colleghi. Accettate l'aiuto di una persona a voi vicina.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: poca lucidità e scarsa energia.

Quel giusto mix di timidezza e ritrosia, di dolcezza e sfacciataggine riescono a incantare e far cadere nella vostra rete più di una preda.

Scorpione: qualche contraddizione oggi in famiglia. Non sapete da che parte stare e ciò si ripercuote sulla vostra mente che a volte fa dire cose non proprio in linea con il vostro reale pensiero. Pensate bene a tutto.

Pesci: siete fiduciosi e molto propensi a novità lavorative.

E' il periodo ideale per dare inizio a nuove iniziative. Le storie d'amore che nascono ora avranno radici solide.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: l'ultima parte del mese si profila colorata e frizzante anche se permane un residuo di nervosismo. Avete bisogno di nutrire la vostra mente da stimoli nuovi. I cambiamenti vi aiutano a comprendere meglio alcune situazioni.

Leone: forte irritabilità e oscillazioni emotive a partire da fine mese.

Perseguite con tenacia i vostri obiettivi costi quel che costi. Se sul lavoro la situazione dovesse precipitare cercate di mantenere il controllo o saranno guai.

Sagittario: irritabilità e inquietudine non vi lasciano spazio. Vorreste tutto e subito. Lasciate più spazio alla vostra voglia di vivere. Se vi guardate dentro finalmente riuscite a sentire il sangue che vi scorre nelle vene. E' primavera anche per voi.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: previsioni astrali decisamente positive per questa giornata. La primavera mantiene le sue promesse e vi regala un periodo proficuo per il lavoro e assestante per i sentimenti.

Grandi proposte in vista: prendetevi tempo per decidere.

Vergine: sintonia di pelle e condivisione mentale. La felicità a volte si può raccontare in due parole. Ottima la seconda parte della giornata che vi regala serenità e quiete. Accogliete le novità a braccia aperte.

Capricorno: il cielo è denso di sorprese allettanti e da prendere sicuramente in considerazione. Lucidità e comunicativa vi consentono di aprirvi nuovi sbocchi professionali. Finalmente una fase di creatività e leggerezza.