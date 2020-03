Le previsioni astrologiche del segno della Bilancia per il mese di aprile ci fanno capire alcune dinamiche del segno in questione. L'amore di coppia risulterà essere molto positivo, la serenità sarà un elemento che prevarrà all'interno della coppia, oltre ad una effervescente dose di emozioni. I cuori solitari potrebbero innamorarsi ed essere particolarmente abili nella difficile arte del corteggiamento, favorite anche nuove e belle amicizie. Il lavoro non produrrà nulla di particolarmente positivo, sarà necessario manetenere la calma e non lasciarsi andare a scatti d'ira che risulterebbe molto dannosi.

Attenzione a chi propone investimenti o guadagni facili.

Le predizioni astrologiche della Bilancia sull'amore

L'andamento del mese di aprile dovrebbe essere particolarmente sereno per coloro che stanno vivendo una relazione di coppia e sono nati sotto il segno della Bilancia. Si potrebbe verificare un periodo ricco di emozioni che coinvolgerà anche la sfera intima della coppia. In particolare ci potrebbero essere una serie di sorprese gradite, che vicendevolmente la coppia potrebbe scambiarsi per la soddisfazione di entrambi.

Coloro che hanno intrapreso una relazione sentimentale non si annoieranno di certo e trascorreranno dei momenti davvero unici. I cuori solitari saranno altresì soddisfatti in questo periodo, avranno l'opportunità di innamorarsi di nuovo e di far valere il loro indiscusso fascino. Risulteranno, infatti, molto efficaci i corteggiamenti che i nati sotto questo segno zodiacale decideranno di effettuare verso una persona che a loro sta particolarmente a cuore.

Potrebbe essere il momento adatto per fare nuove amicizie e rivalutare anche alcuni atteggiamenti considerati sbagliati in passato.

L'oroscopo della Bilancia sul lavoro

La sfera lavorativa potrebbe riservare diversi ostacoli sul cammino dei nati sotto il segno della Bilancia, specialmente a partire dalla seconda parte del mese. Si potrebbero creare delle incomprensioni con i colleghi e con i superiori, questo ovviamente non porterebbero a niente di buono, anzi.

Bisognerebbe essere bravi a gestire alcune situazioni e soprattutto a tenere a bada il nervosismo che sta prendendo il sopravvento. Un'altra nota dolente potrebbe riguardare le spese, la gestione economica dovrebbe essere maggiormente oculata e non dovranno verificarsi uscite non necessarie. Gli investimenti potrebbero rappresentare un altro anello debole, in questo momento sarà bene non dare fiducia a persone che suggeriscono guadagni facili o progetti particolarmente allettanti, bisognerà essere più avveduti.