L'Oroscopo della giornata di lunedì 30 marzo, prevede la Luna entrare nel segno d'aria dei Gemelli che sarà tra i segni più favoriti della giornata, tra coloro che riceveranno maggiori soddisfazioni, mentre per il Capricorno sarà tempo di bilanci, soprattutto in ambito lavorativo. Una Luna introspettiva per il Cancro, potrebbe regalare un po’ di riposo per i nativi del segno, ed una relazione amorosa più intensa, mentre Saturno favorevole per la Vergine renderà particolarmente attivi i nativi del segno.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 30 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 30 marzo 2020 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà abbastanza bene per voi nativi del segno, felici del fatto che alcuni cambiamenti stanno dando i frutti tanto sperati. Sul fronte sentimentale l'amore a distanza non sarà impossibile, o difficile da gestire, e la cosa vi farà molto piacere. Le relazioni più vicine invece, passeranno del tempo insieme, magari facendo qualcosa che piaccia a entrambi.

Venere inoltre potrebbe dare una mano ai single, soprattutto coloro nati nella terza decade. Nel lavoro la vostra energia e positività potrebbe darvi una mano a superare momenti più difficili. Voto - 8

Toro: oroscopo di lunedì che partirà in maniera convincente per voi nativi del segno, a partire dalla vostra carriera professionale. Infatti, vi sentirete abbastanza preparati per superare una prova o una mansione che ha richiesto settimane di preparazione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, il vostro umore sarà molto buono, e avrete la possibilità di raccontarvi tante cose durante la giornata. Se siete single cercate di non forzare con la vostra potenziale partner, soprattutto in questo periodo di quarantena. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, imparate a conoscere questa persona, e dichiaratevi quando sarete fisicamente insieme. Voto - 7,5

Gemelli: ottima Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Sul fronte sentimentale sarete particolarmente allegri, al punto da influenzare il partner stesso nel vostro vortice di allegria. Se siete single il vostro fascino potrebbe esservi molto d' aiuto in questa giornata, poiché potreste ottenere più consensi di quelli sperati, proprio in merito alla vostra verve. Nel lavoro un po’ di fortuna sarà una vera e propria manna dal cielo, che vi farà ottenere grandi soddisfazioni. Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale che vede la Luna in buon aspetto, con un Sole che però sarà pronto a mettervi i bastoni fra le ruote. La giornata dunque si prospetta ricca di possibilità per voi nativi del segno, ma dovrete agire con cautela per non rischiare di mandare tutto in fumo.

In amore non tenetevi per voi incomprensioni o dubbi ma cercate di instaurare un dialogo con il partner, soprattutto i nati alla fine del mese. Se siete single studiare o lavorare a distanza inizierà a piacervi molto. Nel lavoro le cose sembrano procedere bene e di conseguenza potrete anche permettervi di rallentare un po’. Voto - 7,5

Leone: lunedì all'insegna di poche novità sotto ogni fronte per voi nativi del segno. Questo Sole in trigono assieme a Saturno in opposizione non fanno altro che crearvi problemi e trovare una soluzione non è facile. In amore la situazione sarà stabile, ma ancora con il rischio di creare disastri.

Dunque siate più attivi, ma senza esagerare. Se siete single assicuratevi che la persona che avete scelto vi comprenda fino in fondo. Nel lavoro l'oroscopo vi consiglia di mantenere la calma e aspettare che questo periodo difficile per tutti finisca al più presto. Voto - 6

Vergine: Saturno stacanovista nel vostro cielo renderà la vostra giornata particolarmente ricca di cose da fare e tanta voglia di portarle a termine da parte vostra. Sul fronte lavorativo infatti sarete particolarmente attivi e sapere che state facendo qualcosa per il bene di qualcun'altro, vi spingerà a fare sempre di più. In amore invece la vostra relazione di coppia sarà dominata dalla semplicità.

Fare qualcosa insieme, anche qualcosa di banale, vi renderà molto felici, e in perfetta sintonia con la persona che avete al vostro fianco. Se siete single potreste vivere nuove avventure in modo spensierato. Voto - 8,5

Bilancia: giornata piuttosto convincente per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli, che lancia segnali positivi. In amore il vostro rapporto con il partner sarà più che soddisfacente, e tornare a stabilire un'ottima intesa sarà più semplice. Se siete single Venere in posizione favorevole vi renderà attraenti, e potreste conoscere una persona interessante, ovviamente a distanza.

Nel lavoro i vostri colleghi potrebbero infastidirvi con le loro pretese, ma voi continuate ad andare per la vostra strada. Voto - 7,5

Scorpione: nemico della vostra giornata sarà il pianeta Saturno che potrebbe ostacolarvi soprattutto sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Svolgerete dunque le vostre mansioni con un'estrema attenzione ai dettagli, in modo tale da non commettere errori di alcun tipo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno momenti molto belli da vivere, ma dovrete essere in compagnia e in sintonia con le persone che amate per viverli appieno.

Se siete single il vostro affetto nei confronti di un amico sarà sufficiente per non sentirvi soli. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di lunedì che procurerà un certo nervosismo e un po’ di pigrizia a causa di una disposizione planetaria poco convincente. Sul fronte sentimentale non sarete dell'umore giusto per condividere i vostri sentimenti al partner, mentre se siete single preferirete stare chiusi in camera davanti al pc o al telefono senza nessuno che vi disturbi. Nel lavoro vi conviene aspettare un po’ prima di applicare dei cambiamenti che poi magari non gradirete. Voto - 6

Capricorno: con Giove e Plutone in quadratura al vostro segno zodiacale, sarà tempo di tirare le somme di quanto avete fatto recentemente sul posto di lavoro, per capire se effettivamente ci sono stati dei miglioramenti, soprattutto nei guadagni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potreste essere coinvolti in una discussione importante con la vostra anima gemella e fareste meglio ad essere preparati e a dare le giuste risposte. Se siete cuori solitari cercate di essere più romantici e meno piacioni con la persona che amate. Voto - 7,5

Acquario: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. Assieme a Saturno, si aggiungerà il pianeta Marte nel vostro cielo, pronto a regalarvi grandi soddisfazioni e tante energie. In ambito lavorativo dovrete prepararvi un evento importante a cui dovrete prendere parte e non potete fare brutta figura, per cui spendete pure, saranno soldi spesi bene.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale essere sinceri con la vostra anima gemella vi permetterà di instaurare un forte legame, senza correre il rischio di inutili litigi. I single potranno ricevere una dichiarazione da una persona conosciuta da poco. Voto - 9

Pesci: configurazione astrale che prevede Nettuno e Mercurio in quadratura al vostro cielo che, assieme a Giove in sestile, promettono il susseguirsi di eventi più che positivi. Sul fronte sentimentale amate la vostra famiglia e soprattutto il partner, e secondo l'oroscopo di lunedì, riuscirete a dimostrarlo in maniera molto originale. Se siete single avrete sicuramente degli eventi da ricordare durante la giornata.

Nel lavoro avrete modo di recuperare alcune mansioni arretrare e riuscire comunque a guadagnarci qualcosa. Voto - 8