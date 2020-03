Gli astri sono pronti a dare il benvenuto a una nuova settimana. Questo lunedì sarà caratterizzato da emozioni intense per tutti i segni zodiacali e la Luna in quadratura a Mercurio, Venere in trigono a Marte e Giove in congiunzione a Saturno influenzeranno gli aspetti caratteriali di ciascuno. Toro e Acquario dovranno confrontarsi con le esigenze del loro partner e arrivare a un compromesso, mentre Vergine e Bilancia potranno sfruttare al meglio la loro creatività.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà la giornata di lunedì 30 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 30 marzo: Ariete concentrato e stabilità amorosa per Cancro

Ariete: le vostre capacità di socializzazione verranno molto apprezzate da amici e famigliari. Sarete un punto di riferimento fondamentale per una persona speciale che avrà bisogno di un consiglio. Il partner, forse, pretenderà attenzioni eccessive, ma vi sarà sufficiente esporre il vostro punto di vista per evitare inutili litigi. A livello professionale vi sentirete spinti a dare il massimo cercando di valorizzare tutte le vostre qualità.

Attenzione a non sottovalutare l'importanza del benessere personale: la troppa ambizione potrebbe prosciugare le vostre energie, ma se riuscirete a raggiungere un sano equilibrio e a concedervi degli spazi solo per le vostre attività personali tutto si risolverà.

Toro: sensualità e bellezza saranno i vostri punti di forza, il partner si sentirà attratto da voi e non potrà fare a meno di mostrarvi tutto il suo rispetto e la sua stima.

Forse, dovrete confrontarvi con le sue esigenze e cercare di aiutarlo nel superare le sue difficoltà personali, ma questo sarà la conferma della stabilità della vostra relazione. Venere vi conferirà una dolcezza innata, non solo verso la persona amata, ma anche nei confronti di amici e figli. Saprete relazionarvi al meglio con le persone a cui volete bene e aprirgli il vostro cuore. Non sarà una giornata molto positiva dal punto di vista professionale, preferirete dare spazio ad altre attività, ma non sentitevi in colpa, avrete tutto il tempo per recuperare.

Gemelli: il lunedì si aprirà con una sferzata di gioia e tranquillità, avrete modo di mettervi in contatto con i vostri affetti più cari e di dare il massimo a livello relazionale. Il partner saprà starvi accanto, ma sarete più concentrati sugli amici. Un ottimo modo per mantenere i legami potrebbe essere quello di utilizzare la tecnologia come webcam, programmi di videochat e di messaggistica istantanea. Sarete pronti a dare il massimo a livello personale e professionale, il consiglio dell'Oroscopo è quello di provare a concentrarvi su un'attività alla volta in modo da poter sfruttare tutte le vostre abilità.

Attenzione a non abusare di dolci confezionati, qualche strappo alla dieta sarà permesso, ma senza esagerare.

Cancro: sarete pronti a impegnarvi come non mai in ambito professionale, la situazione, forse, non favorirà l'impiego di dinamismo e creatività, ma se riuscirete a riordinare le vostre idee potrete ottenere importanti risultati a lungo termine. La mancanza di un team potrebbe spingervi a ricercare supporto nelle persone sbagliate, il consiglio dell'oroscopo è quello di fare attenzione alle intenzioni di chi vi è attorno. In ambito amoroso non ci saranno impennate positive, ma i sentimenti saranno stabili e, nonostante qualche piccola discussione, riuscirete a condurre una giornata all'insegna della tranquillità.

Attenzione ai possibili problemi digestivi: colpi d'aria fredda e dieta sregolata potrebbero incidere negativamente sull'alimentazione.

Previsioni astrologiche del 30 marzo: Leone sottotono e Scorpione scontroso

Leone: la settimana non si aprirà nel migliore dei modi per questo segno: l'eccessiva ambizione potrebbe spingervi a trascurare persone che, al contrario, desidererebbero il vostro supporto. I figli, forse, vi esporranno questioni di difficile risoluzione, il consiglio dell'oroscopo è quello di essere pronti all'ascolto e di non usare toni alterati se non si riesce a comprendere, nell'immediato, la motivazione di certe scelte.

Relax e bisogno di staccare la spina saranno i due elementi portanti della giornata, all'inizio potrà sembrarvi di trascurare i vostri impegni quotidiani, ma, con il passere delle ore, vi renderete conto che grazie a questa pausa tornerete più attivi che mai. Attenzione ai piccoli dolori muscolari: ginnastica dolce e un po' di stretching potrebbero migliorare notevolmente la situazione.

Vergine: creatività e passione per l'arte saranno i due punti cardini della giornata. Forse, tenderete a credere poco nelle vostre abilità, ma il supporto degli affetti più cari vi permetterà di comprendere come vi vedono gli altri.

Anche nel rapporto con il partner sarete fantasiosi, riuscirete a sorprenderlo e a trasmettergli tutti i vostri sentimenti più sinceri. Attenzione a tenere lo stress sotto controllo, essere travolti dall'ansia, infatti, potrebbe incidere sull'originalità e sulla realizzazione delle vostre idee. I rapporti con i figli miglioreranno e le recenti discussioni verranno mitigate da un atteggiamento più comprensivo da parte di entrambi. Potrebbe essere il momento giusto per ricominciare a suonare uno strumento a voi caro o per imparare da zero l'arte di fare musica.

Bilancia: la curiosità vi spingerà a creare qualcosa di nuovo.

Sarà necessario impiegare tutta la vostra creatività per ottenere i risultati sperati, ma non ve ne pentirete. Forse, ci saranno delle discussioni con il partner, il suo atteggiamento potrebbe turbarvi e spingervi a mettere le cose in chiaro. L'oroscopo consiglia di affrontare la situazione con razionalità, cercando di mantenere un tono di voce tranquillo, ma evitando di dover subire situazioni che vi possano creare maggiore stress. Un'ottima idea per trascorrere le ore pomeridiane potrebbe essere quella di dedicarvi alla lettura di un buon libro, soprattutto se spensierato e poco impegnativo.

Attenzione a non chiudervi troppo a riccio di fronte alle difficoltà.

Scorpione: sarà tempo di rilassarvi e di dedicare qualche ora piacevole solo a voi stessi. Amici e partner capiranno il vostro bisogno di distacco e rispetteranno la scelta senza fare obiezioni. A livello professionale sarete pronti a tornare in auge, impegno e concentrazione non potranno mancare alle vostre strategie di pianificazione. L'oroscopo consiglia di favorire attività ad alto contenuto espressivo come il canto e il disegno. Le ore serali vi permetteranno di ricaricare le energie e di dedicarvi alle vostre attività preferite.

Attenzione a non essere troppo scontrosi, i famigliari potrebbero non gradire questo vostro atteggiamento e far sfociare le loro perplessità in litigio.

Previsioni zodiacali del 30 marzo: Capricorno rigoroso e dolcezza per Pesci

Sagittario: stanchezza e affanno potrebbero rovinare il tono del vostro umore. Le recente situazione vi spingerà a cercare conforto nelle persone amate, ma, forse, rimarrete delusi. Attenzione a non cercare qualcosa di irrealizzabile, l'oroscopo suggerisce di provare a rimanere con i piedi per terra e di analizzare le questioni con raziocinio e prontezza di reazione. Forse, il partner vi apparirà un po' distaccato, ma evitate di saltare a conclusioni affrettate: possono essere molti i motivi che spingono le persone a cambiare atteggiamento!

Se avrete dei dubbi la cosa migliore sarà quella di cercare un confronto definitivo e chiaro con la dolce metà. Attenzione a non dare troppo peso alle parole di persone invidiose.

Capricorno: sarà una giornata all'insegna del senso di responsabilità e dell'impegno. La vostra flessibilità lascerà posto a un maggior rigore, sia in ambito sentimentale che professionale. Concentrazione e dedizione vi spingeranno a non dare troppo peso alle tenerezze del partner, questo potrebbe turbarlo, ma se gli spiegherete tutto non ci sarà bisogno di affrontare accese discussioni. L'oroscopo suggerisce di dedicare degli spazi anche a voi stessi e di provare a bilanciare l'impegno con il benessere personale.

Alcune persone attorno a voi potrebbero avere degli atteggiamenti che vi faranno storcere il naso: forse si tratterà di qualche parola offensiva o di un comportamento poco apprezzato.

Acquario: un partner particolarmente esigente vi metterà a dura prova, forse, lo stress eccessivo lo spingerà a riversare su di voi tutte le sue preoccupazioni. Sarete in grado di essere un supporto fondamentale, ma dovrete, anche, dedicare tempo a voi stessi e alla vostra serenità. Non sarà facile affrontare i recenti problemi finanziari, questo vi spingerà a cadare nella pigrizia, ma non demordete, se sarete pronti ad affrontare nuove esperienze ed esplorare tutte le vostre risorse potrete ottenere importanti risultati. Verso le ore serali la situazione in casa potrebbe diventare più tesa e necessitare di piccoli chiarimenti per riportare la pace tra le mura domestiche. La presenza dei figli vi aiuterà a donare allegria a questo lunedì un po' cupo.

Pesci: sarà una giornata un po' sottotono, forse, verrete travolti da un'ansia eccessiva e farete fatica a confrontarvi con le difficoltà quotidiane. Le persone a voi vicine vi saranno d'aiuto, ma sarà fondamentale contare sulle vostre risorse personali. Sensibilità e pacatezza si rifletteranno nell'ambito amoroso donandovi quell'aurea di dolcezza e serenità. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare il vostro modo di approcciarvi agli altri, anche se potrebbe desiderare maggiori attenzioni da parte vostra. In famiglia potrebbero esserci delle piccole discussioni legate a questioni domestiche.