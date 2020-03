L'Oroscopo del giorno 9 marzo 2020 mette sotto analisi la giornata relativa al prossimo lunedì. In evidenza nell'articolo, come ormai prassi, la nuova classifica stelline quotidiana nonché le previsioni su amore e lavoro nel frangente impostate sui segni dalla Bilancia, fino a quello dei Pesci. Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane - che andremo a svelare tra pochissimo - tra i segni fortunati, ai primi posti solo in quattro: potranno contare su una giornata altamente positiva Pesci (Top del giorno) e Sagittario (cinque stelle).

Intanto in netta difficoltà, secondo quanto deliberato dall'oroscopo di lunedì 9 marzo, gli amici dello Scorpione e dell'Acquario: il generoso segno di Acqua (Scorpione) si troverà ad affrontare sicuramente una giornata segnata dal 'sottotono' mentre l'altro segno, quello di Aria (Acquario), avrà a che fare con un periodo classificato con il 'ko'.

Classifica stelline 9 marzo 2020

Un pimpante (si spera!) lunedì è già alle porte, passaggio obbligatorio verso la parte iniziale della prossima settimana.

Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante appunto l'oroscopo del 9 marzo 2020. Secondo il resoconto astrologico messo a disposizione per voi lettori, lunedì a gongolare saranno di certo gli amici nativi del Pesci e del Sagittario, entrambi già svelati nelle anticipazioni ad inizio articolo. Altresì positiva in media la giornata in particolare per la Bilancia e il Capricorno, anche se con alcuni distinguo in merito alla discontinuità del periodo rispetto ai segni in prima posizione.

Approfondiamo ora il tutto con le stelle del giorno, interpretando l'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 9 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una giornata decisamente poco performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti interpersonali. Molti di voi Bilancia guarderanno questa giornata con ottimismo e, di conseguenza, riceveranno qualche buona soddisfazione davvero non messa in conto.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, ponetevi nell'ottica di un'apertura verso nuovi interessi, magari dando un po' più di corda alla vostra malcelata curiosità, potreste dare adito a qualcosa di utile interessante per il vostro immediato futuro. In coppia proverete delle sensazioni abbastanza positive: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner, come un frutto maturo. Fate però attenzione a non cedere alla 'golosità' di strafare come solito fate, ok? Single, la giornata sarà piuttosto tranquilla, grazie al favore delle stelle, già pronte a togliere una parte di pressione ad alcuni problemi riguardanti la vostra vita amorosa.

Potrebbe essere questo un buon periodo per quei cuori solitari in cerca di affetto. Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che avvertirete una certa stanchezza, accompagnata da una svogliatezza generale difficile da controllare. Se non avrete voglia di andare oltre le vostre solite competenze, almeno cercate di non compromettere gli sforzi fatti finora.

Scorpione: ★★★. Giornata messa in conto dalle stelle con la stressante spunta relativa ai periodi da 'sottotono'. Quindi questo lunedì è stato valutato con le tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress.

In amore si preannunciano più di qualche difficoltà: anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte, sappiate che la stessa vi esorta a credere che il meglio debba ancora venire. Tutto il resto lasciatelo al domani, risolvendo adesso e al più presto i vostri problemi affettivi. Single, l'oroscopo del giorno invita a prestare attenzione a ciò che affermate in pubblico, perché non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari e trasparenti possibile, soprattutto nei rapporti con gli amici: inutile arrampicarsi sugli specchi perché qualsiasi tentativo di barare verrà stroncato sul nascere.

Nel lavoro infine, gli impegni aumenteranno e anche le responsabilità e questo porterà anche nervosismo e tensioni nella vostra vita.

Sagittario: ★★★★★. Giornata di partenza della nuova settimana valutata più che ottima. Diciamo pure che partirà in modo spettacolare, regalando anche qualche piccola sorpresa che certamente farà piacere. Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro. Questo è il momento migliore per prendere iniziative e agire secondo coscienza. In amore, sarà una giornata maliziosa e stimolante per chi dovesse avere programmi appassionanti: felice corso anche grazie alla positiva presenza della Luna in Vergine.

La complicità della serata di certo porterà momenti di grande sintonia nella coppia. Single, sarete piacenti agli occhi di chi sapete e anche molto rilassati. Avrete tutto quello che vi occorre per portare a fine un sogno d'amore. Nel corso del periodo poi, mettete in conto della buona musica e un po' di lettura ed il vostro lunedì sarà perfetto. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 9 marzo al Sagittario indica che quest'ultimo sarà positivo e, forse, ci saranno nuovi progetti in vista da realizzare al più presto. Potrebbe anche arrivare una interessante novità riguardante il vostro futuro.

Astrologia del giorno 9 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo annuncia che questo lunedì avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, parte iniziale della settimana a tutto tondo con la normale routine? Questo è quanto. In amore pertanto, l'Astrologia promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?). Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme (leggasi ovviamente 'il vostro partner'), ma godete di ogni briciolo di felicità che dovesse arrivare fino a voi in questo momento, ovviamente facendone tesoro.

Single, gli astri dicono che nel periodo avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate. Senz'altro questo appena affermato vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma. Nel lavoro intanto, se amate il rischio (calcolato) saranno possibili sfolgoranti successi... In generale sarà la curiosità, il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale.

Acquario: ★★. In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da 'ko'. Cosa fare e come comportarsi dunque?

Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza, ok? In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, viste le premesse, soprattutto in coppia cercate di investire di più nel rilancio del rapporto. In coppia, un eventuale vostro comportamento contraddittorio o troppo nervoso potrebbe portare a doversi barcamenare tra sbalzi d'umore e sogni infranti: meditateci su, ok? Parlando in generale e visto che sarete sicuramente più emotivi del solito, non date peso ad eventuali comportamenti fuori dalle righe attribuibili al partner.

Single, un po’ di nervosismo creerà tensioni ed alcuni di voi potrebbero sentirsi incompresi e mal capiti dalla maggior parte delle persone che vi stanno vicino. Un incontro 'occhi negli occhi', a qualche nativo potrebbe provocare un cataclisma interiore, tale da far riflettere su alcuni rapporti attualmente in via di definizione: già pronti a cambiare bandiera? Nel lavoro invece, ci sarà chi vi farà buon viso ma poi giocherà sporco nei vostri confronti: occhio, una persona (invidiosa) del vostro giro cercherà di trarvi in inganno, sappiatelo!

Pesci: ’top del giorno’. In arrivo una splendida giornata, altamente positiva ed altrettanto propositiva per la maggior parte di voi Pesci.

A favorire una certa positività in tante situazioni, ma soprattutto in quelle relative ad sentimenti e all'affettività, sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna, in questo frangente in transito nel campo della Vergine. Secondo l'oroscopo del giorno 9 marzo riguardo l'amore, diciamo che la giornata di avvio settimanale si prevede ottima nei confronti di chi è già felicemente in coppia, quindi finalmente l'atmosfera si prospetta più rosea e relativamente più invitante del solito. Per avere successo cercate di prevenire i desideri più intimi del vostro partner e sappiate cogliere per tempo eventuali momenti da godere tassativamente insieme. Se single invece, stare con gli altri sarà divertente, più facile del previsto: perché non dare inizio ad una serata in allegria? Di certo aiuterà a dimenticare eventuali delusioni e/o preoccupazioni avute di recente. Nel lavoro, per concludere, la giornata vi sorriderà amichevolmente. Già da ora potete darvi da fare per concludere le attività che state portando avanti da tempo. Se avete progetti ambiziosi nel cassetto, questo è il momento giusto per tentare di realizzarli tutti.