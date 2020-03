Anche il mese di marzo sta giungendo al suo termine ed in molti non vedono l'ora di potere finalmente assaporare e respirare l'aria di aprile, con un oroscopo che potrebbe essere decisamente di buon auspicio. Con l'arrivo del fine settimana, quello compreso tra venerdì 20 e domenica 22 marzo, alcuni segni zodiacali come Ariete e Scorpione vedranno migliorare le proprie giornate, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo sia per la cerchia sentimentale e relazionale. Gli astri volgeranno finalmente la loro attenzione sui nati sotto al segno dei Pesci, mentre i Gemelli si ritroveranno ad affrontare situazioni in grado di mettere i bastoni fra le ruote a chiunque.

Attenzione quindi a non cantare vittoria troppo presto, si potrebbe rischiare di mandare in fumo tutto il lavoro svolto, specialmente durante questo weekend.

Di seguito osserviamo l'andamento dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, questo fine settimana si preannuncia decisamente in ripresa per i nati sotto a questo segno. Non solo in amore si avranno notizie positive, ma anche sul piano lavorativo ci si potrà imbattere in qualche notizia improvvisa ma rassicurante.

L'oroscopo di questi giorni, infatti, prevede alcuni picchi di fortuna in entrambi gli ambiti.

Toro - dal canto suo, il segno del Toro non avrà alcun motivo per lamentarsi di questo periodo, specialmente se si considera che le giornate di questo weekend saranno completamente immerse nella fortuna. Ci si potrà godere momenti di romanticismo e tenere coccole con il proprio partner, alternati a momenti di puro relax rigenerante.

Gemelli - come già anticipato, i nati sotto all'influenza di questo segno si ritroveranno costretti ad affrontare un fine settimana decisamente fuori dal mantello abbastanza ampio della fortuna. Le giornate inizieranno molto sottotono e, almeno in apparenza, non ci sarà in grado di risollevarle. La monotonia aumenterà la razione di stress giornaliero e renderà questo segno ancor meno amichevole.

Cancro - stress e stanchezza potrebbero ormai essere all'ordine del giorno, specialmente dopo una settimana trascorsa a fare e rifare sempre le stesse cose.

Fortunatamente l'amore dei propri cari e la consapevolezza di poter contare su qualcuno nel momento del bisogno riusciranno ad alleggerire il carico di queste giornate. Trovare qualcosa di divertente da fare, almeno nel fine settimana, potrebbe non essere una cattiva idea.

Leone - la vita di coppia pare girare per il verso giusto, almeno così è sembrato nelle giornate appena trascorse. Nonostante la distanza possa sembrare un intoppo a qualsiasi relazione, in realtà è in grado di portare a galla sia i problemi all'interno della coppia, sia i punti forti. Un modo per scoprire se si è realmente accanto alla persona giusta è resistere alla distanza.

Vergine - carichi di energia, i nati sotto al segno della Vergine riusciranno a superare ogni difficoltà. Il weekend, nonostante qualche piccola ed ininfluente discussione, passerà in tutta serenità e piuttosto rapidamente.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi è nato sotto all'influenza del segno della Bilancia riuscirà certamente a superare questi giorni, ma non senza lottare un po'. Stress e nervosismo potrebbero mettere in difficoltà chiunque, ma riuscire a trovare qualcosa di costruttivo da fare potrebbe essere un ottimo metodo per non dare peso a ciò che sta accadendo attorno.

Scorpione - l'oroscopo dei questo segno zodiacale si fa portatore di buone notizie. La settimana non è stata tra le migliori e le brutte notizie sono arrivate come un fiume in piena verso lo Scorpione. Adesso, dopo avere quasi toccato il fondo, non si può fare altro che risalire a galla e riprendere in mano ogni situazione.

Sagittario - come disse qualcuno di famoso "la speranza è l'ultima a morire". Il Sagittario si trova ad affrontare un periodo assai complicato e sicuramente difficile da gestire, ma sempre a testa alta. La situazione non è proprio tra le migliori e le notizie non sembrano far prospettare nulla di buono, ma una buona dose di fede e di speranza è in grado di alleggerire la pillola.

Capricorno - un giubbotto antiproiettile, confrontato con l'autostima e la fortuna che osserva questo segno in questo weekend, risulta essere praticamente inutile. La dea bendata ha deciso di volgere il suo sguardo proprio in direzione del Capricorno e lo aiuterà sicuramente nella realizzazione dei propri piani e dei propri progetti. Attenzione, però a non strafare.

Acquario - se un'occasione è andata persa è inutile continuare a rincorrerla. Il periodo che sta per arrivare non è decisamente tra i più fortunati del mese, ma una volta superato ci si potrà finalmente cimentare in qualcosa di costruttivo per sé stessi e per gli altri.

Basta solo saper essere pazienti.

Pesci - gli astri sembrano essersi finalmente voltati in direzione dei Pesci, facendo dono a questo segno di fortuna e buoni auspici. Di certo le energie non mancano e la volontà di cimentarsi in qualcosa di costruttivo viene certamente vista di buon occhio ed avvalorata.