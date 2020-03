L'oroscopo del mese di marzo non può che portare aria di novità alla maggior parte dei segni zodiacali, specialmente in questa nuova settimana che va da lunedì 9 a domenica 15. La serenità sembra volersi spandere nelle giornate riguardanti il segno del Sagittario, mentre qualche accenno di stanchezza potrebbe intaccare le forze della Bilancia. I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, potranno ricevere importanti novità in ambito lavorativo. Il Leone, dal canto suo, farà spiccare il suo carattere con richieste impossibili da rifiutare e con una esigenza particolare, tale da mettere in soggezione chiunque.

Tutto sommato, comunque, il periodo che sta per arrivare non sarà così negativo come ci si può aspettare, nonostante la delicata situazione sanitaria stia bloccando, gioco forza, i piani di ognuno. Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il periodo non sembra essere dei migliori per quanto riguarda studio e lavoro. Fortunatamente la famiglia è sempre presente nel momento del bisogno e l'Ariete non può certo essere da meno nei loro confronti.

Qualche picco di malinconia potrebbe sopraggiungere con l'avvicinarsi del weekend, ma nulla di cui doversi preoccupare particolarmente, specialmente se si considera che qualche porta potrebbe aprirsi sul mondo del lavoro.

Toro - secondo l'oroscopo, chi è nato sotto il segno del Toro attraverserà un periodo particolarmente favorevole in amore. Con Venere a favore, l'aspetto sarà particolarmente attraente ed il carattere e la stima che gli altri avranno verso questo segno lo renderà non poco affascinante agli occhi altrui.

Attenzione a non badare troppo alle avances di chi è già impegnato in storie sentimentali: fare l'amante non sempre porta fortuna.

Gemelli - periodo particolarmente propizio per il segno dei Gemelli, specialmente per coloro che sono alla ricerca di un lavoro. L'economia del paese, in questo momento, risulta essere bloccata, ma ci sono comunque aziende che puntano all'assunzione di nuove figure in vista di un ampliamento organico.

Tendere le orecchie nella giusta direzione potrebbe risultare particolarmente vantaggioso. Ottime proposte anche in ambito universitario.

Cancro - si prospetta una settimana decisiva ed importante per il Cancro, specialmente sul piano sentimentale dove il rapporto con il partner verrà rafforzato da sentimenti sempre più forti e decisi. Le risposte ad alcune domande, poste tempo fa, potrebbero arrivare inaspettatamente, portando leggerezza e qualche sospiro di sollievo ai teneri amanti. Particolare da non dover trascurare, il riposo: specialmente nel fine settimana.

Leone - come già anticipato, i nati sotto al segno del Leone faranno di tutto per ottenere risposte positive alle proprie richieste.

Un caratterino che non passa sicuramente inosservato permetterà loro di divenire particolarmente esigenti nei confronti del partner: ciò, sfortunatamente, potrebbe portare alla nascita di qualche piccola discussione. Le energie non mancheranno ed il sorriso, una volta che l'arrabbiatura sarà passata, intenerirà i cuori.

Vergine - questo nuovo periodo del mese di marzo non può che essere positivo e fortunato per coloro che sono nati sotto al segno della Vergine. Le energie non verranno a mancare e permetteranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati, seppur con qualche intoppo lungo il cammino.

Anche in amore sembra andare tutto per il verso giusto. Attenzione, però, a non strafare: la stanchezza e i malanni sono sempre in agguato dietro l'angolo.

Oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - gli astri sembrano finalmente aver abbandonato "l'idea" di opposizione nei confronti della Bilancia. Le opportunità, per questa settimana, torneranno a presentarsi lungo il cammino e la situazione con il partner ed i propri familiari tornerà finalmente in una posizione positiva e decisiva. Attenzione però, con l'arrivo del fine settimana potrebbe sopraggiungere il peso dell'affaticamento. Meglio ritagliare qualche attimo di riposo.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questo periodo, i nati sotto al segno dello Scorpione attraverseranno momenti in cui la passione, nella vita di coppia, sarà al culmine. Ci saranno scambi di abbracci, baci e coccole, ma con il tempo potrebbero subentrare anche delle piccole e fastidiose discussioni che, fortunatamente, termineranno con un'evidente dimostrazione di affetto.

Sagittario - la serenità inonderà i giorni di questo segno zodiacale con irruenza e senza un particolare segno di preavviso. Il Sagittario, infatti, potrà godere di giornate particolarmente tranquille che gli permetteranno di dedicarsi al relax più completo.

Le gite fuori porta non sono raccomandate, specialmente a causa del particolare momento, ma ci sono certamente altri modi per trascorrere del tempo con i propri cari.

Capricorno - quello che sta per arrivare non è altro che un periodo carico di energia positiva, sia per quanto riguarda il fisico che la mente. Il sentimentalismo non abbandonerà le giornate di questo segno: in amore, di conseguenza, non ci si può aspettare niente di meglio. La situazione con il partner va nella giusta direzione e chi attende l'arrivo del nuovo amore potrà ricevere buone notizie.

Acquario - qualche picco di stress, causato dalla mancanza di lavoro o da discussioni con i colleghi, potrebbe rendere l'Acquario particolarmente suscettibile.

La situazione attuale e qualche battibecco con il partner faranno riaffiorare una sensazione insolita e decisamente negativa per la vita di coppia. Prendere temporaneamente le dovute distanze, anche solo per comprendere meglio se stessi, sembra essere l'unica soluzione accettabile.

Pesci - la festa della donna ha lasciato nell'aria qualche nota di romanticismo che non sembra volersene ancora andare. Il partner, specialmente per le donne che amano le tenerezze e le coccole, sarà in grado di donare qualche piccola e romantica sorpresa. Chi invece si ritrova ancora nella cerchia dei single avrà modo di scoprire, o di riscoprire, l'amore.