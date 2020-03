Gli astri favorevoli sprigioneranno sensazioni entusiasmanti e profonde nell'Oroscopo del weekend dal 20 al 22 marzo. Luna presente dapprima in Sagittario e poi in Pesci, influirà benevolmente ampliando le vedute mentali e attingendo a una curiosità intellettuale che farà approfondire le emozioni in maniera più intuitiva e romantica. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend di marzo

Ariete: molto aperti ad approfondire le amicizie femminili, sentirete forte l'influenza benefica di Luna che dall'Acquario garantirà maggiore socievolezza e un'intuizione utile per indirizzare le energie nel verso giusto.

Sole nel segno venerdì vi sarà propizio per tutto il weekend.

Toro: Venere e Luna in quadratura a inizio weekend punteranno un riflettore sull'affettività e sarete più desiderosi di proteggere i vostri cari. Sole molto vicino voi, riscalderà i cuori e sprigionerà un modo di amare più vitale e accogliente. Buona la posizione di una Luna molto romantica domenica.

Gemelli: preparatevi a ricevere l'influsso rivitalizzante di Sole che dall'Ariete garantirà maggior spirito d'iniziativa. Anche l'astro d'argento sarà in posizione positiva e avrete più chiare le idee sul da farsi.

Apritevi alle amicizie online, fortunate per regalarvi splendidi momenti entusiasmanti.

Cancro: in questo fine settimana potrete contare sull'influenza benefica del satellite notturno che venerdì e sabato sfiderà a essere più fiduciosi in voi stessi e socievoli con gli altri. Luna vi aiuterà domenica a esprimere le sensazioni in modo più intuitivo, cacciando fuori emozioni nascoste.

Leone: Luna in opposizione nelle giornate di venerdì e sabato potrebbe causare un certo distacco emotivo in voi.

Dovrete cercare di non pensare al passato e avviare una svolta radicale benefica sia per il presente che per il futuro. La giornata di domenica sfiderà a vivere le sensazioni in maniera più profonda.

Vergine: un'eccezionale intuizione farà sì che captiate gli ostacoli, superandoli al meglio. Dovrete cercare di dialogare di più con le persone amate, analizzando la realtà in maniera più obiettiva ed evitando di fantasticare sull'amore in modo quasi surreale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri a inizio weekend saranno favorevoli e richiederanno maggiore dinamismo nell'attuazione di alcuni progetti che saranno fortunati e garantiranno cambiamenti positivi. Più socievoli con gli amici e con la persona amata, attenzione solo a un Sole in opposizione che potrebbe rendervi a tratti nervosi.

Scorpione: Sole dall'Ariete quasi vi sfiderà a seguire una scia più reattiva e avventurosa che farà mettere in campo nuovi progetti stimolanti. Lo spirito d'iniziativa che vi accompagnerà sempre potrebbe essere minacciato da Luna in quadratura venerdì e sabato, ma tutto si risolverà nella giornata di domenica.

Sagittario: buoni gli influssi lunari che favoriranno un inizio weekend più entusiasmante dal punto di vista sentimentale. Anche se Mercurio sarà in quadratura, cercherete di fronteggiare questa mancanza di comunicazione seguendo una curiosità mentale che aprirà gli orizzonti in modo più espansivo e originale. Attenzione solo alla giornata di domenica un po' troppo emotiva e instabile per i sentimenti.

Capricorno: venerdì Sole creerà un po' di attrito dall'Ariete poiché un quadratura e potreste essere alquanto confusi e ansiosi. Ma Luna molto vicina a voi mitigherà il tutto, infondendo maggiore dinamismo nella giornata di domenica e acuendo una sensibilità più romantica.

Acquario: Luna nel segno a inizio weekend renderà l'amore più libero e il pensiero più indipendente. Avrete bisogno di ritagliarvi i vostri spazi, ampliando la visuale mentale a 360° e darete al tempo stesso molto spazio anche alle amicizie che approfondirete con slancio. Più estroversi, cercherete di attuare brillanti idee in amore, che sprigioneranno cambiamenti positivi.

Pesci: Luna sarà propizia per tutto il weekend e garantirà splendide emozioni. Più socievoli e curiosi intellettualmente, seguirete il consiglio di Urano che vi farà aprire a un modo di amare molto originale e frizzante. Domenica Luna nel segno vi renderà più romantici e sognatori.