Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2020 troveremo sul piano astrale Saturno cambiare domicilio, passando dal Capricorno (dove stazionano Giove, Marte e Plutone) al segno dell'Acquario, mentre il Sole viaggerà dai Pesci (facendo compagnia a Mercurio e Nettuno) ai gradi dell'Ariete. Il Nodo Lunare permarrà in Cancro, nel frattempo Venere si sposterà dall'orbita dell'Ariete al Toro, dove vi è anche Urano.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli ed Acquario, meno entusiasmante per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: spensierati. Il passaggio dell'austero Saturno sul loro domicilio donerà, con ogni probabilità, ai nativi della prima decade una settimana all'insegna della spensieratezza, dove ogni ansietà passerà in secondo piano per far spazio ad un mood scanzonato.

2° posto Pesci: intuitivi. Sino a mercoledì i nati del segno potrebbero essere colti da intuizioni folgoranti che, se vorranno che diano risultati proficui, andranno subito attuate.

3° posto Toro: grintosi. Nelle faccende professionali i nati del segno dimostreranno probabilmente una spiccata tenacia, dono gradito del duetto Venere-Urano nel loro segno, che li aiuterà a superare agevolmente ogni problematica.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe essere alle stelle durante questa settimana, tanto che gli amici faranno a gara per passare del tempo in loro compagnia. Amore in secondo piano.

5° posto Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico dovrebbe volgere al bello, come sottolineano le effemeridi settimanali, cimentando, come piacevole conseguenza, la simbiosi del legame di coppia.

6° posto Bilancia: romantici. Venere smetterà di tartassarli nel weekend e, proprio in quei due giorni, i nati Bilancia potrebbero veder riemergere la loro vena galante, con grande soddisfazione del partner che ultimamente lamentava una certa trascuratezza.

7° posto Sagittario: umore flop. Nell'ambiente di lavoro qualcosa non girerà probabilmente per il verso giusto, mettendo di cattivo umore i nativi.

Sarà bene, però, evitare qualsiasi battibecco coi colleghi nelle giornate di lunedì e martedì.

8° posto Vergine: ostinati. Venere in trigono a Marte fomenteranno, con tutta probabilità, l'ostinazione dei nativi nel raggiungere i loro obiettivi professionali. Faccende di cuore in stand-by.

9° posto Capricorno: finanze flop. I due passaggi planetari del Sole e di Saturno, rispettivamente in Ariete ed Acquario, non risulteranno favorevoli per il settore finanziario dei nativi che dovranno stringere i cordoni della borsa.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: stress. Il Sole cambia orbita e Venere, invece, si sposta sui loro gradi facendo diminuire le forze fisiche che, sommate alle incombenze urgenti che graveranno sul loro groppone in settimana, potrebbero far insorgere l'indesiderato stress.

11° posto Leone: pensierosi. La settimana mette di fronte i nati Leone a due passaggi molto significativi, come Saturno retrogrado ed opposto oltre che il Sole che andrà a posizionarsi in angolo dissonante, facendo insorgere qualche dubbio nelle loro menti.

12° posto Scorpione: taciturni. I Pianeti saranno appollaiati, per la quasi totalità, in posizione neutrale facendo optare molti nativi ad avere un atteggiamento taciturno, anche con le amiche.