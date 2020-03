L'Oroscopo di domani, venerdì 20 marzo, è pronto a svelare cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale in quest'altra giornata. La Luna, in fase calante, brillerà nel domicilio dell'Acquario. In genere questa posizione accentua l'ansia, le preoccupazioni e la malinconia, ma al contempo incrementa la vicinanza e l'empatia che di questi tempi risultano di grande aiuto. Saranno 24 ore favorevoli agli acquisti (soprattutto online), alle conoscenze (via chat) e alla nascita di nuovi e fruttuosi progetti.

In linea di massima ci saranno delle cose da rivedere e soprattutto da riprogrammare. In tanti dovranno prendere delle decisioni, come nel caso dei nativi dell'Ariete. Le stelle non escludono delle novità in arrivo, qualche cambiamento o aggiornamento sarà da mettere in conto.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno con l’annessa graduatoria disposta in ordine decrescente.

Graduatoria e previsioni del 20 marzo

Ariete - 12° - Le stelle parlano chiaro e purtroppo non vedono niente di buono per il prossimo mese (aprile).

La situazione sarà pressoché identica a quella attuale! In casi del genere, la cosa migliore da fare è ingegnarsi e riprogrammare il tutto, dal lavoro ai figli. Non portate avanti una situazione poco limpida ma mettete delle regole e dei paletti. In giornata dovrete prendere delle decisioni repentine. In questo periodo vi sembra di camminare sui carboni ardenti ed avete timore di commettere errori fatali.

Siete dei trascinatori nati, dei veri e propri leader, perciò cercate di scuotere la situazione generale porgendo la mano a chi è in difficoltà. In questi giorni i telefoni squillano di frequente e/o siete stanchi di dire sempre le stesse cose. Come se tutto ciò non bastasse, avete persino delle grosse difficoltà a dormire dato che siete preoccupati.

Vergine - 11° - Ponetevi come scopo di vita l'essere felici anche se in questo periodo è più facile a dirsi che a farsi.

Sta di fatto che essere positivi e bramare la felicità attira le giuste occasioni e fa vivere meglio. Non ha alcun senso trascorrere le giornate affogando nel malcontento e nella disperazione, tanto vale godersi la vicinanza delle persone care e ringraziare di avere un tetto sopra la testa. Non focalizzatevi sulle cose che non fungono, anzi cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Meditare aiuta a calmare la mente e tiene a bada lo stress. Chi vive un amore a distanza è logorato dalla lunga assenza e teme per il futuro. Possibili telefonate o messaggini in arrivo in queste 24 ore.

Un familiare potrebbe aver bisogno del vostro sostegno morale o di un favore, cercate di fare il meglio che potete. In serata rilassatevi con un bel bagno rinfrancante, ne avete assolutamente bisogno.

Pesci - 10° - L’oroscopo di domani dice che sarà una giornata sottotono, ma si tratterà solamente di una fase temporanea destinata a durare all'incirca 24 ore. Non a caso avrete un bellissimo weekend grazie alla Luna nel vostro splendido e simpatico segno. La convivenza forzata, magari in spazi ristretti, vi sta letteralmente facendo esasperare. Tutto è cambiato da un giorno all'altro e la vostra vita non è più la medesima.

Molte cose vi sono state portate via, anche quelle più semplici che un tempo davate per scontate come ad esempio bere un caffè o un aperitivo al bar, andare al ristorante o a fare shopping con gli amici. Cercate di confidare in tempi migliori perché prima o poi arriveranno. Non può piovere per sempre e molto dipende anche dal comportamento altrui. In giornata rischierete di avere problemi con la connessione e forse dovrete far fronte a dei capricci familiari. Riprogrammate ogni cosa e date una bella regolata a tutto.

Cancro - 9° - L’Oroscopo del 20 marzo annuncia un venerdì nella norma ma con picchi di irritabilità e sconsolazione: insomma sarete lunatici.

Il vostro umore è molto altalenante, specie in questo momento. In alcune giornate siete un vulcano di positività e nelle altre non sapete dove sbattere la testa. Una fase di stallo vi tiene ancorati al fondo e a volte avete la sensazione di affogare, state sognando ad occhi aperti il momento in cui potrete tornare a gustarvi il mondo intero. In queste 24 ore sarà facile lasciarsi prendere dall'ansia e dal turbamento. Dovrebbe giungere una certa notizia da un momento all'altro e che riguarderà la situazione generale. Quello che nasce in questo periodo vi permetterà di ottenere qualcosa in più prossimamente.

È nei momenti difficili che viene fuori il meglio di voi. Se una cosa vi intriga, non vergognatevi a farla la vita è troppo breve per dare spazio all'incertezza e ai rimpianti. Presto dovrete prendere delle decisioni e rivedere l'intera situazione familiare.

Leone - 8° - È un periodo in cui potreste sentire il forte bisogno di fuggire a gambe levate da tutto e tutti. Tutto grava sulle vostre spalle e vi sembra di remare la barca da soli. Chi lavora ed ogni giorno è esposto alle inside esterne, sotto sotto è ben contento di poter mettere piede fuori casa ma ovviamente non è così per tutti i nati del Leone.

Pretendete maggiori certezze e garanzie ma purtroppo tardano ad arrivare e temete per la vostra incolumità e dei vostri cari. Non sopprimete i desideri e i sogni, anzi approfittate dell'intera situazione per metterli in atto concentrandovi su di esse in modo maggiore. Coloro che vivono in un appartamento forse si ritrovano ad invidiare chi possiede un giardino sotto casa oppure un grande balcone, ma basta un pizzico di fantasia per reinventarsi e scoprire mondi nuovi. Evitate le discussioni spinose e rinviate ad un altro momento ogni presa di posizione, ora più che mai bisogna restate coesi.

Toro - 7° - State vivendo una situazione irreale ed anche con il partner c'è maretta.

Chi ha dei figli, vive maggiori complicazioni dato che le difficoltà risultano molteplici. Cercate di fare il meglio che potete e concentratevi sui vostri impegni al fine da tenervi distratti. Sarà di fondamentale importanza riprogrammare tutte le cose all'interno delle mura domestiche, soprattutto se lo spazio è poco e ci sono troppe persone. Purtroppo aprile sarà un altro mese identico a questo che sta per uscire di scena, perciò cercate di giocare in anticipo e prevenite il prevenibile. Ultimamente avete difficoltà con la connessione e non riuscite ad accedere ad un certo portale online. Gli studenti si ritrovano a studiare a distanza ma non è facile mantenere la concentrazione con le numerose distrazioni a portata di mano.

Comunque sia, questo venerdì farà da preludio ad un piacevole weekend.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° - In amore e in famiglia occorrerà trovare un equilibrato compromesso, ma guai a mettere voi stessi da parte! In questo periodo non dovete assolutamente annullarvi, avete un gran bisogno di ritrovarvi e di riprendere la vostra vita in mano. Spesso vi sembra che l'altro/a sia incapace di comprendere le vostre esigenze e avete una gran voglia di gridare. Menomale che questo sarà un venerdì pacato sotto tutti i punti di vista anche se la linea internet potrebbe fare capricci. Ai tempi d'oggi ci sono mille forme di svago, dai giochi di società da fare in famiglia ai giochi online in solitaria, dalla cucina al lavoro da remoto, dalle pulizie alle chiacchiere via social.

Rivedete la vostra quotidianità, prima vi adattate meglio sarà.

Sagittario - 5° - Un giorno va bene e quello dopo va male, ormai vi siete quasi adattati a questa brutta situazione che vi desta noia e preoccupazione. L'amore si basa sull'intesa mentale e fisica, ma anno dopo anno capita che qualcosa si logori e che si perda l'interesse. In tal caso fate uno sforzo in più e compiete un bel passo avanti: stupite se volete essere stupiti! Per quanto concerne tutto il resto come l'economia, il lavoro, la famiglia e la salute, non avvilitevi e cercate di mettere voi stessi in primo piano. Dedicate queste 24 ore alla cura della vostra persona, fatevi massaggiare dal partner, concedetevi un bel bagno rilassante, mangiate più frutta e verdura, fate meditazione e dedicatevi maggiormente alle attività manuali dato che sono sempre un ottimo deterrente.

Possibili chiamate o messaggi in arrivo.

Bilancia - 4° - Le previsioni astrologiche vi sorridono dato che avrete una splendente giornata. Ritroverete la serenità di un tempo ed anche in famiglia si andrà un po' tutti d'accordo. Nei giorni precedenti, l'armonia di coppia si è persa un po' e non sono mancate delle pesanti discussioni. Per fortuna queste 24 ore permetteranno di vedere la luce in fondo al tunnel, una soluzione efficace sarà a portata di mano. Qualcuno si ritroverà ad uscire per delle commissioni urgenti come farmacia e/o negozio. Altri invece si divertiranno a fare acquisti online o a chattare con degli amici lontani. Avete imparato a gestire la situazione anche se qualche disagio ancora vi preme addosso. Vi state ingegnando in mille modi per accontentare tutti ma non è facile. In serata rilassatevi davanti alla tv e spegnete ogni preoccupazione.

Gemelli - 3° - Mandare avanti la famiglia, il matrimonio e il lavoro non è un gioco da ragazzi ma lo è ancora meno di questi precari tempi. Spesso avete la sensazione che non cambierà nulla attorno a voi e che resterete per sempre chiusi in casa. Ma niente dura in eterno, per cui cercate di non pensare alle brutte cose. In questa giornata, per fortuna il vostro umore registrerà una rapida ripresa e vi sentirete più che bene. Anche se state vivendo mille difficoltà, soprattutto lavorative ed economiche, comincerete ad accettare l'intera situazione. C'è sempre una soluzione dietro ad un problema, dunque sfruttate queste 24 ore per spremere le meningi e scovate un'efficace sistema che vi risollevi dall'intera situazione. Guardatevi attorno e soprattutto fate delle approfondite ricerche online. Al giorno d'oggi tutto è possibile e ve ne accorgerete proprio in quest'ultime giornate della settimana.

Capricorno - 2° - 'Volere è potere', tutto è possibile al giorno d'oggi. Nella vita si può ottenere qualsiasi cosa a patto che ci si rimbocchi le maniche e non si desista nell'intento. Nulla piove dal cielo, dietro ad un grande successo c'è sempre un altrettanto grande impegno. Vivere in armonia in famiglia è importante e questo lo sapete benissimo. Cercate di prepararvi a quello che potrebbe verificarsi ad aprile e giocate in anticipo. Avrete modo di sorridere e di sentirvi più tranquilli e riposati che mai. Trasformate la quotidianità mettendo nero su bianco una serie di cose da svolgere giorno per giorno. Basta poco per dare un calcio alla frustrazione e alla noia.

Acquario - 1° - Siete degli eterni Peter Pan, sognate in grande e vivete in un mondo tutto vostro. Appartenete ad un segno molto creativo e brillante. Anche se avete i vostri giorni no, siete capaci di scuotere il prossimo con le vostre parole sempre accurate e positive. Giorno dopo giorno avete imparato a sopravvivere a tutta questa incresciosa situazione ben poco promettente. A partire da questa promettente giornata, in famiglia e/o in amore tornerà la serenità, specie se nei giorni scorsi si sono verificati litigi e incomprensioni. Avrete un momento di grande intesa ma anche di vicinanza empatica. Qualche volta vi sentite soffocati, specialmente se il partner non vi aiuta o non vi capisce dandovi per scontati, ma in queste 24 ore qualcosa si smuoverà positivamente. Sarete molto creativi, quindi guai a non sfruttare questa capacità dato che potreste realizzare grandi cose. Avrete modo di rivedere l'intera situazione e capire il da farsi. Salute compatta, possibili novità ed emozioni.