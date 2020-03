L'Oroscopo di domani 19 marzo festeggia la Festa del papà analizzando i transiti planetari fortunati e dedicando a ciascun segno zodiacale nuovi consigli astrali per cogliere le opportunità fortunate al volo. Luna in Capricorno rende l'affettività più rigorosa e riservata, ma non meno affettuosa nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo della Festa del papà

Ariete: alcuni imprevisti possono mettere in crisi la vostra sicurezza, ma sono superabili grazie all'appoggio degli astri che esortano a non temere nulla poiché le decisioni che prendete saranno fortunate.

Toro: riprendete in mano i progetti lasciati in sospeso e portateli avanti con maggiore concretezza. Venere e Urano rivoluzionano le sfere vitali in modo creativo invogliando a investire di più in amore, beneficiando anche di nuovi entusiasmi proposti dagli astri favorevoli i Pesci.

Gemelli: alcuni problemi di comunicazione sono arginabili dandovi da fare e attingendo a un'intelligenza brillante che deve essere più intuitiva, per sbloccare una situazione rimasta in sospeso. Non siate nervosi quindi e approfondite il tutto con serenità.

Cancro: Marte in opposizione può produrre stanchezza ma non demordete e non lasciatevi prendere dall'ansia di non essere amati poiché Venere è propizia dal Toro. Dovete solo scrollarvi di dosso le vecchie sensazioni per lasciare il posto al nuovo. Non ve ne pentirete.

Leone: gli astri cercano di carburare al meglio per introdurre delle novità, vincendo una vostra insofferenza nei confronti delle nuove opportunità.

Dovete darvi una mossa per emergere in positivo e cogliere al volo alcune opportunità amorose in grado di ribaltare in maniera imprevedibile lo status di voi single.

Vergine: sgombrate il cuore dalle vecchie sensazioni e lasciate il posto a quelle nuove. Così potete lasciare fluire nuove emozioni più entusiasmanti e aprirvi alle novità con maggiore ottimismo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un senso di solitudine viene causato dagli astri in dissonanza dal Capricorno che producono la sensazione di non essere amati. Ma reagite dunque, poiché è giunto il momento di affrontare una situazione rimasta in sospeso. Basta tergiversare.

Scorpione: Marte dal Capricorno regala tanta forza per portare avanti i progetti con coraggio e dinamismo. Venere dà un po' filo da torcere all'amore, invogliando a fare di più per rivoluzionare il tutto con originalità. Che ne dite, accettate la sfida?

Sagittario: Mercurio in quadratura minaccia un po' una comunicazione sia con gli amici che con la persona amata.

Anche l'amore risente di una certa confusione mentale impartita da Sole in dissonanza che rende gli affetti un po' pigri.

Capricorno: le occasioni di avviare un progetto in cantiere sono buone e potete contare su un Giove fortunato che brilla per voi. In amore forse vi sentite un po' abbandonati a causa di Luna nel segno che getta luci e ombre sui sentimenti, ma Venere mitiga questo effetto con un'affettuosità concreta.

Acquario: alcune persone invidiose cercano di scalfire le vostre certezze introducendo dei pettegolezzi che infastidiscono. Non vi curate di loro ma procedete sulla strada intrapresa che risulta quella giusta.

Solo così potete vincere un influsso venusiano che quasi sfida a rivoluzionare la sfera sentimentale attingendo a una maggiore fiducia in voi stessi.

Pesci: cercate di arginare le preoccupazioni, contenendo l'ansia e trasformandola in energia positiva per costruire il vostro futuro, facendo le mosse giuste per progredire. Voi single potete approfondire nuovi incontri che riscaldano il cuore e garantiscono maggiore positività.