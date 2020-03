Le previsioni astrali di mercoledì 11 marzo 2020 vedono una situazione astrale non positiva in amore per il segno dell'Ariete che dovrà fare i conti con una crisi di coppia piuttosto seria. Guai in vista anche per i nati sotto il Cancro, che in queste 24 ore avranno molte perplessità da redimere.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dedicate questa giornata alla riflessione e al riposo. Dopo intense settimane di lavoro, la calma domestica e il relax della pausa lavorativa gioveranno molto al vostro stato di salute.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): l'amore non va molto bene e i primi ad esserne consapevoli siete proprio voi. Cercate di ritrovare l'intesa con il partner attraverso un regalo o una sorpresa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non curatevi del giudizio altrui e perseguite il vostro ideale di bellezza e perfezione che vi siete prefissati all'inizio di questo 2020.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): gli affari procedono a rilento e continuando di questo passo potreste ritrovarvi a dover fare i conti con una imminente crisi economica.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il lavoro non vi gratifica abbastanza e per questo al mattino sarete piuttosto demotivati e stanchi della vostra vita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): assecondate il partner nelle sue scelte di vita, anche se ciò a volte può sembrarvi ingiusto o eccessivamente doloroso.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): dimostrate maggiore concentrazione e professionalità in ufficio per non incorrere in sanzioni e rimproveri da parte del vostro capo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mercurio contro non avvantaggerà di certo i vostri propositi sentimentali. Leggere e momentanee crisi sentimentali colpiranno anche le coppie più stabili.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): questa giornata sarà caratterizzata da poche certezze e molti dubbi, sia nella vita professionale che nei rapporti amoroso-sentimentali.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro carattere piuttosto ansioso vi porterà a vivere un periodo di malessere psicofisico.

Fatevi aiutare da amici e parenti per riuscire a superare il tutto quanto prima.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): i sentimenti verso una persona potrebbero non essere ricambiati in pieno e questa situazione vi apparirà talmente angosciante che potreste commettere un grave errore.

Toro (21 aprile – 21 maggio): nonostante la perdita di una persona a voi molto cara negli ultimi mesi, la vita deve andare avanti, quindi scuotetevi da questo stato di torpore e iniziate a godervi nuovamente ogni singola giornata della vostra esistenza.