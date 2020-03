Nonostante la fase generale di incertezza l'oroscopo della settimana compresa tra lunedì 23 e domenica 29 marzo, prova a illustrare tutte le novità sul piano astrologico.

Il segno dei Gemelli dovrebbe essere pervaso da una strana voglia di affetto, si tratta di sentimenti che non vengono solo richiesti, ma anche dimostrati quasi con naturalezza. I nati sotto al segno dei Pesci, invece, affronteranno queste nuove giornate con troppa emotività, mentre l'Ariete continuerà a sognare in grande ed immaginare i numerosi cambiamenti da fare quando la situazione migliorerà.

Il Capricorno, dal canto suo, non potrà lamentarsi di nulla, specie con gli astri a favore.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, la settimana che sta per arrivare potrebbe essere quella decisiva per riuscire a mettere a nudo quelli che sono i propri sentimenti ed i propri desideri, specialmente per potere avanzare richieste in ambito lavorativo. I nati sotto all'influenza di questo segno potranno viaggiare con l'immaginazione ed organizzare il proprio futuro già da ora, approfittando di questi momenti di "pausa" forzata.

Toro - secondo l'oroscopo, per il segno del Toro si prospettano giornate tanto strane quanto particolari, specialmente in amore. Una persona speciale è riuscita a rapire il cuore di questo segno zodiacale anche a distanza, rendendolo a tutti gli effetti docile e mansueto. Chissà, questo periodo potrebbe segnare, tra le tante difficoltà, l'inizio di una nuova storia d'amore.

Gemelli - i Gemelli risulteranno essere particolarmente affettuosi in questo periodo, specialmente tra le giornate di mercoledì 25 e domenica 29 marzo.

Non si tratta solo di una ricerca di affetto da parte delle persone care, ma di una vera e propria dimostrazione dello stesso. La fragilità di questo segno gli rende difficoltoso riuscire a superare le giornate con serenità. Si è sempre alla ricerca di attenzioni e sicurezze.

Cancro - la situazione con il proprio partner sembra essere tra le migliori, specialmente in questo periodo di convivenza forzata che portano alla nascita di discussioni alle volte inutili.

Fortunatamente questa nuova settimana sembra essere ben lontana dai litigi e si potrà approfittare di questa tregua per approfondire la conoscenza del partner e portare avanti quelli che sono i propri hobby ed interessi.

Leone - la polemica sembra ormai essere all'ordine del giorno, forse causata anche dal continuo stato di malessere che la situazione inevitabilmente porta. Il Leone è uno di quei segni che soffre in particolar modo l'impossibilità di dare sfogo alle proprie energie e l'unica soluzione plausibile per non impazzire potrebbe essere quella di affidarsi allo yoga ed alla meditazione.

Cercare di incanalare le proprie energie e correggerne il flusso potrebbe risultare particolarmente rigenerante.

Vergine - anche per il segno della Vergine si prospetta un periodo da poter dedicare al cambiamento, specie nella propria vita lavorativa. Ci sono situazioni che hanno sempre suscitato stress e nervosismo sul lavoro e da questo momento si può seriamente pensare di cambiare strada o semplicemente di mettere a nudo quelle che sono le proprie preoccupazioni ed i propri desideri. Il lavoro deve essere appagante, non stressante.

Previsioni ed oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - le giornate ormai trascorse hanno portato via, finalmente, qualche discussione e tensione che si era creata con i propri cari, ma hanno lasciato un po' di malinconia nell'aria.

L'unico modo per non sprofondare nella depressione più totale, anche se potrebbe sembrare banale anche solo sentirselo dire, è quello di affrontare questo sentimento a testa alta e con razionalità. La vita tornerà a sorridere alle giornate future e si potrà finalmente tornare a correre nei parchi e coltivare i propri interessi.

Scorpione - la confusione ed il caos lasciati da questo periodo assai buio non permettono allo Scorpione di ragionare in maniera lucida ed affrontare le giornate con serenità. Secondo l'oroscopo, questa nuova settimana dovrà essere sfruttata al meglio per portare chiarezza su quelli che sono i propri sentimenti ed i propri desideri.

Ritagliare qualche attimo di solitudine per riflettere sulla propria vita potrebbe essere necessario per vere fuori da questa continua lotta con sé stessi.

Sagittario - restare rinchiusi in casa, specialmente per necessità, non è proprio ciò che ci si poteva aspettare dalla vita ed il segno del Sagittario è uno di quei segni che farebbero di tutto per potere uscire fuori dalla quotidianità e tirare un sospiro di sollievo. Sfortunatamente, però al momento molte cose non sono possibili: per trascorrere queste giornate lontano dalla monotonia si potrebbero organizzare delle vere e proprie pulizie di primavera.

Capricorno - come già anticipato, questo segno zodiacale avrà tutti gli astri, o almeno la maggior parte di essi, dalla sua parte e potrà finalmente godersi delle giornate in piena sintonia con le persone che lo circondano. Organizzare giochi di società o serate "cinema" renderà questo periodo più leggero da digerire, anche riguardo al carico di stress che potrebbe portare lo stare sempre all'intero di un luogo chiuso.

Acquario - la monotonia sta certamente iniziando a rendere queste giornate più "strette", al punto da ridurre quella che può essere considerata aria respirabile. In molti, specialmente i nati sotto al segno dell'Acquario, non vedono l'ora di tornare per le strade a respirare la vita, mentre attualmente si cercano stimoli e passatempi per riuscire ad ammazzare il tempo.

Dedicarsi ad uno dei passatempi preferiti può giovare e non poco all'intera situazione.

Pesci - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno dei Pesci possiedono un'emotività fuori dal normale che sembra in grado di ingigantire ogni situazione. A causa di questa, talvolta i nativi non sono in grado di affrontare le varie situazioni con cognizione di causa, specialmente quella attuale, e necessitano di una persona in grado di confortarle e riportare loro il sorriso sulle labbra. L'intera situazione, nonostante tutto, sta sortendo una sorta di effetto positivo, inspessendo la corazza di questo segno.