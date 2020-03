L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 23 al 29 marzo è pronto ad indagare gli influssi di Saturno appena entrato in Acquario. Le relazioni saranno pervase da un'energia più determinata e dinamica che porterà avanti i progetti con maggiore audacia e spirito d'inventiva. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Saturno in Acquario nell'oroscopo dell'amore settimanale di marzo

Ariete: la Luna entrerà nel segno a inizio settimana e renderà le sensazioni più audaci e istintive. Il senso di concretizzare "tutto e subito" in coppia verrà sprigionato da un desiderio di immediatezza e determinazione che non avrà uguali.

Saturno in ottima posizione dall'Acquario diventerà vostro alleato per tutta la settimana, nel garantire metodo e coraggio nell'attuazione dei progetti in due.

Toro: la nuova posizione di Saturno in Acquario potrebbe rendere il rapporto amoroso alquanto teso. Attenzione a non manovrare le situazioni seguendo una scia rivoluzionaria che provocherà delle rotture in coppia che magari poi attribuirete a "cause di forza maggiore". Il desiderio di evadere sarà intenso e solo gli astri in Pesci potranno farvi ragionare in maniera più sensibile.

Gemelli: un Sole molto energizzante animerà l'inizio settimana in modo più entusiasmante. In coppia, dovrete investire di più per ottenere ciò che desiderate. Occorrerà maggiore impegno sentimentale e mentale per rivoluzionare il tutto in maniera positiva. Solo lunedì e martedì la Luna potrebbe rendervi irritabili, ma per il resto della settimana l'astro d'argento regalerà sentimenti più audaci.

Cancro: Saturno dall'Acquario inizierà il suo lavoro di rigenerazione e rompendo l'opposizione con i nodi lunari, avvierà una rinascita più fiduciosa per l'amore.

La Luna sarà vostra complice a inizio settimana poiché posizionata in Pesci. Potrete così approfondire i sentimenti con un nuovo romanticismo più audace.

Leone: attenzione a Saturno in opposizione che produrrà sensazioni rivoluzionarie e molto aggressive. Confusi se seguire questo istinto che vi dirigerà controcorrente o applicare un raffreddamento delle emozioni, sarete alquanto caotici. Dovrete puntare su un approfondimento vitale che solo Sole e Luna potranno equilibrare a metà settimana, mentre nel weekend ci saranno ancora difficoltà in campo amoroso.

Vergine: Luna in opposizione a inizio settimana potrebbe sprigionare una confusione mentale che non aiuterà la relazione a due. Ma già da mercoledì questa sensazione si affievolirà e l'astro d'argento diventerà complice di un romanticismo più concreto. Saturno un po' più lontano da voi interrogherà sui progetti a cui ambite, esortandovi a selezionarli con maggiore obiettività.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più gelosi della vostra privacy con Saturno in trigono dall'Acquario, cercherete di ritagliarvi i vostri spazi anche magari trascurando un po' il partner. In compenso però l'astro saturniano sprigionerà metodo e diplomazia per trovare le soluzioni giuste al momento giusto.

Attenzione a una Luna un po' nervosa per i sentimenti a metà settimana.

Scorpione: un po' di attrito in coppia verrà elargito da Saturno in quadratura che quasi sfiderà ad approfondire maggiormente il rapporto, arginando il vostro desiderio eccessivo di un'indipendenza che vi distaccherà un po' dal partner. Alcune situazioni difficili non saranno irrisolvibili, dovrete solo credere di più in voi stessi.

Sagittario: determinati e più energici nel contrastare una quadratura astrale dai Pesci che metterà alla prova la vostra sensibilità, potrete contare sull'influenza positiva di Saturno che sprigionerà un'intuizione più paziente.

Se lunedì e martedì la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po' nervosi, per il resto della settimana regalerà sensazioni più inebrianti.

Capricorno: molto sognanti a inizio settimana, attenzione poi a non diventare troppo impulsivi nelle giornate di mercoledì e giovedì dove la Luna sarà in quadratura. Dovrete cercare di abbandonare dei moduli comportamentali obsoleti, aprendovi ai cambiamenti in maniera più creativa. La Luna sarà benefica nel weekend.

Acquario: Saturno nel segno diventerà protagonista di questa settimana ricca di energia. Molto determinati e fermi nelle vostre decisioni, le porterete avanti con coraggio seguendo uno spirito d'inventiva che non avrà eguali.

Attenzione solo all'influsso venusiano in quadratura che sprigionerà un senso di libertà capace di mettere in discussione la relazione a due.

Pesci: la Luna nel segno già da lunedì formerà una congiunzione con Nettuno così potrete prendere le decisioni giuste, quelle che saranno capaci di ribaltare anche gli eventi futuri. Attenzione però nel frattempo a non essere troppo altalenanti in amore poiché presi da un'eccessiva sensibilità.