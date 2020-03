Martedì 24 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna ed il Sole sostare in Ariete, mentre Urano e Venere stazioneranno nel segno del Toro. Saturno permarrà in Acquario come Marte, Plutone e Giove continueranno il transito in Capricorno. Infine Nettuno e Mercurio rimarranno stabili in Pesci ed il Nodo Lunare sarà in Cancro. Oroscopo favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: poliedrici. Mentre Saturno è opposto e Giove neutrale, il martedì risulta presumibilmente foriero di nuove opportunità professionali che i nativi dovrebbero cogliere al volo, malgrado nell'immediato non economicamente allettanti.

2° posto Ariete: energici. Il bottino energetico in casa Ariete quest'oggi sarà presumibilmente stracolmo, tanto che molti opteranno per indirizzare tali forze nei progetti professionali in essere, velocizzandone la crescita degli stessi.

3° posto Sagittario: briosi. Tono umorale ottimo quello che di cui potrebbero godere quest'oggi i nativi, tanto partner e amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

I mezzani

4° posto Acquario: amore top. Le faccende di cuore dei nati del segno andranno, c'è da scommetterci, a gonfie vele in queste 24 ore grazie al sestile Nettuno-Venere.

5° posto Pesci: galanti. L'indole romantica avrà buone chance di essere sfoggiata dai nativi questo martedì, con grande soddisfazione dell'amato bene che riceverà le attenzioni che merita.

6° posto Gemelli: figli. Il focus odierno potrebbe essere orientato sull'educazione della prole, che sarà motivo di scambio di vedute col partner per giungere ad un compromesso che soddisfi tutte le parti in causa.

7° posto Toro: confusi. Malgrado vi sia una moltitudine di Pianeti nel loro Elemento, i nativi è come se avvertissero che il trend stia cambiando e, difatti, la loro mente potrebbe essere pervasa da dubbi ed incertezze in merito alle prossime scelte da effettuare.

8° posto Capricorno: fiacchi. Poche le energie di cui, con ogni probabilità, godranno i nati del segno questo martedì quindi farebbero bene a rinviare le incombenze meno urgenti a giornate più produttive.

9° posto Scorpione: irritabili. Il nervosismo potrebbe regnare sovrano in casa Scorpione durante questa giornata, specialmente in ambito amoroso dove ogni minuzia basterà a sollevare un polverone dialettico.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: fuori fase. Per quanto impegno possano metterci quest'oggi, ai nativi sembrerà presumibilmente di ricevere poco in cambio rispetto alle fatiche messe in campo. Ciò non dovrà, però scoraggiarli trattandosi di una fase di stati momentanea.

11° posto Cancro: amore flop. Clima gelido, quasi anaffettivo, nel mènage amoroso dei nati del segno che, in alcuni casi, si tradurrà in diverbi accesi col partner.

Sarà preferibile evitare qualunque contrasto amoroso mettendo in campo una buona dose di diplomazia.

12° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nati Vergine andrebbe posto sotto attenta revisione, evitando categoricamente investimenti o colpi di testa finanziari che graverebbero sul bilancio.