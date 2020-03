L'Oroscopo dal 16 al 22 marzo, è pronto a svelare come sarà la prossima settimana. Da quando l'anno è incominciato ne sono accadute di tutti i colori ed attualmente in molti si ritrovano nel bel mezzo di una situazione difficile. C'è chi si sente prigioniero e chi è preoccupato per l'avvenire. Ma la settimana prossima si prospetterà piuttosto equilibrata. L'agitazione iniziale comincerà a scemare per fare spazio ad una maggior consapevolezza. Sarà la settimana dei chiarimenti, delle riflessioni e dei 'dentro o fuori'.

Il piano astrologico sarà di fondamentale importanza dato che lunedì ci sarà l'ultimo quarto con la Luna che lascerà il Sagittario per transitare nel Capricorno. Giovedì, l'astro luminoso soggiornerà nel domicilio dell'Acquario fino a sabato, quando entrerà nella casa dei Pesci e vi resterà per tutta la durata del weekend. Non mancheranno sorprese, emozioni, novità.

Approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni della settimana prossima per ciascun segno zodiacale.

Previsioni settimanali dall'Ariete alla Vergine

Ariete - La crisi che vi ha investito in quest'ultimi tempi potrà finalmente dirsi archiviata. Anche se ancora non potrete fare ritorno alla consuetudine, avrete modo di comprendere tante cose e riprendere in mano la vostra vita. Vi accorgerete di essere più forti e capaci. Lunedì e martedì qualcosa bollirà in pentola dato che la vostra creatività risulterà strepitosa.

Nel weekend, le coppie che vivono sotto lo stesso tetto e le famiglie organizzeranno qualcosa di speciale da fare insieme e questo riporterà armonia e solidità all'interno dei rapporti. Dopo dei mesi difficili finalmente avrete una buona ripresa psicofisica. Interagite di più, sfruttate la vostra comunicazione per fare delle nuove amicizie (anche via social).

Toro - Sarà una settimana intensa dato che dovrete occuparvi di numerose faccende riguardanti la casa, la famiglia, il lavoro e soprattutto la salute.

Dopo giornate di dilagante preoccupazione, finalmente l'incertezza volerà via lasciando spazio ad un ritrovato benessere generale. Bisognerà comunque essere cauti e saper fronteggiare qualsiasi imprevisto. Avrete modo di concentrarvi maggiormente sul lavoro/studio e quindi otterrete degli ottimi risultati. Sarete encomiati, il vostro operato non passerà inosservato. Tuttavia sarà ancora presto per cantare vittoria ma qualcosa incomincerà ad intravedersi all'orizzonte. Nel weekend vi lascerete andare ad una serata di passione e divertimento. Guadagni in arrivo, dovrebbe registrarsi una piccola ma significativa ripresa.

Gemelli - Per i liberi professionisti e i commercianti sono stati dei mesi molto duri dato che l'economia ha scarseggiato. Bisognerà attendere ancora prima di poter tornare a gioire, ma si avvicineranno tempi migliori: chi la dura la vince! In settimana cercate di restare con i piedi per terra, soprattutto se dovrete prendere una decisione fondamentale. Un legame potrà essere rinsaldato oppure spezzato, tutto dipenderà da voi. Siate un pochino più spontanei, non aspettate che sia sempre l'altro a fare il passo avanti. Per quanto riguarda la salute, qualche nativo dei Gemelli dovrà fare i conti con un mal di testa che devierà l'attenzione sulle cose importanti come il lavoro e la famiglia.

Risulterete giù di tono, dunque, valutate l'idea di fare ginnastica da camera.

Cancro - L’Oroscopo sostiene che questa settimana sarà grandiosa grazie ad una ritrovata energia e ad uno spiccato senso di benessere interiore. Sarete pieni di sprint e quindi spingerete in quei settori che maggiormente vi intrigano. Nei giorni scorsi siete caduti nella trappola della noia e della scontentezza, avete visto tutto nero. Ma da lunedì la musica cambierà e incomincerete a vedere la luce in fondo al tunnel! Potrete rimboccarvi le maniche e darvi una bella regolata. In casa avrete modo di rimettere tutto in ordine e farete chiarezza anche in famiglia o in amore.

Saranno giornate fertilissime, favorevoli soprattutto a chi cerca una gravidanza o vuole scrivere un libro. Per i liberi professionisti giungerà un'entrata interessante. Portate avanti la dieta o l'attività fisica intrapresa da poco.

Leone - Nell'arco della prossima settimana dovrete fronteggiare una serie di insidie ma siccome siete un abile lottatore, riuscirete ad uscirne vittoriosi. La libido sarà alle stelle, per cui le coppie faranno i salti di gioia e non saranno da escludersi delle gradevoli sorpresine. Arriveranno delle grosse novità emozionanti. Cercate solamente di non trascurarvi a livello fisico e mentale.

Quando la tempesta si sarà placata, i single avranno modo di interfacciarsi con l'amore che sarà in agguato. Il lavoro continuerà ad essere un capitolo incerto, avrete molta carne a cuocere. I soldi facili non esistono, per cui dovrete sudare sodo per agguantare un determinato traguardo. Avrete molta fame, forse a causa di un'insoddisfazione personale.

Vergine - Sarà una settimana fin troppo impegnativa dal punto di vista lavorativo ed economico. La situazione non risulterà certamente migliorata rispetto alle scorse giornate, ma sarete intenzionati a dare il massimo e a trarre qualcosa di buono da questo 'imprevisto'.

Valutate tutti i pro e i contro prima di intraprendere nuove strade o di provare soluzioni diverse. La cautela, soprattutto di questi tempi, non è mai abbastanza. Non dovrete dare niente e nessuno per scontati. L'amore, invece, attraverserà una settimana gradevole ed intensa, la complicità con il partner risulterà maggiore. Le giovani coppie, quelle desiderano mettere su famiglia, avranno maggiori influssi positivi. Da giovedì un problema economico o famigliare sarà ripianato, ma rinviate eventuali decisioni.

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno stabili a livello di salute e anche la vostra mente risulterà serena.

Le scorse settimane sono state abbastanza difficili e travagliate, ma per fortuna già da lunedì incomincerà una lieta ripresa. I guadagni risulteranno maggiori ed anche il lavoro sarà meno pressante del solito. Un ostacolo sarà finalmente scavalcato. Qualche nativo della Bilancia avrà modo di prendersi una bella pausa e riposarsi a dovere, altri purtroppo dovranno recarsi a lavoro. Potreste ricevere degli apprezzamenti e l'amore sarà più solido che mai. Chi cerca una gravidanza dovrà rinviare ad un altro momento, questa settimana potrebbe riservare imprevisti.

Scorpione - State attraversando un periodo ricco di incertezze e confusione generale, non sapete che pesci prendere.

Coloro che lavorano potrebbero ricevere dei riconoscimenti per l'impegno profuso nei giorni scorsi. Le prime due giornate della settimana saranno abbastanza critiche, qualcosa potrebbe saltare e potrebbe verificarsi una complicazione. Da mercoledì tornerà la quiete dopo la tempesta ed ogni problema potrà essere finalmente risolto. Ritroverete la serenità di un tempo ed anche la voglia di lasciarvi andare all'amore. Sarà una brutta settimana per i cuori solitari dato che non potranno ancora rimettersi in gioco per via della complessa situazione generale. Avrete modo di imparare una grande lezione di vita, fatene tesoro.

Sagittario - Prevenire è meglio che curare, per cui cercate di essere molto più prudenti del solito. Coloro che hanno una salute abbastanza precaria non potranno uscire di casa nemmeno in questa settimana. Martedì sarà una giornata particolarmente intensa, ci saranno delle cose da fare e non potrete rinviarle. Vi sentirete molto riflessivi, avrete modo di capire quello che volete davvero dalla vita e apprezzerete determinate cose che avete sempre dato per scontate. Qualche intoppo potrebbe verificasi a metà settimana. Lo sbalzo climatico dei prossimi giorni non farà bene dunque, prestate attenzione ai bronchi e alle vie respiratorie, soprattutto se ultimamente starnutite più del consueto.

Capricorno - Purtroppo dovrete aspettarvi un'altra settimana pesante, ma non ci sarà bisogno di temere il peggio! Siete un segno delicato e sensibile, avete bisogno dei vostri spazi. Durante la settimana la vostra pazienza sarà messa a dura prova ed anche il vostro animo risulterà scoraggiato. Dovrete cercare di lottare e di tenere duro. Chi vive in famiglia sarà maggiormente esposto a litigi e scontri, cercate di tagliare corto altrimenti finirete per pentirvene. Ognuno ha le sue esigenze e non sarà affatto facile muoversi tra le mura di casa. Qualche nativo del Capricorno potrà spostarsi per lavorare ma sarà meglio non rischiare e prendere le giuste misure di sicurezza. Un secco miglioramento si intravederà soltanto nella successiva settimana, dunque dovrete stringere i denti.

Acquario - La settimana segnerà una piccola ripresa generale. I più giovani dovranno sottoporsi a delle verifiche a breve e quindi saranno un pochino pensierosi. Comunque sia, anche se il peggio potrebbe risultare passato, sarà meglio non dare nulla per scontato. Occorrerà pazientare e rimettere tutto a posto. Otterrete degli ottimi riscontri in amore, lavoro e denaro. Sarà possibile chiudere un certo investimento oppure avanzare delle proposte golose che avete in mente da tempo. Vi sentirete più socievoli, quindi ci sarà modo di aprirsi a delle nuove amicizie e conoscenze soprattutto via social. Non fatevi trovare impreparati davanti ad un imprevisto di famiglia. Nel weekend qualcosa vi scuoterà nel profondo.

Pesci - L’oroscopo settimanale vi vedrà stabili e in forma. Non siete un segno che si arrende tanto facilmente e siete abituati a tirare fuori il meglio di voi anche nelle situazioni peggiori. Avrete modo di dedicarvi alle attività rilassanti e appaganti. I più fortunati saranno coloro che studiano o lavorano da remoto, infatti non mancheranno risultati soddisfacenti e opportunità golose. Il weekend porterà sorrisi e buone notizie, inoltre, dato che la Luna sarà nel vostro domicilio sarete carichi di passione e positività. Riuscirete a risollevare il morale anche dei familiari e delle persone a voi care.