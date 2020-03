L'oroscopo della giornata di venerdì 13 marzo prevede una magnifica Luna nel segno d'acqua dello Scorpione, che sarà particolarmente istintivo con una persona molto cara, mentre Leone farebbe meglio ad evitare spese azzardate. Per Toro potrebbe essere il periodo adatto per costruire un rapporto appena nato, mentre Sagittario in questo periodo avrà modo di dedicare più tempo alla propria relazione sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 13 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 13 marzo 2020 segno per segno

Ariete: grazie ad una buona configurazione astrale formata da Marte in buon aspetto, l'oroscopo della giornata di venerdì prevede per voi un periodo di stabilità ed energia positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Avere voglia di rimanere con il partner o con i familiari vi aiuterà a distrarvi e vivere la giornata con leggerezza. Se siete single avrete voglia di vivere emozioni intense e potreste riuscirci. In ambito lavorativo cercate di fare scelte ponderate, senza troppi azzardi. Voto - 7,5

Toro: le cose belle prima o poi arriveranno e secondo l'oroscopo di venerdì cercherete di assumere un atteggiamento positivo nell'attesa di lieti eventi o buone notizie. Sul fronte sentimentale sappiate che non esiste il concetto di "mio" e "tuo" tra voi e il partner.

Siate quindi meno gelosi delle vostre cose. Se siete single l'amicizia vi permetterà di trascorrere piacevoli momenti. Inoltre, potreste intensificare un nuovo rapporto. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci una spesa improvvisa che non vi permetterà di spendere denaro per altri motivi. In ogni caso, gestite le vostre finanze saggiamente. Voto - 7,5

Gemelli: un ottimo Sole in trigono rispetto al segno dei Pesci completano per voi un oroscopo interessante.

Sul fronte sentimentale il vostro atteggiamento fiducioso e ottimista vi renderà buoni con chi vi sta attorno, soprattutto con i vostri familiari. I cuori solitari cercheranno di essere più disponibili verso gli altri. Nel lavoro la vostra forza di volontà non sarà al top e potreste non lavorare a pieno regime come nelle giornate precedenti. Voto - 7,5

Cancro: la Luna in trigono nel segno dello Scorpione vi permetterà di essere un po’ più decisi nelle scelte che andrete a prendere.

In amore infatti non abbiate paura se di scontentare il partner o i vostri parenti. Ogni tanto avete diritto anche voi di prendervi i vostri svaghi. Se siete single forse sarebbe il caso di rimanere a casa a portare avanti un importante impegno. Sul fronte lavorativo dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni se volete aspirare a incarichi più importanti. Voto - 7

Leone: oroscopo di venerdì che vedrà la Luna in posizione sfavorevole per voi nativi del segno, portando qualche piccola difficoltà di tipo finanziario sul posto di lavoro. Infatti fareste meglio per il momento ad evitare spese rischiose che possano rivelarsi fallimentari.

In ambito sentimentale siate meno permalosi se non volete andare incontro a litigi con il partner. Se siete single potreste ritrovarvi a confidarvi con una persona che vi piace molto. Voto - 7

Vergine: cielo di venerdì tutto sommato positivo grazie a Venere, Marte e Giove in buon aspetto. In ambito sentimentale non darete nulla per scontato e saprete controllare perfettamente le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single non lasciatevi prendere dal panico o dalla tristezza se qualcosa non andrà esattamente per il verso giusto. In ambito lavorativo tanti eventi positivi vi attenderanno e riceverete i giusti compensi per l'impegno che mettete.

Voto - 8,5

Bilancia: con Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, l'oroscopo della giornata di venerdì si presenterà piuttosto interessante. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale e vi permetterà di creare collegamenti, scambiare informazioni tra voi e i vostri familiari. I single potrebbero essere messi in difficoltà da una persona non molto affidabile. In ambito lavorativo non si escludono interessanti opportunità, ma servirà anche un po’ d'impegno da parte vostra. Voto - 8

Scorpione: con la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, riuscirete ad utilizzare al meglio il vostro istinto per ottenere solamente il meglio durante la giornata.

In amore l'oroscopo annuncia un'intesa di coppia perfetta grazie anche a Plutone in ottimo aspetto, soprattutto per i nati nella prima decade. Se siete single questo folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi fa perdere la testa. Nel lavoro sforzatevi di intraprendere nuove strade per scoprire cosa fa realmente al caso vostro, altrimenti non lo saprete mai. Voto - 8,5

Sagittario: avrete un po’ di tempo libero in più in questa giornata di venerdì grazie al Sole in buon aspetto. In amore il vostro fascino verrà subito notato dalla vostra anima gemella, e assieme al vostro buon senso vivrete momenti abbastanza tranquilli.

I cuori solitari avranno l'occasione di fare amicizie interessanti. Nel lavoro se qualcuno vuole offrirvi il suo aiuto, non siate egoisti ed accettatelo. Potrebbe aiutarvi ad uscire fuori da una situazione complicata. Voto - 7,5

Capricorno: se siete single i vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace, sono genuini, quindi non permettete a nessuno di dubitarne, nemmeno alla persona in questione. Secondo l'oroscopo, avrete a disposizione un'ottima configurazione astrale che vi darà modo di esprimere al meglio voi stessi. Le relazioni fisse cercheranno di limitare gli impegni per trascorrere più tempo insieme.

Nel lavoro infatti non avrete molto da fare e avrete un po’ di tempo libero in più. Voto - 8

Acquario: la Luna in trigono rispetto al segno dello Scorpione completa per voi un oroscopo fatto di tanta pazienza verso gli altri. Nel lavoro riuscirete ad affrontare i problemi con calma, senza innervosirvi più tanto e ciò sarà un modo per fare bella figura con clienti e colleghi. In amore il vostro fascino abbonda e vi fornirà le basi per una relazione di coppia forte e stabile. Se siete single potrebbe essere l'inizio di grandi amicizie. Voto - 8

Pesci: Sole stazionario nel vostro segno zodiacale completa un oroscopo fatto di buoni propositi e una grande inventiva sul posto di lavoro, che vi darà l'occasione di ottenere risultati ottimali.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete in vena di rilassarvi e deciderete di vivere momenti di spensieratezza assieme alla vostra anima gemella. La nascita di nuovi feeling sarà alla base di una giornata molto movimentata per i single. Voto - 8