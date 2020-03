Nella giornata di mercoledì 25 marzo 2020 molti segni dello zodiaco conosceranno il buonumore ma altri come il Capricorno ed i Pesci avranno dei momenti di profonda riflessione a cui non potranno certamente rinunciare. La tensione correrà sulle strade dei segni dello Scorpione e della Vergine. A seguire, l'Oroscopo segno per segno di mercoledì.

Cancro concentrato

Ariete: questa di mercoledì sarà davvero una splendida giornata sul fronte dell'umore. L'allegria finalmente sarà al centro della vostra vita lavorativa, e non mancheranno tenerezze nella sfera sentimentale.

Toro: ottimo periodo di calma, ma questa tranquillità rischierà di lasciare la vostra mente “inattiva” a lungo. Provate a fare qualcosa che la stimoli senza sovraccaricarla in modo negativo. Favorita anche l'attività del corpo.

Gemelli: avrete molta stanchezza in accumulo, quindi sarà necessario rallentare il lavoro ma anche fare qualcosa per distrarvi e ricaricarvi in modo adeguato. Evitate di cadere nelle nostalgie passate.

Cancro: sarete in grado di mantenere un serio ed eccellente autocontrollo per quanto riguarderà la situazione sentimentale.

Saranno letteralmente bandite le litigate o comunque non avrete il “broncio” per molto.

Bilancia in rimonta

Leone: sarà la giornata dell'amore a tutto tondo ma anche della tenerezza e del dialogo con il partner. Anche le occasioni per fare progetti in due non mancheranno di certo.

Vergine: ci saranno molti attriti all'interno della cerchia dei colleghi, ma sicuramente alla fine opterete per lo svolgimento delle vostre mansioni in modalità solitaria.

Ci saranno anche più momenti di relax.

Bilancia: riprenderete in fretta le energie e lascerete alle spalle i ricordi dolorosi. Sicuramente sarà una buona giornata, fatta di remunerazioni lavorative e qualche novità che vi darà molto sostegno mentale.

Sagittario eccellente

Scorpione: troppa tensione sul posto di lavoro rischierà di far saltare un progetto o una iniziativa che potrebbe invece promettere molto bene dal punto di vista economico.

Cercate di trovare dei punti in comune con i colleghi.

Sagittario: sarete eccellentemente in avanti per quanto concernerà la sfera pratica sul piano lavorativo, mentre le faccende relazionali saranno leggermente più positive rispetto alle aspettative.

Capricorno: probabilmente arriverete ad avere una vera e propria delusione di stampo amoroso, ma forse dovrete capire realmente cosa volete da una relazione in questo momento. Rifletteteci.

Acquario: ci sarà qualche modifica nel vostro lavoro, perciò dovrete avere una straordinaria capacità di adattamento accompagnata da tanta curiosità e intraprendenza.

Pesci: ci sarà qualche momento di profonda riflessione prima di lanciarvi a capofitto nel lavoro. Di certo saprete chiedere spiegazioni nel momento in cui avrete maggiormente bisogno. Siate concentrati.