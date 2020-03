Luna in Scorpione nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 13 marzo è in caduta e sprigiona un'irrequietezza che rende il modo di amare intenso e complesso. La passione tende a prevalere sulla ragione, e tutti i simboli zodiacali di Acqua amano in maniera molto passionale e possessiva nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Scorpione nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Marte in quadratura rende le sensazioni un po' nervose e voi facilmente irritabili. Giove in quadratura quasi sfida ad amare con maggiore serenità e ad ascoltare maggiormente il partner, non accentrando le attenzioni solo su voi stessi.

Toro: Luna in opposizione a Venere e a Urano crea qualche difficoltà nel rapporto a due. La voglia di amare diventa più intensa fino quasi a farvi perdere ogni ritegno. Ciò avviene perché seguite un'istintività che fa irritare, se non ottenete ciò che desiderate dalla relazione a due.

Gemelli: non abbiate fretta nel fare le cose e non prendete decisioni in maniera precipitosa. Persone esterne alla coppia cercano di influenzare le vostre scelte e tentano di mettervi i "bastoni tra le ruote". Mercurio illumina di più le idee e contrasta la confusione di Nettuno dai Pesci.

Cancro: il satellite notturno influisce positivamente, poiché in trigono e conferisce fascino e charme. Intriganti e consapevoli della vostra sensualità, vivete in conflitto tra il bisogno di esprimere le emozioni o privilegiare un autocontrollo che però provoca insoddisfazione.

Leone: Mercurio in quadratura con Luna tende a far disperdere le energie poiché portate avanti le vostre idee in modo superficiale, sfiorando le questioni ma non andando in profondità a cogliere il nocciolo delle situazioni.

Che ne dite di ritornare sul binario del partner, intavolando un chiarimento costruttivo?

Vergine: affascinanti ma al tempo stesso irrequieti a causa di Luna dallo Scorpione che emana i suoi influssi profondi e complessi, tendete ad avviare un'introspezione interiore che illumina in modo karmico le vostre verità nascoste in fondo al cuore. Così potete captare alcune sfumature utili per evolvere in positivo nella relazione a due.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il partner può spazientirsi e a un tratto evitare di parlarvi. Allora prendete voi l'iniziativa per risolvere una situazione che crea attrito. Buone le energie con Luna molto vicina a voi che garantisce charme e magnetismo.

Scorpione: benvenuta Luna in Scorpione che sprigiona una sensualità molto appassionata. Istintivi e anche un tantino possessivi, tendete a ricercare un'intensità emotiva che fa vivere sensazioni profonde e complesse.

Sagittario: forse il partner può lamentarsi di voi e sentirsi trascurato. Dedicate quindi maggior tempo alla casa e gli affetti, riequilibrando un po' una nota stonata intavolata da una quadratura solare e nettuniana che confonde un po' le idee.

Riprendete in mano la situazione attingendo a un maggiore autocontrollo.

Capricorno: più sensuali e magnetici grazie agli influssi lunari provenienti dallo Scorpione, avete dalla vostra un parterre planetario di eccellenza nel segno che attua un cambiamento positivo per la relazione a due. Più socievoli e di buon umore, investite sensazioni più ammalianti in coppia.

Acquario: piuttosto inquieti, tendete a nascondere le sensazioni che provate, sovrapponendo ad esempio la dolcezza a un'aggressività latente. Mercurio in quadratura a Venere fa sì che risulti difficile farvi capire dal partner. Cercate di concentrarvi sull'approfondimento di discussioni costruttive per la storia.

Pesci: le emozioni prendono il volo con Sole e Nettuno che incrociano le loro energie positive con i pianeti in Capricorno. Più docili e attenti ad approfondire di più le emozioni a due, riaccendete la fiamma dell'amore con un nuovo entusiasmo.