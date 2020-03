Giovedì 26 marzo troveremo sul piano astrale la Luna, Urano e Venere stazionare in Toro, nel frattempo il Sole sosterà in Ariete. Saturno permarrà in Capricorno come Nettuno assieme a Mercurio che continueranno il loro domicilio in Pesci. Infine Marte, Giove e Plutone saranno in Capricorno ed il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Toro, meno roseo per Cancro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: shopping. Saturno al momento non contrasta Urano e ciò potrebbe far optare diversi nati Toro per concedersi l'acquisto di un oggetto agognato da tempo.

2° posto Acquario: sereni. Il clima in coppia volgerà, c'è da scommetterci, al bello durante questo giovedì per i nati del segno che potranno dare un taglio alle ansie legate alle precedenti giornate.

3° posto Gemelli: umore top. Sorridenti e frizzanti, sia al lavoro che in famiglia, saranno l'anima della festa tanto che i colleghi faranno a gara per stare in loro compagnia.

I mezzani

4° posto Leone: faccende pratiche. Giovedì che si prospetta improntato sulle faccende pratiche e burocratiche, come suggerisce Saturno opposto, per i nativi.

Amore in stand-by.

5° posto Sagittario: straniti. La convivenza forzata, causa quarantena, col partner potrebbe lasciare interdetti i nati Sagittario che, stando a stretto contatto, dovranno scontrarsi con alcuni atteggiamenti sopra le righe.

6° posto Capricorno: prospettiva mutata. Il passaggio dall'Elemento Terra all'Aria, malgrado ancora si sia concretizzato nel cambio planetario di Saturno, potrebbe iniziare a far mutare la prospettiva dei nativi in merito alla quotidianità ed alle priorità ad essa legate.

7° posto Scorpione: pungenti. 'La miglior difesa è l'attacco' potrebbe essere il proverbio in voga nel giovedì nativo, in quanto non essendo appoggiati da alcun Pianeta rilevanti scaglieranno le loro frecciatine al vetriolo a chiunque capiti a tiro.

8° posto Pesci: diplomatici. L'indole comunicativa dei nati Pesci balzerà, con ogni probabilità, in primo piano durante queste 24 ore sebbene sia condita da una stucchevole diplomazia, che non sarà gradita dalle persone con le quali avranno a che fare.

9° posto Cancro: attriti amorosi. Nel focolare domestico il clima sarà presumibilmente gelido, quasi anaffettivo, dove ogni minuzia basterà per scatenare un polverone dialettico con la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Nell'ambiente professionale i nativi potrebbero essere delle mine vaganti, in quanto qualche vecchie ruggine coi colleghi rappresenterà il pretesto per sfogare il loro nervosismo.

11° posto Bilancia: finanze flop. Bisognerà serrare i cordoni della borsa in casa Bilancia durante questa giornata, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario.

12° posto Vergine: oziosi. La voglia di darsi da fare potrebbe essere ridotta al lumicino quest'oggi per i nati del segno, che preferiranno di gran lunga starsene in panciolle ciondolando da una stanza all'altra della propria abitazione.