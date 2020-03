L'Oroscopo di aprile per i Gemelli si aprirà all'insegna di un periodo ricco di grandi novità tutte positive, sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. Dal giorno 4 aprile il transito di Venere porterà tantissime opportunità amorose per voi nati sotto questo segno. Nella sfera lavorativa infatti, ci saranno tantissime novità grazie all'influenza benevola di Marte in Acquario e Mercurio in Pesci. In sinergia con Sole dal 12 aprile, i nati sotto questo segno saranno ricchi di fascino, di energia e di voglia di fare nelle previsioni astrali fortunate.

Opportunità in campo professionale nell'oroscopo di aprile per i Gemelli

Nuovi progetti e nuove collaborazioni animeranno il mese di aprile per voi nati sotto il segno dei Gemelli. La primavera vi farà sentire ricchi di energia e fisicamente più forti. Lascerete alle spalle tutti quei piccoli malanni che durante l'inverno vi hanno fatto sentire apatici e tornerete ad essere grintosi come non mai. Grazie al transito benevolo di tanti pianeti come Mercurio, Venere e Marte, molte saranno le opportunità fortunate.

Dal 12 aprile infatti, Mercurio sarà in sestile con il vostro cielo e questo vi renderà molto affabili e ricettivi. Il pianeta della comunicazione e delle opportunità garantirà splendide occasioni professionali e saranno favoriti gli incontri di lavoro. Inoltre, dal 4 aprile ci sarà Venere in Gemelli a rendervi molto affascinanti e carismatici e il Sole illuminerà il vostro cammino per quasi tutto il mese.

L'astro solare vi regalerà una grandissima energia spontanea che, unita alla grande sicurezza in voi stessi datavi da Marte in Acquario, farà sprigionare una determinazione senza eguali e una voglia di concretizzare i progetti lavorativi con maggiore forza e audacia. Sarà proprio questo a garantirvi un successo strabiliante. Ma dovrete osare per concretizzare i sogni professionali avviando nuovi progetti e fresche collaborazioni, attingendo a un maggiore ottimismo.

Voi alla ricerca di un nuovo lavoro, potrete approfondire tanti colloqui poiché sicuro qualche novità animerà la sfera lavorativa. Voi Gemelli invece che attendevate da tempo un avanzamento di carriera, potrete osare con successo.

Previsioni astrali amorose mensili dedicate ai Gemelli

Voi amici dei Gemelli che nei mesi scorsi avete dovuto affrontare un po' di tensioni in amore, in questo mese di aprile potrete avviare un periodo davvero fortunato per la sfera sentimentale. Potrete senza alcun impedimento, portare a termine un progetto importante che vi stava a cuore da tempo. Per voi in coppia, questo sarà il momento giusto per iniziare una convivenza o avere un figlio.

Grazie infatti all'influenza di Venere e di Marte, i due pianeti che regolano le faccende del cuore e che in questo mese saranno molto benevoli a voi Gemelli, tante saranno le opportunità amorose. Sarà un mese ricco di sensualità e gioia dal punto di vista affettivo. Se siete in coppia potrete vivere tanti momenti meravigliosi insieme. Anche voi che vorrete costruire un rapporto più stabile, potrete iniziare un progetto di vita a due in questo periodo sicuramente favorevole. Le piccole crisi vissute con il proprio partner saranno ormai un lontano ricordo e voi Gemelli potrete vivere giornate deliziose.

Non ci saranno nubi all'orizzonte e addirittura chi vorrà ricucire gli strappi di un rapporto o riprovarci con il proprio ex, potrà farlo e chissà che non ci riesca. Tante le opportunità anche per voi Gemelli single che in questo mese sarete ricchi di carisma, comunicativi, affascinanti e favoriti dalle stelle. Venere nel segno a inizio mese vi farà vivere momenti molto energizzanti e vivaci, a patto che lasciate andare un modo di amare troppo "cerebrale". Tanti incontri saranno alle porte, preparatevi dunque e chissà che tra di loro non vi sia proprio l'anima gemella.