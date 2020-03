L'Oroscopo di domani, venerdì 13 marzo è pronto a svelare come andrà la giornata. Il cielo astrale del momento fa registrare una particolare tendenza all'ottimismo, seppur con i soliti pro e contro. In evidenza l'aspetto dissonante della Luna in Scorpione, questo venerdì sottoposta agli effetti negativi generati dall'opposizione con Venere in Toro. Il Sole attualmente in Pesci si prepara a lasciare il settore per entrare a breve in quello dell'Ariete. Con il cambio di segno da parte del Sole, cambieranno anche parte degli attuali rapporti di forza tra i segni dello zodiaco, soprattutto a favore dei simboli astrali di Fuoco e di Aria.

In generale il momento invita alla riflessione, alla calma interiore e alla fiducia nel futuro. Secondo l'oroscopo del giorno, la maggior quantità di tempo a disposizione potrebbe far nascere nuovi stimoli, possibilmente graditi anche dalla persona amata.

Diamo pure voce in capitolo all'Astrologia iniziando a valutare la classifica stelline e le previsioni generate dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, segno per segno.

Classifica stelline 13 marzo

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna questo venerdì?

Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco posti sotto osservazione in questa sede, la nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata del 13 marzo. Come annunciato in apertura ad essere valutati in questa sede, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Volendo iniziare con i segni migliori, al primo posto in scaletta i Gemelli, seguiti dal Toro valutato a cinque stelle e, a poco distanza, l'Ariete e la Vergine considerati in periodo normale, quindi da 'quattro stelle'.

Ultimi in classifica Leone e Cancro, rispettivamente ritenuti in giornata 'sottotono' e da 'ko'.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 13 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, nelle coppie solide regnerà l’armonia e la serenità.

Gli influssi stellari saranno a vostro favore, approfittatene per fare progetti per il futuro e per trascorrere più tempo insieme. L'occasione giusta a chi sta aspettando qualcosa capace di dare un svolta alla propria vita, si presenterà quando meno uno se lo aspetta. Quando arriverà, non fatevela scappare e quando l'avete presa, non sprecatela. Evitate di mostrarvi troppo esigenti, magari cercando di avere sempre di più. Nel lavoro, non sciupate alcune buone occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrare meno allettanti, perché solo sulla lunga distanza saprete se ne sarà valsa veramente la pena oppure no.

Toro: ★★★★★. In amore, questo potrebbe essere il periodo ideale per cementare rapporti, soprattutto se leggermente in crisi. Se siete in coppia, ritroverete senz'altro un buon equilibrio anche se in qualche caso non troppo stabile. Dopo una serie di chiarimenti finalmente potrete riprendere le redini di un rapporto importante e vivere sereni insieme a chi amate. Single, alcuni buoni sviluppi nelle relazioni, anche se la maggior parte vissute a lunga distanza, ovviamente in modo virtuale, vi daranno una sensazione di benessere interiore. L'amicizia poi non mancherà di riscaldare il vostro cuore colorando di serenità parte della vostra giornata.

Sarete pronti (quando sarà il momento) ad innamorarvi di nuovo? Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero ha poche ma buone notizie: il momento sarà ottimale per mettere in cantiere progetti stimolanti ispirati al futuro. Circondatevi di persone costruttive e competenti e vedrete che presto, tutto andrà bene.

Gemelli: 'top del giorno'. In amore continua quel vostro atteggiamento fiducioso e ottimista (forse troppo!) capace di farvi vedere 'il buono' anche nelle cose o persone dove non vi sono affatto. L’intesa con il partner sarà altissima e finalmente troverete il tempo per stare con chi amate: visto il periodo anormale, la vita forzata all'interno delle mura domestiche non sarà affatto male.

. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che avrete l’opportunità di dare uno slancio alla vostra vita sentimentale. Riuscirete a controllare meglio la vostra sensibilità e ad avere quindi più energia da impiegare. Di conseguenza saprete gestire meglio le vostre riserve per essere pronti al momento giusto. Nel lavoro, opererete con entusiasmo e con finalità chiarissime, ovviamente da raggiungere e consolidare non appena tutto tornerà alla normalità. Potrete incontrare qualche difficoltà, se avete un’attività a contatto con il pubblico oppure che vi costringe a interagire con il prossimo: non sempre riuscirete ad entrare in sintonia con le persone.

Astrologia del giorno 13 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. La realizzazione affettiva è più che mai necessaria in questo momento. Se avete vissuto tempeste sentimentali negli ultimi tempi, ora dovete decidere se correre ai ripari e recuperare l’intesa col partner o piombare in una crisi che potrebbe essere più acuta di quanto vorreste. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indica che potrebbero prender piede momenti di tensione con la persona amata, il che potranno destabilizzarvi non poco. In tanti avrete bisogno di sapere cosa fare per guardare oltre e cercate di calmare l'ansia.

Prendete le cose alla leggera e lasciate che facciano il loro corso, senza innervosirvi. Single, non credete a tutto ciò che sentite in giro. In questo periodo ci sarà sicuramente mancanza di obiettività intorno a voi, quindi rilassatevi e pensate solo a voi stessi. Nel lavoro, una situazione problematica si avvierà verso una rapida conclusione. Non rovinate tutto con polemiche superflue, soprattutto mettete da parte l'orgoglio, perché presto tutto si aggiusterà.

Leone: ★★★. In amore, l'oroscopo del giorno mette sotto il tiro la Luna, questo venerdì abbastanza ostile verso il segno. Una certa irrequietezza si manifesterà, facendovi apparire esigenti e critici agli occhi di chi vi circonda.

Cercate una tecnica psicologica che vi faccia rilassare, anche perché il clima si preannuncia già molto agitato. Attenti soprattutto a non rovinare quei rapporti con il partner già in lieve crisi, magari per una non voluta eccessiva permalosità. Single, sarete assillati da alcuni dubbi e la stanchezza mentale tenderà a rendere pesante la giornata. Avrete sbalzi d’umore che non giustificheranno però certi atteggiamenti. Sarà quindi meglio darsi un contegno per evitare incomprensioni. Nel lavoro, anche se la Luna vi girerà completamente le spalle, non abbiate dubbi di sorta, perché non siete secondi a nessuno.

Se vi metterete di impegno, saprete fare quello che fanno gli altri e magari anche meglio.

Vergine: ★★★★. Venerdì abbastanza all'altezza delle attese. L'oroscopo di domani 13 marzo consiglia in amore di non dare mai nulla per scontato. Se vivete un rapporto di coppia stabile e felice si prospettano momenti idilliaci e, nel corso della giornata, magari potreste recuperare tutti quei momenti che avrete perso per mancanza di tempo. Single, il ritmo della vita s'intensificherà, ma non dimenticatevi di voi stesso in questo vortice di azione. Sentirete sicuramente, il bisogno di stare da soli ed avrete una reale necessità spirituale di riconcentrarvi su voi stessi.

Nel lavoro, forse non state realizzando in questo periodo le vostre alte aspirazioni professionali, ma tranquilli, perché potrete avere egualmente delle belle e piacevoli soddisfazioni, molto presto.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.