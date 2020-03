L’Oroscopo del 13 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase gibbosa calante, continuerà a sostare al domicilio dello Scorpione. Questo è un periodo di grande apprensione per tutti, ma presto tornerà il sereno. I Pesci dovranno mantenere la calma, mentre per l'Ariete si preannuncia un leggero calo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo del 13 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: un po’ di calo fisiologico sarà da mettere in conto. Qualcosa vi infastidirà nell’arco delle ore di questo venerdì 13 marzo. Risulterete stanchi, assonnati e di umore pessimo. Avrete voglia di fuggire e di non vedere nessuno. Cercate di non andare in escandescenze e di tenere sotto controllo la situazione familiare. Presto avrete modo di riprendere in mano la vostra vita.

Toro: sarà una giornata stancante, qualcuno non vedrà l’ora di prendersi una pausa dal lavoro.

Portatevi avanti con lo studio, approfittate di queste giornate da reclusi per mettervi in pari e realizzare qualcosa di grandioso. Il tempo passa velocemente, per cui non bisogna mai sprecare le ore in modo inutile. Curate l’alimentazione e dite ‘basta’ al cibo spazzatura.

Gemelli: recentemente, in famiglia vi sono state delle difficoltà da affrontare. Vi siete sentiti poco compresi e alcuni si sono offesi per qualcosa.

Cercate di essere meno esigenti e non allarmatevi per ogni piccolezza. La salute risulterà ballerina dato che siete eccessivamente stressati e spaventati. Riposatevi davanti ad un bel film e svagate la mente.

Cancro: l’oroscopo rivela che non sarà una grande giornata e sarà meglio fare meno cose possibili. Cercate di rinviare ad un altro momento alcune faccende domestiche. Evitate di prendere decisioni importanti, il vostro istinto risulterà meno funzionante del consueto.

Chi è impegnato potrà consolarsi tra le braccia del partner. In arrivo un weekend promettente.

Leone: ovviamente i cuori solitari non stanno attraversando un periodo favorevole, ma a primavera inoltrata la ruota girerà positivamente. Prevenire è meglio che curare, per cui cercate di evitare posti troppo affollati in questo periodo. Avete a lungo sottovalutato una determinata situazione ma ora ne siete molto pentiti. Nel lavoro potrebbe arrivare uno stop.

Vergine: la pazienza e la calma sono due virtù fondamentali per emergere nella vita. Chi ha un sogno nel cassetto dovrebbe rimboccarsi le maniche e darsi da fare, approfittando di questo periodo in cui le uscite sono limitate.

Niente piove dal cielo, per cui attivatevi. Occhio alla pressione e/o a dei disturbi alle vie digerenti. Ultimamente non vi sentite granché in forma, riguardatevi!

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 marzo dicono che sarà un venerdì nella norma. In questo periodo delicato avete voglia di scavalcare i confini e di accorciare le distanze ma non potete farlo. Siete un segno sensibile e molto apprensivo, ma cercate di tenere la mente distratta senza fare troppo tardi la sera. Nel tardo pomeriggio aspettatevi qualche buona notizia.

Scorpione: come tutti, state vivendo una difficile situazione.

Volete scappare da tutti i problemi ma vi sentite ingabbiati. Le comunicazioni sono ridotte al lumicino ed avete più incertezze che certezze. Non mettete troppa carne a cuocere e pazientate. Non siete soli, trovate il giusto supporto dai vostri cari. In serata avrete modo di riprendervi mentalmente.

Sagittario: avrete tanta voglia di trascorrere del tempo con gli altri, ma non è ancora il momento. Svagatevi come meglio potete e date tempo al tempo. Diminuite i consumi e riducete le uscite al minimo indispensabile. Tenete d’occhio la situazione in famiglia perché qualcuno potrebbe innervosirsi.

Mantenere la calma sarà molto importante!

Capricorno: la vostra situazione astrologica risulterà promettente, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Non fate azzardi, prima di parlare rifletteteci a lungo. Coloro che lavorano dovranno fare molta più attenzione all’ambiente circostante. Questo è un periodo delicato e pieno di incertezze per tutti. Non sottovalutate certe proposte che potrebbero arrivarvi. Cercate di riposare di più.

Acquario: in arrivo una giornata caratterizzata da alti e bassi ma non dovrete farvi abbattere. Cercate di partire premuniti e di non sottovalutare determinate situazioni.

Chi si ritroverà ad uscire dovrà prestare attenzione e mantenere le dovute distanze. Il fisico risulterà poco tonico, assicuratevi di alimentarvi bene e di muovervi abbastanza. Non trascurate l’amore e la famiglia.

Pesci: l’oroscopo segnala un passo avanti che vi farà segnare diversi punti a favore. Anche se vi sentite instabili e incerti, come se da un momento all’altro dovesse capitare qualcosa di grosso, cercate di mantenere i nervi saldi. Sarete molto determinati, per cui vi porterete avanti con i vostri doveri. La giornata favorirà i momenti di svago all'interno delle mura domestiche.