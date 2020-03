L'Oroscopo di domani, sabato 14 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo aver soggiornato un paio di giorni nel domicilio dello Scorpione, in mattinata il Sole si sposterà nella casa del Sagittario. Ciò porterà vigore, forza ma anche responsabilità e irrequietezza. Dei cambiamenti stanno per essere attuati insomma e riguarderanno un po tutti. In queste 24 ore i nati del Fuoco arderanno di passione, per cui le coppie faranno i salti di gioia. Bene anche la creatività, ma bisognerà fare attenzione all'esuberanza di questa giornata che, come nel caso del Leone, potrebbe causare dei problemi.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 14 marzo

Toro - 12° in classifica - La vostra serenità interiore rischierà di essere scombussolata da una certa situazione riguardante la salute e/o l'economia. Da tempo siete preoccupati per il vostro lavoro, forse temete licenziamenti o cambiamenti drastici. Comunque sia, in giornata avrete delle questioni da riconsiderare, dovrete avere un piano B a portata di mano.

I sentimenti risulteranno instabili, la settimana non è stata per nulla facile e le coppie hanno rischiato di discutere pesantemente. Non dovrete permettere alla fiamma dell'amore di spegnersi, basta un pizzico di pazienza e comprensione. Affidatevi alle stelle che saranno promettenti. Presto giungerà una svolta e la vostra vita non sarà più la medesima.

Vergine - 11° posto - Basta accampare scuse!

Datevi una bella mossa altrimenti rischierete di concludere l'anno con una grossa sensazione di amarezza e insoddisfazione. In serata avrete modo di leggere un libro, guardare la tv o di chattare con delle persone interessanti ma che purtroppo si trovano distanti. Anche se non si può certo dire che questi siano tempi eccezionali, dovete sempre cercare di mettercela tutta e di vedere il lato positivo delle cose.

I cuori solitari potrebbero ricevere una richiesta d'amicizia promettente ma non è tutto oro quel che luccica. Comunque sia, non demoralizzatevi e godetevi queste giornate di serenità per dedicarvi maggiormente alle vostre passioni. Presto giungerà al vostro cospetto una svolta irripetibile da cogliere al volo. Siate pazienti per il momento.

Acquario - 10° in classifica - Sarà meglio tenere d'occhio la vostra salute: 'Prevenire è meglio che curare'. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta! Sarà una giornata niente male nel suo insieme anche se qualche insidia sarà in agguato. Date sfogo alla vostra creatività e tenete le mani impegnate.

Entro la serata avrete modo di ottenere consensi e di trascorrere del tempo di qualità con le persone a cui volete bene. Sarete molto comunicativi, riuscirete a dire quello che pensate senza incappare in discussioni. Chi ha dei figli adolescenti non sa come comportarsi, ma tempo al tempo ed ogni difficoltà sarà superata. In amore, le coppie risulteranno stabili anche se in questo periodo c'è un po' di intollerabilità.

Capricorno - 9° posto - Soffrite di problemi alla pressione, qualche volta anche di dolori alle ossa. Ultimamente vi sentite poco bene. In giornata la tensione sarà alle stelle, ma verso la sera riuscirete a placarvi.

Qualche nativo del Capricorno sarà molto affaccendato tra le mura di casa, altri invece si lasceranno prendere dal fuoco della passione. Non dovrete trascurare il vostro corpo e la pelle, ultimamente avete una brutta cera a causa del troppo stress e del poco sonno. Se possibile, evitate di fare le ore piccole davanti alla televisione dato che non giova alla salute! Fate leva sulle vostre qualità, che sono numerose. Presto il caos generale si placherà e potrete riprendere in mano la vostra vita facendo tutte quelle cose che amate.

Leone - 8° in classifica - Gli opposti spesso si attraggono, per cui in amore e nelle amicizie dovete apprezzare la diversità piuttosto che respingerla.

In questa giornata dovrete fare molta attenzione, rischierete di farvi male o di sbattere su qualche mobile a causa della vostra iperattività. Non a caso sarete un vulcano di energia e avrete un sacco di cose di cui occuparvi. Chi ha dei figli piccoli si divertirà a trascorrere del tempo in loro compagnia. Se c'è un problema o una preoccupazione che vi tormenta, ogni cosa potrà essere superata perché dietro ad un problema c'è sempre una soluzione. Per cui coloro che stanno vivendo delle giornate molto complesse non si dovranno disperare perché presto potranno tornare a sorridere. In giornata avrete modo di ricevere una notizia interessante.

Cercate di arricchire i vostri interessi, imparate a guardare oltre le apparenze. Relax in serata, magari in compagnia di una calda tisana.

Pesci - 7° posto - Durante la settimana avete compiuto un grosso sforzo per tenervi a debita distanza dai provocatori. La vostra pazienza è stata messa a dura prova, da un momento all'altro avete rischiato un esaurimento nervoso! Vi sentite con le mani legate e avete problemi alla pressione, ma questo sabato porterà una ventata di calma e qualche notizia in più. Assicuratevi di mangiare in modo sano ed equilibrato, non trascurate l'esercizio fisico quotidiano specie se siete troppo sedentari.

Qualcuno si rivolgerà a voi per chiedervi un favore, non tiratevi indietro. Cercate il più possibilmente di prestare attenzione alla vostra schiena dato che risulterà maggiormente sensibile in giornata, non accollatevi troppe responsabilità.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 14 marzo dice che dovrete avere fede in voi stessi. La vita non vi ha sempre sorriso, ciononostante siete andati avanti imparando dalle esperienze. Nel tempo tante persone sono entrate e uscite dalla vostra vita, alcune però sono rimaste e sono quelle più care a voi. Avete visto tramontare svariate relazioni più o meno significative.

Comunque sia, in giornata dovrete prendere le distanze dal pessimismo che aleggerà nell'aria, ma per fortuna siete un segno inarrestabile: vi piegate ma non vi spezzate! In famiglia dovrete fornire il giusto supporto morale, in fondo avete tante responsabilità sulle spalle. Tenete le orecchie bene aperte dato che potreste ricevere un consiglio molto utile. Una svolta amorosa ed economica arriverà entro i prossimi mesi.

Ariete - 5° posto - In questo periodo siete in cerca di stimoli, avete un gran bisogno di reinventarvi. Al momento avete le mani legate e ben poco spazio su cui agire, ma questo sarà un sabato diverso dal solito e abbastanza positivo.

Sarà possibile rivedere delle questioni irrisolte e cercare delle efficaci soluzioni. Avrete a disposizione un buon cielo astrale, per cui non abbandonatevi al pessimismo! Presto tutta l'attenzione sarà incentrata su di voi, sono in dirittura d'arrivo delle novità interessanti. Per quanto riguarda la salute, risulterete in forma stabile nonostante qualche mal di testa che di tanto in tanto vi tormenta.

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche rivelano che entro il 2025 sarete al centro di una serie di cambiamenti che vi segneranno nel profondo. Senza la giusta dose di caparbietà, perseveranza e tenacia non arriverete da nessuna parte ma questo lo sapete piuttosto bene.

L'amore è il vostro salvagente, in questo periodo l'intesa con il partner risulta maggiore soprattutto per le coppie che si amano intensamente. In questo periodo avete un sacco di carne al fuoco ma da questo sabato comincerete a sentirvi molto meglio e soprattutto meno stressati. Occhio alle divergenze d'opinione sul web, non varrà la pena sciuparsi la giornata per litigare con dei perfetti sconosciuti. Rilassatevi e date sfogo alla vostra creatività che ora più che mai sarà vertiginosa. In questo periodo state apprezzando le piccole cose in maniera maggiore.

Gemelli - 3° posto - Aspettatevi delle novità all'interno del lavoro, presto assisterete ad una serie di cambiamenti più o meno incisivi.

L'inverno sta per uscire di scena e presto scemeranno tutte quelle intricate situazioni che sono sorte in questo periodo. La settimana corrente non è stata facile, vi siete dovuti adattare ad una certa questione, avete temuto il peggio e avete perso la calma. Comunque sia, si prospetta un sabato sorridente per l'amore e perfetto per seminare in vista di un promettente raccolto primaverile. Non sarà il caso di gettare la spugna anche se ne sarete fortemente tentati. Avrete modo di riscoprire voi stessi e vi renderete conto di quanto siete capaci a cavarvela. In famiglia, organizzate qualcosa di bello da fare in serata magari un gioco di società o una cena con pizza fatta in casa.

Scorpione - 2° posto - Sarà un sabato profondamente riflessivo dato che vi ritroverete a pensare alla vita e ai sogni di gioventù sfumati. Non perdetevi d'animo, non è mai troppo tardi per rincorrere un obiettivo e per sognare in grande. Il successo può arrivare a qualsiasi età, chi prima e chi dopo, la cosa importante è mettersi sempre in gioco. Non tentennate e non temete di sbagliare perché fa parte della vita. Date un calcio alla vostra insicurezza e accettatevi così come siete. In giornata vi ritroverete impelagati in un mucchio di attività casalinghe, probabilmente amate cucinare ma detestate lavare i piatti. Con il partner, se nei giorni scorsi avete discusso, tornerà il sereno ed anche la passione risulterà esplosiva. Serata appagante per i giovani che stanno facendo la maratona di serie tv.

Sagittario - 1° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà reagire bene ad una certa notizia che avrete modo di apprendere. Sarete più comprensivi che mai ma anche molto agitati. Cercate di tenere la mente occupata per non pensare al peggio, specie se ultimamente siete molto preoccupati. Quando c'è un problema tendete a ingigantire le cose figurandovi scenari apocalittici. In serata c'è chi si rilasserà davanti alla televisione e chi invece si lascerà trasportare dalla passione intensa. Una svolta sta per arrivare, entro la fine della primavera l'amore arricchirà infatti le giornate dei cuori solitari. Risulteranno favorite la creatività e i progetti, dunque, datevi da fare.